Pensar globalmente y actuar localmente

Actualmente, escuchamos constantemente y en cualquier contexto (económico, político y social) el concepto de desarrollo sustentable. Esto ha propiciado una sobrecarga connotativa a su significado, lo cual, paradójicamente, limita su carácter denotativo al momento de pretender demostrar dicha sustentabilidad en acciones concretas. En nuestro país, el desarrollo sustentable, como premisa ideológica, ha logrado un avance, pero solo a nivel mediático. Esa visón light que se le ha venido dando a este concepto tiende comúnmente a ocultar mucha de la problemática real y esencial que le es subyacente. Existe una especie de esnobismo ambientalista que genera un sentido de pertenencia social. Lo de hoy es “sumarnos” a las causas ecologistas en el mundo y evidenciar en las redes sociales que somos parte de este tema, al igual que si se tratara de una moda más.

Postear a través de las distintas redes sociales, notas e imágenes sobre el deterioro ecológico, como la terrible devastación que actualmente está padeciendo la selva amazónica, representa para muchos un sosiego espiritual que los hace sentirse como si con eso bastara, ser parte de la solución al problema.

Desde aquel famoso informe que la doctora Gro Harlem Brundtland (primer ministra de Noruega) entregó a la ONU en 1987, donde se acuñó por primera vez el término de desarrollo sustentable, este ha sido usado indiscriminadamente tanto en la retórica oficialista de políticos y funcionarios oportunistas, como por una sociedad que aún percibe este tema como materia de análisis de académicos y ambientalistas, y como responsabilidad principal de los Gobiernos y las empresas.

Sin embargo, para alcanzar la tan ansiada sustentabilidad, entendida esta como la capacidad de poder desarrollarnos y coexistir en un esquema que nos permita satisfacer nuestras necesidades, pero garantizando las condiciones para que las generaciones subsecuentes también puedan hacerlo; es necesario retomar, hoy más que nunca, la máxima de pensar globalmente, pero actuar localmente.

La conectividad e interacción que nos permite el internet ha logrado en cierta medida construir una percepción ecuménica de la problemática ambiental; sin embargo, en lo que hemos fallado es en el ámbito de la actuación local, mismo que contempla dos caminos muy bien definidos: el primero y que es de sobra conocido, es lo que tiene que ver con los patrones de comportamiento individual (cultura ambiental). La segunda vía, tiene que ver con la capacidad de actuación gubernamental y el involucramiento de la sociedad civil organizada. En este último punto entra el tema de la descentralización ambiental, donde se debe pugnar por que los Gobiernos locales (estados y municipios) asuman tanto normativa, como operativamente, atribuciones y potestades en aquellos ámbitos de acción que más nos afectan. La legislación ambiental en México resulta inoperante por la centralización que aún prevalece y que propicia grandes vacíos de autoridad. Son muchos los casos en que el Gobierno federal no actúa no porque no deba sino porque no puede, y, en contraparte, los Gobiernos locales no lo hacen no porque no puedan, sino porque no les corresponde.

Lo que se percibe es que existe una sobrerregulación legislativa en materia ambiental, que en mucho de los casos es letra muerta. La prioridad debe ser la delimitación de los más acuciosos problemas de contaminación que padecemos regionalmente, para que, a partir de ello, se pueda impulsar una verdadera descentralización ambiental que nos permita atenderlos de forma expedita y oportuna. De lo contrario, las leyes seguirán siendo ornamentales y las autoridades continuarán, como lo hemos visto en muchos casos, deslindándose de responsabilidades y “echándose la bolita” unas a otras. Ojalá que este tema esté en la agenda del gobernador Quirino Ordaz, ahora que recibió la distinción y responsabilidad como vicecoordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos HÍdricos y Cambio Climático de la Conago.