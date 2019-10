Esperanzadoras noticias para los padres de familia

En estos momentos en que tanto los trabajadores de la Educación como la sociedad en general se encuentran aún con muchas dudas sobre los alcances y desafíos de esta nueva reforma educativa y la llamada Nueva Escuela Mexicana, es una verdadera lástima que no se aproveche la oportunidad de dialogar e interactuar con quienes han sido los actores principales de estos últimos cambios normativos, que son ahora los que rigen nuestro Sistema Educativo Nacional.

Señalo esto porque el sábado próximo pasado, en el auditorio de la Universidad Autónoma de Occidente, el senador de la República Dr. Rubén Rocha Moya, quien es el presidente de la Comisión de Educación en la Cámara Alta, sostuvo un interesante encuentro con docentes e interesados en el tema, donde explicó algunos de los aspectos neurálgicos de las recientes reformas que se le hicieron este año, tanto al artículo tercero constitucional (mayo), como a la Ley General de Educación (septiembre). Lamentablemente, algo faltó en la organización o en la difusión, ya que como lo señalo al principio, no se le sacó el provecho que ameritaba este diálogo, y solo se logró llenar un poco más de la mitad del recinto. El tema de los ascensos escalafonarios (horizontales y verticales), los estímulos para maestros rurales, la democratización sindical, la inclusión de asignaturas humanistas y la participación de los padres de familia fueron algunos de los temas que más interés despertaron por parte de los asistentes.

De lo anterior, resalto dos aspectos que, de concretarse, traerían un beneficio directo al sustento familiar y a la formación integral de nuestras niñas, niños y jóvenes. El primero tiene que ver con el programa denominado La Escuela es Nuestra, a través del cual se destinarán recursos para la mejora, mantenimiento y equipamiento escolar. Esto ya lo habíamos escuchado en varias ocasiones del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha anunciado que se destinarán más de 20 mil millones de pesos para atender en dos etapas a 173 mil escuelas en el país (115 mil 600 pesos en promedio); sin embargo, en esta ocasión el senador Rocha precisó que este año se invertirán 1009 millones de pesos, con lo que ahora sí, enfatizó en su disertación, el Estado asumirá esta responsabilidad y ya no habrá pretextos para que subsistan las cuotas escolares “voluntarias”. Esta nos parece una alentadora noticia, ya que los padres de familia podrán tener con ello un ahorro, al no verse en la voluntaria obligación de hacer esas erogaciones que no son solo al inicio, sino prácticamente durante todo el año lectivo. Ahora bien, es un hecho que 20 mil mdp no serán suficientes, por lo que, o bien ese adverbio de cantidad (más) que antepone el presidente a esa cifra, será en verdad mucho más, o bien lo mejor sería establecer mecanismos para que las aportaciones que hacen los padres de familia, se apliquen con total transparencia por parte de los directores, ya que como le he dicho en otras ocasiones, los padres o tutores no están negados a contribuir para que se mejoren las condiciones de la escuela en donde estudian sus hijos, pero lo único que sí piden (o mejor dicho exigen) es claridad en el destino de lo que se recauda.

Otro anuncio importante fue cuando de manera tajante el senador Rocha sentenció que “las Escuelas de Tiempo Completo no van a desaparecer, por el contrario, se van a fortalecer”. Ojalá se aclare bien este punto, ya que en días anteriores el subsecretario de la Sepyc, César Quevedo, declaró que a este noble y ya probado exitoso programa, se le reducirá su presupuesto en un 50 % para el 2020. Esperamos que lejos de reducirlo, este programa en verdad se vea fortalecido, ya que además de lo que aprenden los niños con actividades y asignaturas extracurriculares, el alimento que se les brinda es para muchos de ellos, desafortunadamente, el mejor que reciben en el día. Esperemos, pues, que todo venga para bien.

Respaldo social.- Como una clara muestra de que el Gobierno municipal de Angostura cuenta con la aprobación de sus gobernados, fue el multitudinario evento del viernes donde la alcaldesa Aglaeé Montoya rindió su Primer Informe de Gobierno, lo que sin duda le ofrece esa legitimidad social que otros ayuntamientos no tienen.

Autonomía Universitaria.- En relación con las diversas iniciativas de reforma a la ley orgánica de la UAS que se han presentado formalmente en el Congreso del Estado, se espera un trabajo minucioso, objetivo e imparcial de los diputados al interior de las comisiones, y una valoración responsable en caso de una posible votación plenaria. Una modificación a los estatutos internos de nuestra máxima casa de estudios siempre deberá ser pensada para mejorar lo que falta y nunca para desarticular lo que ya se tiene logrado.