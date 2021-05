La soberbia que esconden las palabras

Hace poco escuché una entrevista que le hicieron al alcalde con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, quién al final de la misma soltó una frase que ha venido repitiendo y que, si bien pudiese de entrada parecernos inofensiva, la verdad es que representa un ignominioso alarde de soberbia y displicencia. Veamos por qué:

recordemos que durante la serie final de la Liga de Beisbol del Pacífico, se le escuchó a Estrada Ferreiro vaticinar el resultado de aquella final, señalando que “todo estaba arreglado”, aduciendo obviamente a la existencia de ciertos acuerdos (económicos en ese caso) que son los terminan por decidir al ganador de la disputa deportiva.

Pues bien, en esta ocasión el ahora candidato quien busca su reelección, vuelve a insistir con ello señalando que no le inquieta la elección porque su triunfo está asegurado, y de nuevo repite que ya todo está arreglado… pero, ¿a qué se refiere exactamente con eso Estrada Ferreiro? Existen dos conjeturas que podemos interpretar, tan temeraria una como temida la otra.

Cuando decimos que esa frase conlleva una buena dosis de soberbia, nos referimos al hecho de que, acostumbrado a no escuchar más que los que le conviene y creer tener siempre la razón, esa lapidaria afirmación refleja la soberbia de un hombre que ve la tempestad y no se hinca. De buena fuente sabemos incluso que Estrada se siente tan seguro del triunfo, que a sus más cercanos les ha manifestado que no va a perder incluso si ahora con la resolución del TEPJF no cuenta con los votos que pudo haberle aportado el PAS. Dice ser muy querido por la gente y que la marca Morena es imbatible en Sinaloa. En este caso vemos a una persona cuya patológica soberbia y cerrazón le obnubilan el juicio y no repara en los garrafales errores que cometió durante su administración. Piensa que los electores no tenemos la más mínima inteligencia para habernos dado cuenta de ello, aun cuando a diario nos topamos con amontonamientos de basura en las calles, sectores a oscuras e infraestructura urbana en el olvido y vandalizada, y esto solo por mencionar algunos de los múltiples problemas por los que atraviesa nuestra ciudad capital.

Por otra parte, cuando decimos que esta frase de Estrada puede ser más temida que temeraria, es porque ella puede encerrar, en analogía a su predicción beisbolera, que hay intereses supremos que ya se pusieron de acuerdo y decidieron el curso o destino final que habrá de tener la contienda electoral por la alcaldía de Culiacán. Si así fuera, si poderes fácticos o superiores decidiesen el desenlace de las elecciones, entonces ¿de qué sirve el voto?, ¿en dónde queda nuestra potestad democrática de elegir libre y secretamente? No podemos negar lo que a todas luces se ve y que por tantos años hemos padecido, los poderes fácticos (ideológicos, económicos o perniciosos) han buscado y buscarán siempre influir en las decisiones ciudadanas; sin embargo, cuando los electores se vuelcan a las urnas, no hay nada más que valga que la voluntad popular.

Lo más seguro (espero) es que el alcalde con licencia no haya querido referirse a esta malsana intervención que elección tras elección seguimos constatando. De cualquier modo, lo que sí reflejan sus palabras y actitudes pendencieras, como las que vimos en el debate organizado por el IEES, es que al igual que muchos candidatos, la falta de propuestas, ideas y argumentos termina por llevarlos a la confrontación, a la presunción y a la intolerancia.

Y precisamente más inconcebible nos resulta estas actitudes en alguien que, como ya es sabido, pertenece desde hace mucho a una hermandad muy conocida pero poco entendida: los masones. No es nuestra intención opinar sobre estas organizaciones que se agrupan en logias, y de las que se sabe poseen casi siete millones de miembros alrededor del mundo. Pero lo que sí nos extraña es que siendo el alcalde con licencia un fiel miembro de esta organización, no comulgue (por lo menos en la práctica) con sus postulados. Lo anterior lo menciono porque siendo estas logias organizaciones de carácter filosófico y filantrópico, es de entenderse que sus partidarios se guíen por sus principios de libertad, igualdad y fraternidad, donde se espera de ellos virtudes como la templanza, la tolerancia, el respeto y la justicia social. Y por lo visto, estas virtudes han brillado por su ausencia en un alcalde como Estrada Ferreiro, a quien fácilmente lo sacan de sus casillas, que es intolerante al acrítica, que se confronta con todo mundo, que se cree dueño de la verdad absoluta, y que no duda en llegar a ejercer violencia política en razón de género hasta contra su propia Síndica Procuradora, con tal de no someterse al escrutinio y la evaluación.

COLOFÓN.- En honor a la masonería, recuerdo con nostalgia y admiración a un hombre que profesó sus ideales, un maestro ejemplar que nos instruyó a muchas generaciones en el Tecnológico de Culiacán. Un hombre sencillo, afable y prudente que siguió con vehemencia los postulados y valores de esta hermandad. DEP Ing. Nayar Montero Bañuelos.

URGENTE REVITALIZAR LA DINÁMICA LEGISLATIVA.- En el Congreso del Estado hay varios legisladores que no está atendiendo como debieran sus comisiones permanentes. Pareciera que están esperando a saber cómo les va a ir a sus agrupaciones políticas en los resultado del 6 de junio para ver si entonces se ponen las pilas , máxime que hay muchos de ellos a los que les tendrán que pedir de vuelta la curul que ocupan actualmente, si es que los diputados con licencia que buscan otro cargo no son favorecidos con el voto ciudadano.

Es una lástima ver que ante esta situación se hayan detenido iniciativas tan nobles como las de establecer descuentos a adultos mayores en el transporte público, algo que aún no ha sido abordado pero que al calor de las campañas ya se politizó. De ahí algunos señalamientos sin sustento como el de la diputada Yeraldine Bonilla, quien acusó al gobernador de no ser sensible y apoyar a este sector de la población, cuando irónicamente son ellos como diputados quienes no han procedido a legislarlo para poder instrumentarlo.