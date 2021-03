Al que madruga…

Independientemente del beneficio divino que le atribuye un dicho muy popular a quienes se adelantan en sus faenas, lo innegable es que siempre tendrá relativa ventaja quien gusta de tomar la iniciativa y marcar la pauta para afrontar los retos que se le van presentando. Esta situación la estamos percibiendo en torno a la próxima elección de donde saldrá quien asumirá las riendas del municipio de Culiacán para el trienio 2021- 2024.

La única candidatura visible hasta el momento es la de Faustino Hernández Álvarez, quien sin distraerse por la designación que apenas están por hacer las demás fuerzas políticas (sea en alianza o en lo individual), lleva ya rato que inició un proceso de acercamiento con sectores, organizaciones y población en general.

La estrategia aplicada por Faustino es un tanto diferente a lo que tradicionalmente se ha hecho, ya que mientras lo usual es iniciar con una etapa de reconocimiento del territorio y de definición de sus necesidades, el ahora exlegislador, con la ventaja que le da conocer desde años lo que padecen y requieren los habitantes de su municipio, ha aprovechado este tiempo en diseñar y proponer reformas, estrategias y proyectos que, de llegar a concretarse, permitirán optimizar y expandir el funcionamiento de la comuna.

Recordemos que Culiacán es uno de los cuatro municipios donde la alianza Va por Sinaloa acordó ir con candidatos comunes, por lo que el también líder de las comunidades agrarias, si bien es aún precandidato (falta su registro formal ante el IEES), es un hecho que será quien abandere dicha alianza y obtenga el respaldo de sus militantes. Pero más allá del trabajo proselitista que puedan prometerle las estructuras de los partidos involucrados, Faustino Hernández sabe que hoy en día eso no es garantía de triunfo, pues el llamado “voto duro” está sobrevalorado y gracias a la consolidación de nuestro sistema electoral se ha ido minando poco a poco el corporativismo político.

Por esta razón, el también ingeniero agrónomo no ha perdido el tiempo y acatando el calendario electoral, ha ido tejiendo redes ciudadanas de apoyo a las cuales, más que promesas populistas e irrealizables, lo que les está planteando son soluciones de fondo para atender los problemas más acuciantes que padecemos los habitantes de Culiacán. Faustino Hernández, como buen docente por sus largos años de maestro universitario en la UAS, ha sabido ser incluyente y escuchar todas las voces, las cuales ha ido integrando en un programa de trabajo el cual solo restaría someterlo a consideración de los electores una vez que inicien las campañas formales este 4 de abril. Dentro de estas acciones que ha venido desarrollando y que de hecho gozan ya de una aceptación general, el aspirante a la alcaldía centra su visión en la consolidación de un Ayuntamiento menos burocrático y sí mucho más transparente y eficiente.

Sé que mucho hemos oído hablar en el pasado de la necesidad de llevar a cabo una “reingeniería” administrativa e institucional en los Ayuntamientos, pero lo que hoy marca la diferencia es que en esta ocasión no es un planteamiento usado por quien está en funciones como alcalde para justificar lo que no se hizo. Lo que hoy estamos viendo es a un aspirante al cargo que sabe perfectamente que no hay tiempo que perder, y quien desde este momento nos está planteando estas soluciones como esencia de lo que sería su plataforma política y, de resultar electo, parte neurálgica de un programa de trabajo que pretende desarrollar a lo largo y ancho de nuestra ciudad capital y sus sindicaturas. De sus propuestas, sobresale por ejemplo la urgente necesidad de optimizar el gasto corriente y garantizar por ley una mayor distribución de recursos a las sindicaturas. Del mismo modo es destacable su interés de que los Ayuntamientos aumenten sus potestades, no solo en el rubro tributario y de distribución del gasto, sino también en temas de enorme impacto social la mediación de conflictos, la atención a contingencias sanitarias y la supervisión ética al desempeño de los servidores públicos municipales. Como el propio Faustino Hernández lo resumió recientemente en una entrevista:

“Las reformas que estamos proponiendo requieren de cambios profundos a la Ley de Gobierno Municipal, adecuarla, ponerla al día, modernizarla, y preparar al Gobierno local para abordar los retos y desafíos del futuro. No puede, ni debe haber nada oculto en las decisiones institucionales de los Gobiernos municipales”.

Es este espacio siempre hemos pugnado por que los políticos en campaña ofrezcan soluciones y no ilusiones, por eso es que es de reconocer el esfuerzo que en este sentido realiza el aspirante más visible que hay en estos momentos a la presidencia municipal de Culiacán. Ojalá que las y los demás sigan el ejemplo…ya lo veremos y hablaremos de ellos o ellas.