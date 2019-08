Forma y fondo rumbo al 2021

Los recientes sucesos políticos que se han venido desarrollando en nuestro estado reflejan en su articulación la esencia misma de su objetivo final; es decir, aquello que don Jesús Reyes Heroles calificaba como pragmatismo político, donde la forma es fondo. Este adagio, que sigue vigente aun cuando ya muchos desestimen su aplicación en el contexto de un México con instituciones democráticas, lo podemos constatar en los diferentes escenarios políticos que estamos viendo en nuestra entidad, los cuales claramente están siendo perfilados hacia la sucesión gubernamental del 2021. Un ejemplo de ello es el reciente rechazo que de forma anticipada y visceral se les dio a las cuentas públicas del 2017, donde aún no acabo de entender por qué tantos brincos estando el suelo tan parejo. Y es que la votación que se dio representa apenas una etapa en todo este proceso de fiscalización, donde todavía faltan más de dos meses para que la Auditoría Superior del Estado rinda su informe final. Será hasta entonces y no antes cuando la ASE (y solo la ASE) tendrá los elementos técnicos y contables suficientes para dictaminar si las observaciones hasta hoy encontradas fueron plenamente solventadas o no.

Ante esta realidad, ha quedado en evidencia cómo todo este circo mediático fue fraguado desde un principio por Graciela Domínguez, a quien no le importó violar la ley con tal de asestar un golpe mediático para desestimar los logros alcanzados por Quirino Ordaz, mismos que han sido reconocidos por agencias calificadoras, firmas consultoras, dependencias del Gobierno federal e incluso por el propio presidente de la República. Del resto de los legisladores morenistas que siguieron la línea de su coordinadora no sabemos si fueron víctimas de su propia inexperiencia e incapacidad; si sufrieron de ese extraño trastorno psicótico compartido llamado folie à deux; o bien, si como grupo parlamentario han caído en una suerte de estupidez funcional, donde nadie tiene derecho a disentir y solo se hace y dice lo que agrada al “jefe” .

Pero lo sucedido en el recinto legislativo representa solo uno de los movimientos que desde ya se están dando en el ajedrez político con rumbo al próximo proceso electoral. Desde ahora, las estructuras partidistas y los grupos políticos que se mueven en su interior han empezado a hacer sus movimientos para presionar y hasta chantajear a quienes habrán de tomar las decisiones.

Ante el descrédito de los partidos políticos, la búsqueda de alianzas o coaliciones políticas será una estrategia obligada para elevar las posibilidades de triunfo. Sin embargo, todo ello, lejos de fortalecer el ejercicio de la política y reivindicar a quienes la ejercen, está generando desde ahora un efecto adverso que los exhibe como simples oportunistas, donde lo único que buscan es obtener, recuperar o mantener el poder a como dé lugar. Es vergonzosa la desfachatez y la desesperación de quienes, sin cuidar las mínimas formas de decencia política, empiezan a tejer este tipo de alianzas o, mejor dicho, de contubernios electorales. Quienes ayer se confrontaron y hoy se unen son incapaces de encontrar siquiera algunos puntos de inflexión que justifiquen doctrinal y normativamente dicha unión.

Las alianzas o las coaliciones deben procurar ante todo un sincretismo político, capaz de estructurar una plataforma ideológica y un plan de trabajo conjunto, donde sea posible conciliar sus diferencias y potenciar sus coincidencias. Si no se trabaja en ello, estamos entonces frente a una vulgar asociación de intereses personales que carece de todo compromiso social. El colmo son aquellos saltimbanquis de la política que se caracterizan por traicionar sus “ideales” y que ante su desprestigio social hoy buscan acomodo en partidos políticos en ciernes o que están apenas en vías de su constitución formal.

Adelantar vaticinios de quiénes pudiesen ser los candidatos (y por qué partido) a suceder al actual mandatario estatal resulta algo muy aventurado, ya que con base en lo dicho líneas arriba, las alianzas serán necesarias, y el ADN partidista es algo muy volátil hoy en día.