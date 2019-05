Las inconsistencias de la Ley de Profesiones

El sábado próximo pasado se llevó a cabo en el Congreso local un Foro de Actualización de la Ley de Profesiones para el Estado de Sinaloa, misma que ha sido severamente objetada, a pesar de su corta existencia, ya que apenas fue publicada el 2 de septiembre del 2016.

Esta legislación abrogó la que hasta entonces estaba vigente desde 1955, y al igual que la ley en la materia a nivel federal, establecen una reglamentación a lo dispuesto por los artículos 5 (4 antes de 1974) y 121, fracción V, de nuestra carta magna, en donde se precisa el derecho y la libertad que todos los mexicanos tenemos para dedicarnos a la profesión o trabajo que nos venga en gana (“acomode”, dice la Constitución), siempre y cuando este sea lícito y se cuente con una licencia expedida por las autoridades para ejercerlo; es decir, un título o cédula profesional que además deberá tener reconocimiento en todas las entidades.

La necesidad de contar con una legislación que tenga por objeto regular el ejercicio profesional es una realidad inconcusa, sobre todo en estos tiempos donde hay una eclosión desmedida de especializaciones en línea que no cuentan con el más mínimo rigor académico. Sin embargo, la legislación vigente, lejos de cumplir con este propósito, establece disposiciones que restringen o afectan el desempeño laboral de los profesionistas, obligándolos a tramitar una doble certificación y sometiendo su derecho de asociación a premisas burocráticas y sin sustento técnico.

Cualquier ciudadano, al momento de acreditar un nivel de capacitación que le permita ejercer como un profesional en determinada rama, adquiere derechos y obligaciones que buscan potenciar y orientar su desempeño, con criterios que van desde lo legal, hasta lo ético y axiológico.

Para lograr lo anterior, se requiere entonces de una ley que facilite la certificación profesional, promueva la colegiación, impulse la capacitación y sistematice documentalmente los requisitos que se deben cumplir para lograr el aval de las autoridades competentes.

Pero si en cambio lo que se tiene es una legislación que en su mismo articulado se contradice respecto al carácter voluntario de la certificación profesional; que ralentiza los plazos para la acreditación pericial; que asigna la responsabilidad de registro, control y acreditación a una dependencia oficial como la Sepyc, la cual no cuenta para ello con la infraestructura técnica humana y presupuestal adecuadas; entonces lo que tenemos como resultado son todas esas impugnaciones que durante el foro hicieron patente los diversos colegios de profesionistas.

Cuando en su momento los diputados Jesús Enrique Hernández y Sandra Lara, integrantes de la 61 Legislatura, presentaron esta Ley de Profesiones como de avanzada, la verdad es que hoy vemos que no lo fue tanto, ya que en aquella ocasión la Comisión de Educación responsable del dictamen, presidida por la pasista María del Rosario Sánchez Zataráin, actuó con demasiada premura y sin el consenso necesario con todos los sectores involucrados, quizá presionados por atajar la efervescencia mediática que en ese entonces se estaba presentado por las llamadas universidades “patito”, y los problemas que aún hoy en día estas acarrean al no poder expedir títulos o grados académicos, por carecer del reconocimiento de validez oficial de estudios y no advertirles de ello a sus incautos estudiantes.

En el entendido de que toda ley es perfectible, esperemos que ahora sí se corrijan de fondo las inconsistencias de esta ley de marras y no se siga pateando el bote hacia delante y postergando el inicio de su vigencia con más prórrogas denominadas jurídicamente vacatio legis.

Un acierto, pues, lo de este foro al que convocó el Congreso del Estado, y una ingente labor de cabildeo por parte de las diputadas Flor Emilia Guerra y Guadalupe Iribe, presidenta y secretaria respectivamente de la Comisión de Educación, responsable del tema.