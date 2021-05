La peor elección: poner todos los huevos en una sola canasta

Actualmente, nos invaden las encuestas provenientes de diversas casas encuestadoras, y si bien existen algunas con mucho prestigio y profesionalismo, son muchas más las que operan como paleros y prostituyen tan importante herramienta estadística. Para entender la realidad de las preferencias electorales, es necesario revisar y confrontar diversas encuestas, de modo tal que nos permitan dimensionar objetivamente las tendencias, evitando caer en esa manipulación que persiguen quienes inducen los resultados al mejor postor. Para este propósito, uno de los sitios web más consultados es Oráculus, proyecto creado meses antes del proceso electoral del 2018, por iniciativa del periodista y analista político Leo Zuckermann, el especialista en estudios y opinión pública, Jorge Buendía, y el investigador en estudios electorales, Javier Márquez. La objetividad de dicho sitio radica, precisamente, en la concentración, sistematización y análisis de todas las encuestas oficiales que se publican (poll of polls), y a partir de ello se presentan y actualizan constantemente los escenarios de mayor probabilidad.

Conscientes de lo anterior, si nos adentramos en las últimas proyecciones que Oráculus maneja para la conformación de la próxima legislatura en la Cámara de Diputados, la cual elegiremos este próximo 6 de junio; resulta realmente aterrador el darnos cuenta que al día de hoy, los mexicanos no acabamos de dimensionar aún los riesgos que significaría inclinar la balanza del poder hacia un solo lado. Si como lo está manejando este sitio web de proyecciones estadísticas, el partido al cual pertenece el Presidente de la República, junto con sus aliados, obtienen las curules necesarias para alcanzar una mayoría relativa en la cámara baja, estaríamos ante una concentración excesiva de poder y sin ningún contrapeso. Esto les permitiría hacer lo que quisieran, incluyendo (como han estado amagando) el reformar para su beneficio cualquier Ley que les obstaculice y hasta la propia Constitución.

A toro pasado, de lo sucedido en el 2018 se han escrito miles de artículos, ensayos y libros donde se da fe del fenómeno político-electoral que muchos conocemos como el tsunami AMLO. Sin embargo, en este 2021 y a menos de un mes para el día de la elección, se teme que pueda repetirse un fenómeno similar, ya que se mantiene vigente ese respaldo social que el presidente y sus acólitos han sabido manipular con sus políticas clientelares, y que les ha servido también para justificar todos los yerros que han venido cometiendo.

Por esta razón, de darse un nuevo tsunami morenista, lo que estaría en juego ahora es infinitamente mayor al simple cobro de factura que se buscaba en el 2018, donde el fin era desterrar a una clase política corrupta que por muchos años fue acumulando el hartazgo social y la desafección política. Lo que hoy está en juego es mucho más importante y nos afectaría a todos de una u otra manera, lo que nos jugamos este primer domingo de junio es el rumbo de una nación que se desmorona a pedazos, en donde ha emergido una clase política improvisada e impregnada de revanchismo, y donde seguimos teniendo a un presidente en campaña permanente.

A final de cuentas, tenemos que reconocer que las cosas no sucedieron como tanto se pregonó y esa nueva clase política que se esperaba, más honesta y preparada, nunca llegó. El voto lineal que se promovió hace tres años y que logró prender por el coraje de una sociedad ultrajada y menospreciada, no puede encontrar eco en un escenario actual donde ya nos dimos cuenta que muchos de los que llegaron resultaron peor que los que estaban. En esta nueva elección tenemos que ser mucho más reflexivos para no volver a equivocarnos, elegir con la cabeza muy fría, analizar con mayor profundidad la oferta electoral, y sobre todo, por ningún motivo, poner de nuevo todos los huevos en una misma canasta, ya que ello nos pondría en la antesala de un régimen totalitario donde las libertades y los derechos humanos suelen ser cercenados.

¿UN VICEGOBERNADOR EN SINALOA? Quienes al parecer ya decidieron abrirse y manifestar que de ganar tendríamos en Sinaloa una pareja presidencial, son el candidato Rubén Rocha Moya y su mayor aliado, el líder pasista, Héctor Melesio Cuen. Mucho habíamos especulado en los medios sobre el protagonismo que había venido mostrando Cuen Ojeda en los actos de campaña del candidato (oficialmente registrado) de la alianza Morena y PAS. Los boletines de prensa y las imágenes que se enviaban a los medios, despertaban suspicacias porque la figura central que parecía querer destacarse era más bien la del exrector de la UAS. Sin embargo, en los últimos días escuchamos y vimos en las redes expresiones de ambos personajes, donde abiertamente señalan que de llegar al poder cogobernarán Sinaloa, lo que entonces nos hablaría de facto de una figura de vicegobernador. El problema está en que toda cogobernabilidad implica cierta sumisión de uno respecto al otro, de lo contrario, lo que imperaría sería una ingobernabilidad por la lucha del poder. La pregunta entonces es qué papel jugaría en los hechos cada quien … ¿Usted qué opina?