Las denuncias y exigencias de los corruptos

Después de haberse develado todas las trapacerías en que estuvieron envueltos y las fortunas que amasaron al amparo del poder, es realmente inconcebible el cinismo al que puede llegar un político corrupto para tratar de evadir su responsabilidad. En los últimos días, las exigencias y denuncias hechas por fichitas como Rosario Robles, Javier Duarte y César Duarte, no terminan de sorprendernos y al paso que van las cosas, hasta perdón van a querer que les terminemos pidiendo.

Por un lado, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, acusa que su encarcelamiento, el cual ya rebasó los dos años por cierto, ha sido una injusticia en donde se le han fabricado pruebas y que su privación de la libertad obedece, aunque no lo crea, al sólo hecho de ser mujer. Vaya desfachatez de una mujer a quien la corrupción la acompañó en toda su carrera política, la cual fue construida a base de traiciones y contubernios que le brindaron poder e impunidad por muchos años.

Por otra parte, el exgobernador de Chihuahua César Duarte, detenido en Estados Unidos (Miami, Florida) por peculado agravado y un insultante enriquecimiento ilícito (delitos por los cuales pesan más de 20 órdenes de aprehensión), vuelve a declarar hoy que todo ha sido fabricado y por ser él una blanca palomita a la cual han acusado injustamente, va a demandar al Gobierno de Chihuahua y a su actual mandatario por la friolera cifra de ¡3 mil millones de pesos! por daño moral. ¿Qué tal eh?

Y para coronar estas absurdas estrategias que son patadas de ahogado, el tristemente célebre exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, detenido en el 2017 en Guatemala y a quien increíblemente solo se le ha dictado (hasta el momento) una sentencia de nueve años de prisión, se mantiene firme con la misma cantaleta desde hace dos años, en el sentido de que ha sido un chivo expiatorio y víctima de una persecución política, en la que acusa a prominentes políticos del sexenio anterior, incluido el mismo expresidente Enrique Peña Nieto. Todos sabemos que el hilo siempre se rompe por lo más delgado, pero de eso a que no tenga cola que le pisen es muy diferente.

Al igual que estos oscuros personajes, existen otros más y de todos los colores políticos, algunos detenidos y otros incluso actualmente con fuero por un cargo público, los cuales fueron exhibidos hace días en un informe del organismo Global Financial Integrity, en donde se da cuenta de la ruta que han seguido políticos mexicanos para el lavado de dinero a través de la adquisición de bienes inmuebles en los Estados Unidos.

Como parte de esta investigación, de la cual derivaron un informe al que denominaron “Acres de lavado de dinero: ¿por qué las inmobiliarias estadounidenses son el suelo de la cleptocracia?”, este organismo (con sede en Washington) determinó que nuestro país es una de las principales naciones en donde sus políticos desvían recursos a través de la compra de propiedades, particularmente en la unión americana. En este reporte se señala que del 2015 al 2020, el lavado de dinero en bienes raíces de aquel país tuvo un valor cercano a 2.300 millones de dólares.

Además, en dicho informe se detallan específicamente los manejos de por lo menos cuatro personajes de la clase política mexicana, empezando por el ya mencionado en líneas arriba, Javier Duarte. Del mismo modo, se describen las operaciones realizadas por el exsecretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón, Genaro García Luna, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcava y el clan de los Murat en Oaxaca.

Las estrategias usadas para el blanqueo de dinero consistían en la adquisición de costosos inmuebles, los cuales eran vendidos y comprados varias veces para ocultar el origen del dinero y la titularidad de la propiedad. Muchas de esas transacciones se hacían incluso en efectivo y quedaban registradas a nombre de testaferros como sus abogados, socios y familiares.

Después de hacerse públicos este tipo de investigaciones, las declaraciones que hacen estos políticos corruptos para defenderse dan en verdad pena ajena, pero más pena nos dará que en toda esta tragicomedia nos vayan a salir con que fíjense que no, que algunos de ellos o ellas siempre no eran tan culpables como se decía. Ojalá que no suceda esto, porque si no después hasta perdón les vamos a tener que pedir los mexicanos por su “injusta” detención.