GPO es la más ilusionada tras la definición de AMLO

Más responsabilidades. Dentro de su corta carrera en el servicio público, Jaime Montes Salas ya puede presumir, como lo hacen sus amigos mochitenses, que se le agrega otra responsabilidad: presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario en el país. O sea, es el jefe de todos los secretarios de Agricultura en México. Y para adornar el cargo, algunos destacan que no fue designación sino que fue por votación directa. Más allá de que Montes esté tomando popularidad, algunos líderes de los productores señalan que ojalá esa posición que obtuvo sirva de algo para los hombres del campo sinaloense porque hasta ahorita como secretario de Agricultura en la entidad se ha quedado corto. La realidad es que todavía no festejaba la elección cuando ya tiene un problema más: las heladas en los cultivos sinaloenses.

Lo tiempos. Por lógica, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente es la más ilusionada tras la definición del presidente Andrés Manuel López Obrador de que está de acuerdo con la planta de fertilizantes en Topo. No puede decirse otra cosa tras conocerse la postura de la vocera de GPO, Brenda Tiznado Norzagaray. Aseguró que para el segundo semestre del año se iniciará la construcción de la planta de fertilizantes. Incluso, definió que siguiendo con los tiempos para el 2025 la planta empezará a operar. De hecho, el cronograma ya lo había expuesto el director general de GPO, Arturo Moya. El primer paso en esta etapa eran las resoluciones de los amparos pendientes que Moya reveló serían en este mes. Como todo se les está cuadrando, se habla que ese arroz ya se coció. Más cuando el gobernador Rubén Rocha Moya, en el informe de la Asociación de Agricultores de Culiacán, dijo ayer que a la planta de fertilizantes la apoyarán con la ley en la mano. Ahí nomás.

Otros “gallos”. Dicen que no solo el excandidato priista a la alcaldía de Ahome Marco Antonio Osuna Moreno aspira a la presidenta estatal del PRI, sino que hay cuando menos otros dos en Ahome que están igual que él. Cuando menos es lo que algunos miembros prominentes del zamorismo aseguran tras que Osuna Moreno hizo pública la reunión con el delegado nacional del PRI en Sinaloa, Enrique Benítez, en la ruta de su aspiración por la dirigencia estatal. Esta versión seguramente la socializan para que sus seguidores en Ahome no se alboroten tanto. Es más, hasta lo dan por descontado por haberse enfrentado al senador Mario Zamora Gastélum, a quien el presidente nacional Alejandro Moreno le presta oídos. De lo que no sueltan prenda es quiénes son esos otros dos.

Acuerpado. La carrera por la presidencia del Módulo de Riego Mavari, que tiene su sede en Higuera de Zaragoza, se puso interesante porque ya le salió “sayo” a Juan Díaz, expresidente del Comité Municipal Campesino número 5. Se trata de Tomás Javier Cota Valenzuela, que inesperadamente está haciendo “ruido”. Por eso, los líderes en el sector cenecista acuerparon más a Díaz. Ya Gonzalo León, exsíndico; Ángel Cota, presidente de la Asociación Local Ganadera, entre otros, ya se le sumaron. Incluso, Ramón Urías, síndico electo, le dio su respaldo. “El Tomatito”, como popularmente le dicen, fue más allá: quiere que “El Pitin” llegue por unidad. Pues algo le tienen que ofrecer a Cota Valenzuela para que le ponga “pausa” a sus aspiraciones.

Plebiscito. Todo está listo para las votaciones de síndicos en El Fuerte. Eso será el domingo. Con los resultados en la mano se sabrá si los candidatos del alcalde Gildardo Leyva ganaron o no.