Gabriel Vargas Landeros en Vialidad y Transportes

Cuando veas las barbas.... Dicen que la llegada de Gabriel Vargas Landeros como nuevo delegado de Vialidad y Transportes en el norte de Sinaloa puso nerviosos a otros funcionarios estatales en esta región. Y es que se habla que Gabriel, hermano del alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, no es el único que podría quedar posesionado en un cargo estatal antes de que el gobernador Quirino Ordaz Coppel le entregue el poder a Rubén Rocha Moya, gobernador electo. Dicen que otro de los que se perfila para desplazar a algún otro funcionario estatal es el exgerente general de la Japama Luis Felipe Villegas. Algunos lo ven más en una de las posiciones estatales que en el gobierno de Gerardo Vargas porque los unen lazos familiares. Hasta eso que muchos opinan que Villegas estaría bien que regresara a la Japama, pero se corre el riesgo de un ruido innecesario.



La cuerda floja. En cuanto llegó de la Ciudad de México, en donde se codeó hasta con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de los Programas Federales en Sinaloa, Jaime Montes, se reunió con los coordinadores regionales. En esta se vio a Arturo Velázquez, de Ahome, y Aureliano Urías, de El Fuerte. Tras la reunión, dicen que Urías anda bailando la cuerda floja porque jugó en contra del candidato de Morena a la alcaldía de El Fuerte, Gildardo Leyva.

Doble cara. Algunos que fueron candidatos en las pasadas elecciones ahora condenan las fiestas, reuniones y otros tipo de eventos que las autoridades autorizan en Ahome porque aumentan el riesgo del contagio y propagación del coronavirus. Ya se les olvida las concentraciones masivas que promovieron y en las que participaron cuando andaban en campaña. En esas fechas no condenaron nada, sino que fueron protagonistas del quebrantamiento de las medidas santinarias, como tampoco hicieron nada los funcionarios de salud ni de Protección Civil para evitarlo. Igualitos tanto el pinto como el colorado, pero se ven más mal quienes ahora, ya que pasaron las campañas y las elecciones se quieren curar en salud. Ahora sí son muy criticones.



Regresión. El problema de los contagios de coronavirus se recrudeció en los últimos días, al grado de que Ahome está en la rayita de pasar a semáforo rojo. Como dice el refrán de que ahogado el niño quieren tapar el pozo, ahora el coordinador de Protección Civil en Ahome, Salvador Lamphar, asegura que se están cancelando eventos masivos para evitar más casos. Además, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 001, Omar González, reveló que a partir de mañana se van a instalar los filtros sanitarios. Es decir, regresar a las medidas iniciales. Esa en particular más que detectar casos es para concientizar a los ciudadanos. Dicen que lo bueno es que ya se avanzó en la vacunación de los 50 años hacia adelante, sino otra cosa fuera en el municipio. Sin embargo, los 15 nuevos casos de covid-19 promedios diarios no es cosa menor.

Marcha atrás. Al que le fue como en feria fue al gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Hernán Medina, tras el anuncio de que se iba a multar con más de 4 mil pesos a los usuarios que tuvieran bombas presurizadas en sus hogares. Esa medida provocó la inconformidad de muchos mochitenses que fue recogida por algunos regidores que la rechazaron. Lo peor es que con eso salió a relucir de nueva cuenta el pésimo servicio que presta la paramunicipal pese a la supuesta millonaria inversión en los trabajos para mejorarlo. Si se diera un buen servicio, con presión y toda la cosa, los usuarios no tendrían bombas en sus domicilios. Ante la andanada, el gerente general de la Japama salió con que no van a multar sino a concientizar a los usuarios.

