Reforma eléctrica: se perdió una histórica oportunidad y prevaleció un pobre debate parlamentario

Desde la semana pasada, justo cuando la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó posponer para antier domingo la discusión de la reforma eléctrica, el escenario mediático se vio invadido por artículos, declaraciones, reportajes y posicionamientos políticos sobre el tema. Lamentablemente, en la mayoría de las opiniones y puntos de vista que hemos escuchado o leído, se detecta fácilmente la presencia de una inducción o intencionalidad sesgada según su autoría, movida más por intereses y apasionamientos que por el raciocinio y el beneficio o interés social.



Lo que vimos ayer fue una maratónica sesión de la que solo se salvan escasos posicionamientos, ya que la mayoría fue de legisladores que subieron a tribuna por consigna, por conveniencia o de plano por mero protagonismo. Fue evidente cómo muchos diputados y diputadas se expresaron siguiendo un guion, pero sin ahondar en criterios precisos sobre los pros y contras de la reforma de marras, es más, es casi seguro que muchos ni siquiera la leyeron y analizaron a detalle.

Fue así que vimos de todo, desde trasnochados, superficiales y tendenciosos discursos como el del líder de la bancada perredista, Luis Espinosa Cházaro, hasta expresiones ramplonas como las que ya son costumbre en polémicos personajes como Fernández Noroña.



En fin, lo que pudo haber sido un buen espacio de discusión para hacer historia, se convirtió en una lucha de intereses donde nadie ganó y todos perdimos. Si dentro del bloque opositor (PRI, PAN, PRD y MC) piensan que ganaron, pues pírrica victoria fue la que se llevaron, ya que para la gente de a pie nos quedó muy en claro que su propósito desde un inicio no fue mejorar o nutrir la iniciativa, sino simplemente rechazarla para demostrar que aún siguen con vida dentro del escenario político.

Finalmente, lo que como sociedad queremos seguirá siendo una ilusión, es decir, que se fijen nuevas reglas del juego en la producción, distribución y comercialización de la energía eléctrica, a efecto de que ello se refleje en nuestros bolsillos y no en el de esas transnacionales que como ya lo sabemos, son en los hechos los que operan el cabildeo político de grandes ligas (no ese que vimos ayer con muchos de nuestros flamantes legisladores).



La realidad es que ya no se puede seguir prolongando un gatopardismo en donde, desde su creación en el Gobierno de Lázaro Cárdenas, a la CFE no se le ha entrado con una reestructuración a fondo, capaz de competir en un mercado globalizado que, a diferencia de aquella época donde solo se abastecía electricidad a 7 millones de mexicanos, hoy existe un mercado eléctrico mayorista con grandes inversiones extranjeras, donde si bien es inevitable dar cabida a productores independientes, hay que hacerlo bajo la rectoría del Gobierno y eso es en esencia lo que se ha estado planteando. Basta recordar como la reforma energética del 2013 impulsada por Peña Nieto fue una falacia total, ya que los beneficios fueron para ciertas empresas extranjeras, pero como usuarios y usted no me dejará mentir amable lector(a), la verdad es que nunca vimos una reducción en nuestros recibos. Incluso el engaño llegó a tal grado que, como si fuéramos ingenuos, el expresidente Peña ya casi para finalizar su sexenio, siguió defendiendo su reforma arguyendo sofismas y declarando falsedades como aquella donde aseguraba que el 90 % de los mexicanos ya estábamos viendo una importante reducción en el precio de la energía que pagábamos con respecto al 2012… no sé usted pero yo nunca lo noté.



Hoy, vemos de nuevo cómo políticos de todos los colores recurrieron a ese mismo tipo de sofismas para defender o atacar una iniciativa que hoy está en boca de todos. Y la verdad, lo único que apreciamos fue que todo este circo mediático de descalificaciones, solo fue una salida fácil para huirle a un verdadero debate, uno serio y objetivo al que aparentemente ya nos encaminábamos cuando hasta el mismo presidente AMLO felicitó la incorporación a su iniciativa de algunos puntos que había venido planteando la oposición. Es decir, que a diferencia de aquella reforma del 2013 con Peña Nieto, la cual fue elaborada en lo corto y se aprobó por consigna sin abrirla al debate, hoy lo que vimos fue la oportunidad para discutir abiertamente una trascendental iniciativa de reforma constitucional que, pudiendo haber llegado a buen puerto, fue contaminada y desechada por un pobre debate parlamentario lleno de necedades, disparates y sofismas. Ahí pa la otra dijeran algunos, y mientras tanto seguiremos pagando altísimos recibos de luz.