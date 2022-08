Funcionarios de Escuinapa cobran sin trabajar

Existe simulación en el gobierno de Luis Guillermo Benítez Torres, así lo dijo el líder moral del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Esto al cuestionarle sobre las declaraciones del “Químico” contra Higuera. El exfuncionario estatal le pidió a Benítez Torres que se deje de shows y que se dedique a mejorar los servicios públicos de la ciudad. Ya son varios los personajes de alto calibre en la política que critican el accionar del presidente municipal de Mazatlán, pues se ha visto enredado en diversas polémicas como la adjudicación directa de las luminarias, ahora es la cancelación del contrato. Además ‘rasuró’ el presupuesto para la obra pública, según los regidores, y se destinaron más de 8 millones de pesos para asistir al evento de Fórmula Uno. Esas son las prioridades del señor alcalde.

A casi tres meses de que la actual administración, encabezada por la alcaldesa Blanca Estela García Sánchez, cumpla el primer año de su gestión, han mostrado un pleno desinterés por cumplir con lo establecido por la ley, que es la elección de síndicos y comisarios del municipio de Escuinapa. De igual manera, no han hecho la elaboración y presentación del Plan Municipal 2022-2024, en el que se supone se debe plasmar el rumbo de su gobierno, y que ejes rectores, así como sus metas a cumplir durante su gestión. Los habitantes se preguntan cuántos meses más se tendrá que esperar para dar cumplimiento a estas dos acciones de gobierno que son fundamentales para un buen desempeño gubernamental.

Pese a que en el mes de mayo se anunciaron cambios en el gabinete de la alcaldesa Blanca Estela García Sánchez, siguen sin concretarse aunque hay direcciones donde los encargados simplemente se han dedicado a cobrar sus quincenas. Es el caso del área de Oficialía Mayor. Su encargada se ausenta y no cumple con el horario establecido. Al tener otro compromiso como administrativa en la UAS Escuinapa, su trabajo en el gobierno ha dejado mucho qué desear. Otra dependencia cuestionable es Desarrollo Económico, en la que su director se ha encargado de desarrollar proyectos de belleza y no se ha enfocado en promover las acciones para el autoempleo a través de los programas estatales. El Instituto Municipal del Deporte ha sido uno de las más cuestionadas por las ausencias de su director, que poco se le ve por sus oficinas para estar al tanto de los promotores deportivo. La pregunta es, ¿aún continuarán los compromisos adquiridos en campaña por la presidenta municipal y no puede exigirle a sus funcionarios?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en Mazatlán para poner en marcha el programa de internet para todos. Estará este domingo en la termoeléctrica y dialogará con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que harán posible que más familias mexicanas puedan acceder a esta herramienta tecnológica.