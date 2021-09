Gabinete de Gildardo Leyva abre convocatoria en El Fuerte, Sinaloa

En las mismas. Dicen que una buena exhibida les dieron los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Sinaloa a los jefes de los Órganos Internos de Control de los ayuntamientos en Sinaloa. Y es que algunos no cumplen con homologar los canales de denuncia en sus portales web, ya que siguen sin cumplir con los criterios mínimos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no garantizan el anonimato y exigen evidencias. Pável Castro, jefe del OIC, salió más o menos librado porque se hizo mención de que Ahome es uno de los que más cumple. Sin embargo, no falta quien no esté conforme con las resoluciones que emite en casos de presunta corrupción. Eso sin mencionar que su reelección en el cargo fue controversial.

Ansiedad. Muchos ahomenses andan impacientes por saber si se va a realizar o no la consulta sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo porque en la última visita que por Sinaloa hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador no se pronunció sobre ese tema. Sin embargo, hay quienes señalan que sí se va a hacer porque para empezar hay un mandato judicial para ese ejercicio que el gobierno federal tiene que acatar. La cuestión es de tiempos. Algunos opinan que el proyecto va para adelante, pero en el inicio del gobierno de Rubén Rocha Moya con el fin de apuntalar a este como “jalador” de inversiones. En ese sentido, la consulta sería de mero tramite porque la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) ya tiene camino recorrido. El ejemplo es la entrega de redes a los pescadores en el marco del inicio del levantamiento de la veda de captura de camarón. En realidad, habría que esperar el inicio del gobierno rochista para ver si estos pronósticos se cumplen o no.

Los estragos. El grupo político del coordinador ejecutivo del Cobaes en la zona norte de Sinaloa, Policarpo Infante Fierro, le hizo un homenaje póstumo al exdirector de Servicios Públicos Municipales Gilberto Limón Fonseca, que murió a causa del coronavirus. Infante Fierro fue el orador principal, quien destacó el desempeño profesional y político de Limón Fonseca. Este fue director de Servicios Públicos cuando Infante Fierro fue alcalde. Le entregaron un reconocimiento a la familia de Limón Fonseca y su esposa que también falleció. Son de estos casos que a no pocos le enchinan la piel por los estragos del coronavirus que pese a que sigue la incidencia por lo que se guste o mande hoy Sinaloa pasa de semáforo amarillo a verde.

Elección cerrada. Los dimes y diretes se acabaron ayer en El Carrizo al celebrarse la asamblea ejidal de la Josefa Ortiz de Domínguez para la renovación del liderazgo de Aristeo Verdugo. La mayoría de votos favoreció al expresidente de la Junta de Sanidad Vegetal Alberto Escalante, por encima de Ángel Gastélum, secretario de esa organización fitosanitaria. La elección estuvo reñida: Alberto tuvo 32 votos y Ángel 26. Samuel Soto, de la Promotoría Agraria, presidió la asamblea.

Arranca la lista. Desde hoy y hasta el 8 de octubre quienes quieran ser parte del gabinete del alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, pueden inscribirse para ser tomados en cuenta como titulares en tres dependencias: el Instituto Municipal de las Mujeres, de Turismo y de Desarrollo Económico. Esto tras la convocatoria que el alcalde electo del alteño municipio lanzó como una “decisión histórica” aunque muchos consideran que va a ser pura faramalla. Eso sí, las posiciones son para genuinos fortenses. Lo que está en el aire es de dónde serán los que queden en las demás posiciones porque en la actual administración de Nubia Ramos Carbajal hay uno que otro foráneo.