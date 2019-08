Funcionarios de primera categoría

La administración municipal de Ahome adquirió teléfonos celulares con valor hasta de 23 mil pesos para los funcionarios sin que mediara una justificación razonable.

Es lógico que el argumento de dicha adquisición sea como apoyo a los funcionarios para la realización de sus labores, lo que queda corto. No convence a nadie ese gasto excesivo e innecesario.

El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no se cansa de repetir su discurso teatral de la austeridad y de que su gobierno no tiene privilegios. No es la primera vez que queda en evidencia de que eso son solo palabras. La realidad es que reproduce las políticas que dice combatir y que quiere hacer aparecer que se llevaron a cabo en el pasado reciente en perjuicio de las arcas municipales.

Todavía más condenable es que en lugar de hacer frente a los cuestionamientos de dicha compra, el alcalde decida huir y esconderse para no contestar las preguntas válidas sobre el tema.

Los ahomenses creyeron que con la llegada del nuevo gobierno las cosas iban a cambiar, lo que sí está ocurriendo, pero para peor.

El doble discurso de Chapman desde hace mucho salió a relucir, pero con esto de los celulares muchos terminaron por convencerse de que ya no hay remedio en Ahome.

Esto se le suma a una interminable lista de casos de escándalos de esta administración municipal que no tiene rumbo.