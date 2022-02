¿Funcionarios morenistas andan nerviosos tras los resultados del plebiscito?

audima

Las mejores galas. Los ganadores del plebiscito en las siete sindicaturas tomarán protesta hoy en la mañana para luego ir a tomar posesión de la responsabilidad. Algunos lo harán con entereza, los que ganaron con amplia mayoría, pero los otros con la “cola entre las patas” porque se vio que no tienen el arrastre que presumían. Los que llegan “con votos sobrados” son María de Jesús Castro en la Central; Santiago García en la Villa de Ahome; Ramón Urías en Higuera de Zaragoza. También Ulises Pinzón en Topolobampo, quien ganó la del honor de los opositores. Los oficialistas que tuvieron un triunfo agridulce son Sandra Leyva en El Carrizo; Karina Valdez en San Miguel y Rosario Armenta en El Guayabo. Con solo decir que Leyva, esposa del exsíndico Víctor Sauceda, ganó con solo tres votos. Esta es la señal de que no es bien vista por los carriceños ni los Sauceda. Ya casi le ganaba Isidro Alcaraz, un candidato de bajo perfil. Lo mismo pasó con Valdez en San Miguel, donde Horacio Álvarez le hizo ver su suerte pese a estar considerado un “cartucho quemado”. Así también en El Guayabo. Sin embargo, con muchos o pocos votos, dicen que todos ayer preparaban sus mejores galas.

Vuelta a la página. El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, regresó ayer de la Ciudad de México un día después de la declaratoria de validez de los resultados del plebiscito y los ganadores. Vargas Landeros los felicitó, lo que ya había hecho el domingo en la noche cuando ya había claridad de quienes habían ganado y a quienes “conoce muy bien”. Tanto que ya han trabajado con él. A unos y otros les pidió darle vuelta a la página a cualquier conflicto pasado y enfocarse a trabajar por el beneficio de las sindicaturas. Muchos encasillaron este mensaje con Pinzón, con quien tuvo diferencias por el caso de la planta de fertilizantes en Topolobam-po. En realidad, el tema no los puede contrapuntear porque ya no está en sus manos. Lo que hizo uno y otro, a favor y en contra, a estas alturas quedó rebasado. Sólo se esperan las resoluciones judiciales que pudieran quedar para el próximo mes.

Anotados. Dicen que los funcionarios morenistas en el gabinete de Vargas Landeros andan nerviosos tras los resultados del plebiscito. Además, algunos otros activistas morenistas. Y es que de acuerdo con los resultados quedaron a deber. El ejemplo más significativo es en El Carrizo, donde hay funcionarios de primer nivel. Sus nombramientos son una concesión a Morena en base a los números electorales que se tuvieron en la elección del año pasado, pero el domingo salió a relucir que no son rentables en elecciones. Así es que no es muy remoto que en la primera sacudida del gabinete estos salgan volando.

Protesta. Los estudiantes del Instituto Tecnológico de Los Mochis ya explotaron porque los directivos y maestros de plano se echaron a la “milonga”. Es decir, no cumplen con sus responsabilidades. El sistema de clases en línea les cayó “como anillo al dedo” para no trabajar y sí cobrar. No los atienden. Los ignoran. Por eso, hoy los estudiantes van a realizar una manifestación para exigir el regreso a las aulas aun con todos los riesgos del covid. En una palabra, se les van a acabar las vacaciones de casi dos años a los maestros. Se habla que el director, Luis Eduardo Ruelas, no dio con “bolas”.

El impuesto. Un verdadero argüende se armó en los líderes de las escuelas deportivas, ligas y torneos porque el director del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, Aureliano Valenzuela, sacó el acuerdo de cobrarles un impuesto del 15 por ciento si utilizan los espacios públicos. Es decir, les va a mermar el negocio porque en este también se metió Valenzuela.