Marca pauta la UAS para un regreso presencial en el nivel superior

Con todo este alboroto que ha levantado el “inminente” regreso a clases presenciales este 30 de agosto en el sistema de educación básica, es la Universidad Autónoma de Sinaloa quien sale al paso para poner en la palestra lo que muchos hemos venido comentando desde hace tiempo: ¿Por qué insistir en regresar a los niños a las aulas sin empezar primero por los jóvenes de las universidades que ya están siendo vacunados?

El gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel y el titular de la SEPyC, Juan Alfonso Mejía, han sido muy enfáticos en señalar que el regreso no será masivo sino gradual, lo cual dependerá no sólo de la voluntad de los padres o tutores, sino de las condiciones en que se encuentre cada plantel escolar del nivel básico (inicial, preescolar, primaria y secundaria). De eso ya no hay vuelta de hoja, cada padre de familia valorará tanto las condiciones de salud de su hija o hijo, como las de infraestructura del plantel escolar al que asisten, para entonces decidir si lo envían o no a clases presenciales. Una vez evaluados estos factores y ante la presencia física del alumno, la famosa carta compromiso elaborada por la SEP federal es un documento ridículo e innecesario, aún con las recientes modificaciones que se le hicieron. Recordemos que se eliminó la parte del consentimiento del padre o tutor, dejándose únicamente aquellos compromisos que son por demás obvios, ya que no creo exista un papá o una mamá que no revise el estado de su hijo antes de ir a la escuela, es decir, si tiene síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza, etc., y que en caso de detectarlos, prefiera enviarlos así a la escuela que llevarlo al médico o por lo menos resguardarlo en casa… en fin.

Lo que sí es necesario y urgente, es que la SEPyC socialice el programa detallado de lo que será la implementación del sistema escolar híbrido para el ciclo escolar 2021-2022, ya que este concepto es algo que va más allá de un simple enfoque mixto, porque en ello deberán contemplarse acciones diferenciadas por escuela para la regulación académica de sus alumnos rezagados (sobre todo los que pasan de un nivel escolar a otro). En esto en Sinaloa se lleva ventaja, considerando la notable experiencia que ha dejado el funcionamiento de los Centros Comunitarios de Aprendizaje. Con todos estos factores, las clases irán volviendo poco a poco a la normalidad y, como lo dijo Juan Alfonso Mejía, se hará sin prisas pero sin pausas, es decir, de acuerdo a como lo permitan las condiciones de cada plantel y el comportamiento de la pandemia, pero con la convicción de ir avanzando continua y progresivamente.

¿Cuánto va a durar este esquema híbrido? Pues, esto evidentemente dependerá de cómo avance la inoculación (llegar a la ansiada inmunidad de rebaño), y también de cómo vayan fluyendo los apoyos a esas escuelas que hoy no están en condiciones, ya que como lo comentamos en una opinión anterior, son muchas en las que no se tiene o están inhabilitados elementos básicos para el control sanitario como agua potable, drenaje y ventilación. Esto último ya le tocará mayoritariamente al gobernador electo Rubén Rocha Moya, de quien se espera, considerando su trayectoria profesional y académica, un gran impulso a la educación, a la ciencia y a la cultura. Además, está también la ventaja de su estrecha relación y afiliación partidista e ideológica que mantiene con las máximas autoridades federales en este rubro, empezando por el mismo presidente de la República.

Por último, otro aspecto que también debe estar siendo considerado es el abastecimiento de termómetros, jabón y gel desinfectante. Esto no es cosa menor, ya que las autoridades no lo tienen presupuestado y para solventarlo, seguramente se tendrá que echar mano de los padres de familia. Por otra parte, en caso de que funcionen de nuevo las tienditas escolares, llamadas hoy Establecimientos de Consumo Escolar, (digo “en caso de” por aquello de que la misma titular de la SEP exhortó a los padres a enviar a sus hijos con todo y lunch), pues tendrá que verse cómo eficientizar el destino que le dan a estos recursos que se obtienen en las escuelas, a efecto de que por ningún motivo falte en ellas gel antibacterial, jabón y hasta cubrebocas (pues hay que comprender que a los niños no se les puede exigir que sean extremadamente cuidadosos en su uso).

Pero bueno, volviendo al propósito inicial de esta reflexión, decía que no era comprensible la prisa por llevar a los niños a las aulas cuando, a diferencia de los estudiantes del nivel superior, aún no están vacunados y sus planteles presentan más necesidades y deterioros que los de las universidades. Es por esta interrogante que encontramos muy interesante y destacable el anuncio hecho por el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, quien anunció que en dicha casa de estudios sí iniciarán clases presenciales, pero focalizadas hacia aquellas actividades procedimentales como las prácticas de laboratorio, clínicas, talleres, prácticas profesionales y servicio social. Además, se detalló que se dará cumplimiento a los protocolos sanitarios, atendiendo a grupos pequeños en espacios ventilados y guardando la sana distancia.

Las actividades que impliquen el desarrollo de contenidos teóricos o conceptuales, seguirá manteniéndose bajo la modalidad virtual. Por último, se señala que la presencialidad total será cuando el semáforo epidemiológico esté en verde, no sin antes dejar abierta la flexibilidad de suspender incluso lo que se haya avanzado en este aspecto si las condiciones lo ameritan. Así pues, esperamos que emulen esta iniciativa las demás instituciones públicas del nivel superior como los institutos tecnológicos, la UAdeO, las universidades politécnicas, etc.