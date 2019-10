Quién lo iba pensar, después de un primer año de confrontaciones bizantinas , hoy soplan nuevos vientos en el Congreso del Estado. Para los sinaloenses, la percepción generalizada de estos dos primeros periodos de ejercicio legislativo, es que no arrojó ningún beneficio palpable para mejorar su calidad de vida. Los enfrentamientos mediáticos lo único que lograron, más allá de evidenciar improvisaciones, fobias personales y pugnas partidistas, fue generar un hastío en la población que reforzó esa animadversión que desde hace mucho tiempo se les tiene a los diputados.

Afortunadamente, parece que la nave legislativa ha salido de su encallamiento, y hoy navega a sotavento con nuevos aires de conciliación y cooperación. La rotación en la presidencia de la nueva mesa directiva, la elección unánime del nuevo miembro de la Comisión Estatal de Acceso a la Información (CEAIP) y la esencia propositiva que campeó en cada uno de los posicionamientos vertidos en la sesión del jueves próximo pasado (por las diversas fracciones parlamentarias), deja por fin entrever un escenario de mayor colaboración y, por consiguiente, de mayor productividad.

Ahora bien y como lo hemos expresado en otras ocasiones, en nuestro país el problema no es la falta de leyes, por el contrario, son muchos los rubros o temas donde es la propia sobreregulación normativa lo que detiene su desarrollo. De ahí entonces que si bien existen cerca de 500 iniciativas acumuladas en la famosa congeladora legislativa, lo más sensato ahora que parece haber un mayor entendimiento entre los diputados, es evitar que, en un afán de legitimarse socialmente, dichas iniciativas se dictaminen como producción en serie, y que con el paso del tiempo éstas queden, como suele suceder, en letra muerta. Otro de los aspectos que comúnmente vemos, es el enfoque monotemático con que suelen abordarse diversos rubros al momento de legislar. Ello contribuye a esa sobreregulación normativa de que hablábamos, pues no en pocas ocasiones, se expiden leyes cuyos alcances se centran en disposiciones muy específicas o limitadas, lo que bien podría tener cabida en un reglamento, un manual o un protocolo, es decir, en la reglamentación que cada ley requiere para su instrumentación. La conformación de la agenda legislativa, deberá en este nuevo escenario priorizar más el aspecto cualitativo, evitando proponer iniciativas coyunturales o para cumplir compromisos políticos, como aquellas que proponen la creación de comités, consejos y demás organismos que difícilmente podrán llegar a operar, ya que no se tiene el cuidado de analizar antes su viabilidad presupuestal. La expedición de una Ley no sólo debe procurar una reglamentación, sino que tiene además la obligación de brindar un valor agregado a esa conducta o actividad que se pretende ordenar. De lo contrario, la simple regulación suele traducirse en mayor burocracia.

Con la apertura al diálogo y al trabajo serio y responsable que ahora están mostrando los diputados de Morena en su calidad de grupo mayoritario, podemos decir que el primer paso está dado; sin embargo, para este periodo de sesiones se vienen temas sumamente álgidos y controversiales, los cuales pondrán aprueba esa voluntad política y su compromiso social, mismo que no debe verse afectado por sus intereses políticos, partidistas o de grupo.

Una muestra de ese compromiso social es precisamente el mantenerse cercano a sus representados, recoger sus demandas, abanderar sus causas y rendirles cuentas de su desempeño. Es este último aspecto destaco los informes de las diputadas Victoria Sánchez y Guadalupe Iribe, quienes a pesar de algunos contratiempos como la lluvia o la falta de luz, lograron reunir y mantener la permanencia de un numeroso grupo de ciudadanos que escucharon atentos sus respectivos informes.