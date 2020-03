Funcionarios de fiesta. El Gobierno municipal de Rosario, que encabeza el panista Manuel Antonio Pineda, empezó a auxiliar con agua potable a los habitantes de Cristo Rey, comunidad de Escuinapa. El munícipe instruyó a su equipo de trabajo para que llevara cargas de agua a los comuneros que llevaban ya tres días consecutivos sin suministro del vital líquido. El caso no sería tan relevante, si en los contrastes no expusiera de cuerpo completo las prioridades de la Administración morenista que gobierna Escuinapa. Esto porque mientras el ayuntamiento de Rosario acudía al auxilio de los habitantes de Cristo Rey, los funcionarios de Escuinapa se encontraban entregados a la fiesta en el carnaval de Teacapán. El presidente municipal de Escuinapa, el morenista Emmett Soto Grave, estuvo en el pueblo costero para coronar a la reina del carnaval. Lo peor del caso es que el riesgo de un desabasto más grande es latente. La CFE empezó a realizar cortes escalonados de energía al acueducto que suministra agua a todo Escuinapa, porque no han cubierto el consumo de energía correspondiente al mes de enero.

Lobos marinos. Asociaciones como Azcarm y el Zoológico de Culiacán han dado declaraciones de forma continua sobre los casos de lobos marinos encontrados heridos en Navolato. Durante estas reuniones, afirmaron que la Profepa continúa haciendo recorridos por playas en búsqueda de más ejemplares de esta u otras especies; pero de estos recorridos no se tiene constancia. Esto crea incertidumbre, pues, en el primero de los casos, las denuncias por redes sociales tardaron en ser atendidas por días, dejando al animal desatendido y malherido, con el pretexto de la falta de recursos para gasolina. Las dudas continúan respecto a las acciones que la Profepa toma ante casos de animales en peligro como este, porque no se ve interés en ahondar en el tema y que se dé con los responsables. La Profepa es una de las dependencias que parecen estar acéfalas en el estado.

Periodistas congelados. La reciente sentencia judicial a uno de los responsables del asesinato de Javier Valdez nos recordó que el ejercicio periodístico sigue desprotegido. A ocho meses de haberse presentado la iniciativa para la Ley de Protección a Periodistas en Sinaloa, el Congreso sigue sin dictaminar. Aunque se entiende que últimamente son muchos los pendientes en el Poder Legislativo, se hizo el compromiso de sacar esta ley a la brevedad; sin embargo, pareciera que ya se olvidaron de su existencia, hasta los periodistas lo han olvidado. Existió un compromiso fuerte después de haberse hecho los foros y entregado la iniciativa, y es hora de cumplirse.

A inflar la burocracia. Los de Eldorado dijeron que sí a su municipalización. El Congreso está muy echado adelante para crear nuevos municipios: a inflar más la burocracia, otro presidente municipal, más directores, funcionarios, regidores, etcétera. ¿Tendrá Sinaloa el dinero para eso?

¿Quién entiende al alcalde? Mientras el alcalde de Culiacán mandó decenas de policías y mucha maquinaria a quitar a familias invasoras de un predio de la colonia 21 de Marzo, sigue permitiendo que en la sindicatura de Costa Rica se sigan vendiendo terrenos de una propiedad del Ayuntamiento. El alcalde no puede decir que de esto no tiene conocimiento, porque vecinos se lo denunciaron cuando realizó la sesión de Cabildo Abierto en esta sindicatura. Con esto, el primer edil de Culiacán muestra que mientras quiere aplicar la mano dura con algunos, es muy blando con otros. Las familias de la 21 de Marzo están dispuestas a defenderse, porque aseguran que el alcalde no les ha querido dar ninguna respuesta. Así que como si no fueran muchos los ciudadanos que le han dado la espalda, el alcalde, en vez de negociar, sigue provocando más inconformidad en la población. Hay quienes aseguran que en las votaciones se cobrarán cada uno de los desplantes, si va por un puesto popular.