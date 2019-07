Diputados de Morena: incongruencias e ilegalidad

Actualmente, y con todo lo que está pasando en el Congreso del Estado, los sinaloenses estamos siendo testigos de sucesos bochornosos e inconcebibles del grupo mayoritario de Morena, que demeritan la labor legislativa y acrecientan aún más su desprestigio social, tanto por la falta de conocimientos en la conducción que debe imperar en ese poder, como por la incongruencia que están mostrando la mayoría de los integrantes de este grupo parlamentario, lo cual les ha generado una marcada división que puede ser resultado de una especie de desafección ideológica al interior de dicha bancada, ya que su coordinadora, Graciela Domínguez, posee una visión muy acotada y carece de un liderazgo empático que ha impedido a sus diputados sentirse representados. Esta escisión los mantiene hoy muy confrontados y sin posibilidades de volver a tener (como coalición) una mayoría calificada.

Un ejemplo de ello es la actual revisión de las cuentas públicas, donde los procesos vigentes establecidos devienen de una prolongada lucha en el que los entonces grupos políticos minoritarios y sectores de la sociedad pugnaron por despolitizar su dictaminación, logrando por fin que, en el 2017 y 2018, el actual gobernador del estado Quirino Ordaz impulsara sendas reformas a la Constitución local y a la Ley de la Auditoría Superior de la Estado (ASE), a través de las cuales, y en sintonía con el Sistema Nacional Anticorrupción, se logró posicionar a Sinaloa como una de las primeras entidades en consolidar todo un andamiaje jurídico para contar con un órgano fiscalizador autónomo e independiente, capaz de llevar a cabo su trabajo sin presiones de ningún tipo y al margen de cualquier componenda política. Pues bien, ahora que la ASE cuenta con mayores herramientas legales y técnicas para actuar con mayor diligencia y hacer una revisión más acuciosa del destino que le dan a nuestros impuestos los distintos entes gubernamentales, parece que el diputado Marco Antonio Zazueta, erigiéndose en corifeo de ese improvisado rebaño de diputados de extracción morenista que mayoritean la Comisión de Fiscalización, pretende que las cosas vuelvan al pasado y se dé una involución en lo que hasta hoy se tiene ganado.

En este punto cabe destacar lo manifestado por el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, en el sentido de que como grupo parlamentario, los diputados priistas están totalmente de acuerdo en no solapar a nadie y que, a quien se demuestre que haya hecho un uso indebido del erario público, se le finquen todas las responsabilidades que establecen las leyes, donde incluso ahora el peculado es ya un delito grave. Así pues, es conveniente que la ciudadanía comprenda que lo que se está objetando no tiene nada que ver con el contenido en sí de los dictámenes emitidos por la ASE sobre las cuentas públicas del ejercicio 2017, sino que el problema estriba en la tergiversación de los procedimientos que se deben seguir, lo cual es a todas luces violatorio de lo que establecen los marcos normativos antes señalados, puesto que no se ha respetado el orden y los tiempos establecidos, lo que evidencia una clara intencionalidad política y mediática, al adelantar juicios de valor que presuponen culpabilidad sin esperar a que las observaciones puedan o no ser subsanadas.

Por otra parte, llama la atención que es tan evidente la premura y superficialidad con la que el diputado Zazueta ha actuado, que parece no haberse detenido a revisar la redacción de los dictámenes que como Comisión de Fiscalización han elaborado, ya que en ellos no se atiende una de las cuatro leyes clásicas del pensamiento lógico (“principio de la no contradicción”), donde una proposición y su negación no pueden ser válidas al mismo tiempo y en el mismo sentido, por lo que al no discriminar o hacer una distinción en la orientación de los dictámenes que presentó la ASE, se asentó la reprobación o rechazo tanto a las cuentas públicas aprobadas, como a las no aprobadas; es decir, que en este último caso, al darse una doble negación, podemos establecer como un silogismo que si se reprueba lo reprobado, entonces quiere decir que está aprobado.

A lo anterior, hay que sumar otra incongruencia de los legisladores de Morena, quienes al parecer no están en la misma frecuencia del Gobierno federal con su consabida austeridad republicana, ya que ahora pretenden también dar marcha atrás a la reducción de cuarenta a treinta diputados para el 2021, la cual, al igual que el fortalecimiento de la ASE, fue por mucho tiempo una de las demandas sociales más sentidas.

En virtud de todo lo anterior, habría que reflexionar entonces si ese empecinamiento u obcecación en el proceder de los diputados morenistas es un revanchismo político por el revés que sufrieron con la votación de los matrimonios igualitarios; si es que están tratando medir fuerzas para blindarse cuando dé inicio el segundo año de esta legislatura y se elija a quien presidirá la Mesa Directiva en sustitución de Marco César Almaral; o bien si lo que desean es una ASE a modo que les permita, a nivel político y mediático, darle un manejo faccioso a las cuentas públicas que habrán de abordarse en el 2021, de cara a la sucesión gubernamental. A lo mejor una mezcla de todo ello... ¿O usted cómo la ve?