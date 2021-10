Gabinete rochista, los que ya se mencionaban, y sorpresas en Deportes y Turismo

Sorpresa en Turismo y Deportes. El gabinete de Rocha Moya tendrá que superar el desafío. Ser diferentes. De entrada, cumple con la paridad en género. De los 13 secretarios anunciados ayer, siete son hombres y seis son mujeres. Los nombres que oficialmente dio a conocer el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, son los que ya se habían mencionado. Él mismo los filtró, y lo hizo para medir su aceptación o rechazo. Los dos hombres fuertes del Gabinete son Enrique Inzunza, que será secretario general de Gobierno, y en Finanzas, Enrique Díaz. Graciela Domínguez a Educación, Melesio Cuen a Salud, Jaime Montes a Agricultura, Flor Emilia Guerra a Pesca, José Luis Zavala a Obras Públicas, Javier Gaxiola Coppel a Economía; para Transparencia, María Guadalupe Ramírez Zepeda; Ruth Díaz, a la Secretaría del Bienestar; en la Secretaría de la Mujer que habrá de crearse estará Teresa Guerra, y el teniente coronel Cristóbal Castañeda repite en Seguridad. Todos estos nombres ya habían sido mencionados. Sin sorpresas. El gobernador electo ya adelantó parte de su estrategia personal ya cuando funja como titular del ejecutivo. Se irá a las comunidades a tocar puertas, a hablar directamente con la gente. Y no solo eso, les “caerá” de sorpresa en todos lados. Dijo que no le agrada ser acompañado por agentes de seguridad y llegar a restaurantes a incomodar. Sin embargo, Rocha Moya debe entender que hay protocolos precisamente de seguridad para un gobernador que se deben de cumplir. Si lo hace con discreción y cuidado, poco se verá. El exalcalde de Mazatlán Alejandro Higuera se quedó como secretario particular del gobernador, y claro está, que Adriana Ochoa queda como coordinadora de Comunicación Social. Ambos ya estaban más que asegurados.

Las sorpresas. Sin lugar a dudas, las menciones de los titulares de Turismo y Deporte se llevaron el día. Para Secretaría de Turismo, Rocha Moya se decidió por la abogada María del Rosario Torres Noriega. Sí, la exsecretaria del Ayuntamiento de Mazatlán en el trienio que encabezó Carlos Felton. La exsecretaria del Comité Municipal del PAN también en Mazatlán y que en la pasada campaña anunció su renuncia a su partido, Acción Nacional, para irse al Partido Sinaloense. Es una posición que Rocha Moya le entregó al PAS, a Melesio Cuen. Torres Noriega no sabe, que se sepa, algo de turismo. Y tendrá que aprender rápido. La otra sorpresa sin duda fue el nombramiento de “ChangooTe”, menos conocido como Julio César Cascajares, que estará como titular del Deporte. Él es quien divertía y armaba show en los partidos de beisbol de los Tomateros de Culiacán. Atrás quedaron otros nombres de reconocidos deportistas. Un interesante nombramiento de Rocha Moya que como experimento habrá que seguirlo.

Las diferencias de lado. Cuando Rocha Moya habló de la “transversalidad” al mencionar lo que se buscará con la nueva Secretaría de la Mujer y con Tere Guerra al frente, que habría que sumar acciones y programas de otras secretarías para el tratamiento de los temas. Dijo que las diferencias entre Tere Guerra y Melesio Cuen tendrán que superarse. Son gente madura e inteligente, señaló. Habrá que verlo. Otras dos áreas que también llegan conflictuadas son la secretaria de Turismo, María del Rosario Torres Noriega, y quien será el secretario particular del gobernador, el exalcalde Alejandro Higuera. Ambos tuvieron sus episodios en la lucha por el control del Comité Municipal del PAN y cuando Torres Noriega se desempeñó como secretaria del Ayuntamiento con Carlos Felton.