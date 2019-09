Hay que ser cochi, pero no tan trompudo

En el Congreso del Estado las cosas siguen igual y ya deberíamos de pensar en cambiarle el adjetivo de honorable por deshonroso. Ahora, el asunto que propicio otro conflicto y un nuevo enfrentamiento entre los legisladores tuvo que ver con el proceso de selección para ocupar una vacante en la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (Ceaip). Este organismo, que desde su creación en la Administración de Juan S Millán, si bien ha tenido sus altibajos, hoy en día podemos decir que se ha convertido en referente de un derecho ciudadano, el cual contribuye en gran medida a fortalecer las políticas de transparencia y rendición de cuentas. De ahí que el proceso para seleccionar a sus integrantes (comisionados) debe ser lo más objetivo e imparcial posibles, ya que de ello depende que tanto usted, amable lector, como su servidor, podamos acceder a información de suma relevancia para conocer qué hacen, cómo lo hacen y cuánto invierten las distintas dependencias oficiales, organismos sindicales e instituciones autónomas que reciben dinero público.

Una vez emitida la convocatoria para la elección de un nuevo comisionado de la Ceaip, fueron doce los aspirantes que lograron inscribirse, mismos que al cumplir con los requisitos establecidos lo menos que esperaban era entrar en una segunda fase de disertación, donde de viva voz pudieran exponer sus motivaciones y argumentos. Sin embargo, de manera por demás sospechosa, el viernes próximo pasado, la diputada Cecilia Covarrubias, haciendo uso de un mayoriteo en la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, anunció la eliminación de ocho de los postulantes que, a “juicio” del área jurídica del Congreso, no cumplieron a cabalidad con las cláusulas de la convocatoria. Lo extraño, por decir lo menos, de esa selección que se hizo, es lo subrepticio y la liviandad con la que esta se llevó a cabo. En ello quedó una vez más evidenciada la consigna de revanchismo político por la que se guía la mayoría de esa horda de diputados morenistas, a los cuales dada su incapacidad y falta de preparación, solo les queda obedecer los designios del titiritero que maneja a la presidenta de la Jucopo. Esta no es la primera vez que los legisladores de esta fracción parlamentaria quedan en evidencia por su falta de preparación y compromiso social, inclusive, pareciera además que tampoco son muy afectos a la lectura, ya que sus valoraciones y argumentos jurídicos son continuamente incompletos. Lo vimos recientemente cuando tuvieron que reconocer que no habían hecho una lectura completa y una interpretación correcta de la Constitución en cuanto al plazo que esta le otorga al gobernador para remitir sus observaciones a los decretos o dictámenes de las cuentas públicas del 2017.

Ahora bien, en el caso del próximo comisionado de la Ceaip, los integrantes de Morena que son mayoría en la Comisión responsable del proceso, aducen que su decisión de eliminar de tajo a ocho de los aspirantes fue debido a que en una revisión que llevaron a cabo encontraron que estos mantienen una militancia en algún partido político, lo que si bien se establece como una limitante en una parte de la convocatoria, también es cierto que más adelante (en la misma convocatoria), se precisa que la restricción se refiere a una militancia que se considere activa, pública y notoria; es decir, que no se haya ocupado, en un periodo de cinco años por lo menos, algún cargo partidista o de elección popular.

Con una interpretación errónea de esta limitante y a pesar de no ser aplicable, los diputados de Morena decidieron eliminar a candidatos con una amplia trayectoria y experiencia en la materia. Paradójicamente, de los cuatro aspirantes que pasan a la segunda fase, por lo menos en dos de ellos ha quedado demostrado que sí mantienen en cambio, una militancia activa, pública y notoria dentro de Morena. Ahí está el caso de Alfonso Páez Álvarez, quien apenas en octubre del 2017 se declaró públicamente morenista e incluso tuvo responsabilidades en la campaña del senador Rocha Moya. El otro caso es el de Sebastián Landa Román, quien es, imagínese usted… ¡secretario técnico! de la misma Comisión legislativa que lleva a cabo el proceso de selección. Así o más claro el conflicto de intereses. Como se dice por ahí: hay que ser cochi, pero no tan trompudo. ¿No lo cree usted?