Funcionarios se esconden ante el tema de PASA

Con permiso. La reapertura económica en la zona norte de la entidad, más que un incentivo a la ciudadanía, pareciera un permiso del gobierno para socializar y ponerse en riesgo de contagio de coronavirus. Pareciera que el semáforo establecido como estrategia del gobierno federal aquí fue puro discurso y tampoco están tomando en cuenta que Ahome sigue siendo el municipio con el mayor número de camas ocupadas con pacientes Covid con el 73 por ciento, por encima de Culiacán, que tiene una ocupación del 57 por ciento y Mazatlán con el 52 por ciento, según información proporcionada por la Secretaría de Salud estatal. ¿De qué se trata?



El miedo. Con todos los cuidados preventivos, estrategias especiales contra el coronavirus y material específico reiniciaron el trabajo los comerciantes en el centro de la ciudad; sin embargo, no saben si tienen más miedo de contagiarse de Covid o de los abusos que pudieran generarse, toda vez que cuando apenas recibieron indicación de cerrar, algunos se quejaron de que personal de Protección Civil cobraba para que comercios de giros no esenciales siguieran abiertos, situación que se denunció en redes sociales y de manera anónima a la redacción de esta casa editora pero que no pudo ser comprobada. Ahora cumplen al pie de la letra todas las indicaciones para evitar cubrir gastos o clausuras injustas, aunque también saben que cuando se trata de corrupción, ni cumpliendo es suficiente. Habrá que esperar.



Aprovechados. Caravana con sombrero ajeno hizo la autoridad municipal con la entrega de andadores para el traslado de pacientes con Covid en el Hospital General de Los Mochis, pues sin ninguna pena se pusieron para la foto y tomaron la palabra para entregar la obra al director del Hospital General de Los Mochis, pero esta infraestructura no se hizo con recursos del municipio, sino que estuvo a cargo de Calsa, una constructora local, eso sí, como parte de un convenio de colaboración entre los empresarios, la autoridad municipal y de salud. Ya ni la amuelan.



Escondidos. A piedra y lodo se resguardaron los funcionarios municipales que pudieran resolver todas las dudas que giran alrededor del tema de la recolección de basura y de la pretensión de relevar a PASA sin siquiera lanzar una licitación, mucho menos obtener los permisos necesarios para desmontar un terreno que podría ser usado como relleno sanitario. La tesorera municipal de Ahome, Ana Ayala, quien pudiera estar más enterada de los gastos que ya se realizaron para concretar este proyecto, ni siquiera contesta, ya sea para aclarar el asunto o deslindarse si no está enterada.



Desprotegidos. Los habitantes de El Fuerte sienten que la autoridad los dejó a su suerte. Primero con el retiro de los filtros sanitarios que se habían instalado para controlar la circulación de posibles casos de Covid por el municipio y ahora porque aseguran que no cuentan con personal médico ni material preventivo suficiente en ninguna de las instituciones de salud en el Pueblo Mágico y sus alrededores. Como ejemplo, en redes sociales circula el desesperado llamado de una conocida maestra de la cabecera municipal que pedía que alguien fuera a inyectarla a su casa, pero con la advertencia de que estaba enferma de Covid, al parecer nadie quería apoyarla en aplicarle el medicamento. Lo peor de todo es que siendo El Fuerte tan chiquito y las redes sociales tan amplias, la alcaldesa Nubia Ramos no haga nada al respecto, o al menos no se ha sabido de entrega de material preventivo a personal de la salud en Cruz Roja, IMSS o el Centro de Salud, como si sólo la Dirección de Salud Municipal necesitara esos insumos.