¿Por convicción u obligación?

Mucho se ha escrito ya sobre la famosa pesadilla orwelliana, que recobra gran vigencia en nuestros días, dado que en diversas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, estamos siendo testigos de regímenes totalitarios o extremadamente conservadores (ultraderecha), mismos que, para mantenerse en el poder, han venido diseñando como en el libro 1984, de George Orwell, diversas estrategias y políticas públicas que les sirven de asideros ideológicos, lingüísticos (neurolenguajes) y tecnológicos, a través de los cuales pretenden manipular la conciencia colectiva y neutralizar cualquier atisbo de insurrección social o individual.

Las medidas populistas bajo argumentos de un interés colectivo como las consultas públicas; la supresión de contrapesos al poder como la desaparición de instituciones y organizaciones de la sociedad civil; el abanderamiento de causas orientadas a minar el núcleo familiar, como las tergiversadas connotaciones de la igualdad sexual; la polarización social con adjetivos peyorativos hacia las clases sociales; y el culto a la personalidad y la invasión a la privacidad son escenarios que estamos viviendo y que se asemejan a los que enfrentan Winston, Julia y O’Brien, personajes de la novela de Orwell, los cuales sumergidos en un veleidoso mar de traiciones e intereses terminan doblegándose y adorando finalmente al “gran hermano” que los vigila y los controla.

Si las sociedades actuales seguimos este derrotero, terminaremos por justificar, legitimar y hasta encumbrar las medidas populistas de Gobiernos autocráticos y dictatoriales, y acabaremos en ese mundo distópico como el que avizoraba Orwell, y que debe horrorizarnos de tan solo pensar que podríamos llegar a convertirnos en entes preprogramados, monitoreados y sin libertad de pensamiento para expresarnos y disentir.

En nuestro país, los primeros pasos ya están dados. Nuestros datos personales son moneda de cambio en el Gobierno y en las empresas para aviesos fines mercantiles o político-electorales; en las redes sociales se expone (o autoexponemos) nuestra privacidad, manejamos con naturalidad neolenguajes que, en algunos casos como el usado por los millennials, minan nuestra identidad e idiosincrasia, y en otros se utilizan para maquillar eufemísticamente la realidad y evita que llamemos las cosas como son, de ahí que, por ejemplo, los masivos e injustificados despidos como los que hoy se están dando en el Gobierno federal sean acciones necesarias de la tan en boga austeridad republicana.

Por lo que a nosotros respecta, nuestras acciones no deben seguir siendo reguladas por que nos vigilan o creemos que nos vigilan (autorregulación inducida), la mejor manera de sacudirnos la opresión oficialista recae precisamente en el libre albedrío que nos da nuestra capacidad de raciocinio y reflexión; es decir, en la adopción de los verdaderos valores y en el desempeño ético y moral de nuestras acciones, no únicamente como construcciones sociales que debemos seguir por obligación o sentido de pertenencia, sino como verdaderas manifestaciones de convicción que nos ayuden a discernir entre lo que se debe y no se debe hacer.

Todo esto podemos incluso aplicarlo en casos muy particulares y de impacto local, como el rescate que se ha hecho de espacios públicos como el parque Culiacán 87 o el Parque Acuático bajo el puente negro, donde hemos podido constatar la rentabilidad social que este tipo de lugares representa para el sano esparcimiento y la unión familiar, y los cuales, hay que decirlo, dependen en gran medida de nosotros por el uso y el cuidado que le demos, ¿o qué acaso hay necesidad de, como lo advirtieron recientemente nuestras autoridades municipales, llegar al extremo de imponer sanciones pecunarias y prisión a quien cause vandalismo o tire basura?

En lo personal, no lo creo.

Por último, va una sincera felicitación a esta casa editorial que, como parte de la Asociación de Periódicos en Red, tuvo el gran acierto de realizar el Foro Federalismo y Seguridad, en donde, como lo dijo el propio gobernador Quirino Ordaz, no fue para “puro tirar rollo”, sino que se expusieron por parte de especialistas y actores políticos visiones concretas y de gran utilidad sobre el tema.