Resolución del TEPJF: un escarmiento político que terminamos pagando todos

Algo que ha generado mucha inconformidad y exacerbado aún más esa animadversión que tan bien ganada se tienen muchos políticos por parte de la ciudadanía, es la alevosa actuación con la que procedieron algunos partidos en la postulación de candidaturas comunes. Y es que a sabiendas de que era legalmente improcedente la postulación conjunta de sus candidaturas en seis distritos locales y en las alcaldías de Culiacán, Mazatlán y Cosalá, aún así decidieron llevar a cabo esa fusión sin importarles que de no ser admitida (como finalmente sucedió), pudiera implicar un fuerte costo adicional al proceso electoral.

La presidenta del Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), Karla Gabriela Peraza, anunció ayer la llegada de las nuevas boletas electorales para atender la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las cuales en conjunto suman casi un millón ochocientas cincuenta mil boletas con un gasto cercano a los 4 millones de pesos. Por su parte, los dirigentes de los partidos afectados con esta disposición, específicamente los de Morena y PAS, mantienen aún esperanzas de que la impugnación que formularon (pero ahora ante la Sala Superior del mismo TEPJF) les favorezca, algo que resulta muy remoto, dado que la legislación en la materia es muy clara en torno a los requisitos a cumplir para ir por una reelección. De cualquier manera, ante pregunta expresa sobre esta posibilidad, la Lic. Gabriela Peraza comenta que de darse una nueva resolución que valide el acuerdo inicial que motivó a los partidos de Morena y PAS a presentar sus candidaturas comunes en Culiacán y Mazatlán, no se tendría ningún problema para ellos como autoridad electoral, ya que se utilizarían entonces las boletas impresas originalmente. O sea que de un modo u otro, como casi siempre, los amolados somos los ciudadanos quienes volvemos a ver nuestros impuestos tirados a la basura. Todo por la desmedida ambición de unos políticos quienes, en su afán de buscar, según ellos, una mayor rentabilidad electoral, decidieron arriesgarse a ver si les funcionaba esa ilegal estrategia. Ya si hablamos sobre la enorme posibilidad de que dicho acuerdo les fuera, como lo vemos ahora, rotundamente rechazado… ah pues no importa, se imprimen más boletas y ya. Al fin y al cabo sólo son 4 millones de pesos gastados innecesariamente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para el día de hoy o mañana a más tardar, se espera que la Sala Superior del TEPJF resuelva la impugnación presentada por la alianza Morena-PAS, ya que los tiempos están encima y en función de ello se tendrían que armar los paquetes con las boletas definitivas para entregarlos a los funcionarios de casillas.

Para cubrir este derroche extra de dinero, la misma presidenta del IEES ya anticipó que de no contar recursos propios, se haría formalmente la solitud al Gobierno del Estado, quien tendría que sacrificar algún programa o alguna obra proyectada para salir del problema.

De todo este enredo ya mucho se ha dicho y escrito sobre el impacto que ello tendrá para los partidos políticos y candidatos involucrados. Los abanderados en Mazatlán y Culiacán de esa unión Morena-PAS que fue disuelta como candidaturas comunes, han expresado que ello no les afectará en gran medida, ya que al margen de los logotipos que puedan venir con sus nombres, están muy bien posicionados y las estructuras de ambos partidos trabajan tan coordinadamente, que la gente no se fijará en “ese detalle” de las nuevas boletas. Aquí habría que recordarles a estos candidatos que en estas elecciones no bastará con el llamado voto duro, por lo que será el grueso de la población quienes, hartos de tanta frivolidad y dispendio de recursos, habrán de manifestarse en la urnas y muy probablemente en su contra por haberse querido pasar de “vivos”. Sobre todo porque está visto que lo hicieron sabiendo de antemano su ilegalidad, quizá tendiéndole un garlito a las autoridades electorales, mismas que hoy se ven obligadas a dilapidar recursos públicos habiendo tantas necesidades sociales que resolver.

NI RIESGOS NI PRETEXTOS PARA SALIR A VOTAR.- A diferencia de lo que está ocurriendo en muchas entidades donde los hechos de violencia han cobrado la vida de varios candidatos y orillado a otros más a renunciar a sus postulaciones; aquí en Sinaloa tenemos afortunadamente las condiciones necesarias para que el próximo domingo salgamos a votar en paz, sin riesgos sanitarios y con la seguridad de que nuestro voto no podrá ser manipulado. En abono a esta percepción, destaca el hecho de que el IEES, por primera vez desde su creación, decidió abrir públicamente el funcionamiento de su Programa de Resultados Preliminares (PREP), el cual nos irá marcando la tendencia de la elección el mismo día a partir de las seis de la tarde.

Para ello se contará con altas medidas de seguridad para evitar cualquier afectación al sistema como ciberataques o apagones de energía. Felicidades a la Lic. Karla Gabriela Peraza por su magistral labor al frente del IEES. Dadas las condiciones para unas elecciones ejemplares, nos corresponde ahora a los sinaloenses salir a votar masiva y razonadamente.