Rocha y Malova: diferencias en la alternancia

Transcurrido apenas un mes y medio de esta administración morenista en Sinaloa, lo que se percibe es una asimetría en las formas de arribar al poder con respecto al Gobierno malovista, el cual se supone fue el primero de una alternancia que rompió con la hegemonía priista que existía en la entidad. Y es nadie puede objetar el veredicto social que hoy resulta por demás axiomático, en cuanto a la ilusión que significó la llagada al poder de Malova en el 2011, donde lo que vimos no fue una alternancia política real, sino más bien una simulación que fusionó colores partidistas ajenos al PRI, pero para la instauración de otro PRI, uno que se había venido manifestando como una corriente disidente dentro de ese mismo instituto político.

En estos momentos, dado el nuevo escenario que estamos viviendo en nuestra entidad, existen voces que quieren establecer similitudes entre ambos Gobiernos desde esa perspectiva de la alternancia, pero señalando además como un común denominador la existencia de una especie de gatopardismo que sólo asoma un cambio pero de dientes para afuera. La realidad sin embargo es que, independientemente de los antecedentes que tiene en su haber el Dr. Rubén Rocha Moya como parte de administraciones anteriores emanadas del PRI, lo que hoy se percibe es una alternancia real que se alimenta de una ideología y no de una vulgar venganza política. Decimos esto por las condiciones en que llegaron al poder Malova y Rubén Rocha Moya, mismas que si bien obedecen por supuesto a circunstancias y momentos diferentes, son en esencia el resultado de una desafección política que se ha ido arraigando entre la sociedad, alentada por tantas y tantas promesas de cambio que sólo lucraban electoralmente con la esperanza del pueblo, pero que finalmente terminaban por diluirse en un mar de complicidades, donde tarde o temprano salían a flote el contubernio y la ambición de los grupos políticos que se enriquecieron al amparo del poder.

Sin embargo, las cosas parecen tomar hoy derroteros distintos en cuanto las formas en que se está ejerciendo el poder. Y es que a diferencia de la llegada de Malova, la actual administración del Dr. Rocha no ha dilapidado el tiempo en revanchismos políticos y se ha dedicado en cambio a conformar un equipo de trabajo con una clase política nueva o emergente. Con la llegada de cuadros nuevos, se le está dando cabida no sólo a un gran número de jóvenes, sino que se está valorando también la experiencia de gentes con gran trayectoria profesional y académica, pero que de alguna forma u otra se habían venido desempeñando con un bajo perfil. Con estos cambios, además de refrescar el servicio público, se da respuesta (con una acertada lectura) a esa añeja demanda social que había venido pugnando por un verdadero relevo generacional, uno que no cayera presa de la prosapia política que sólo beneficiaba a los vástagos e incondicionales de la clase política tradicional, y que por el contrario impulsara a nuevos rostros que vinieran por fin a jubilar a esos dinosaurios políticos que por décadas repetían y se repartían el poder… sin muchos logros que presumir además.

Con lo anterior no estamos tampoco siendo ingenuos, ya que como sociedad sabemos de lo ineludible que resulta para todo gobernante que asume el poder, el cumplir con determinados compromisos políticos. Sin embargo, cuando dichos compromisos son atendidos con un criterio de funcionalidad institucional y responsabilidad social, se evita caer en esa burda, indiscriminada e insensata repartición de posiciones a cuates y cuotas. Esto último, que fue algo característico en el Gobierno de Malova, es también una de las grandes diferencias que se asoman respecto a la conformación del equipo de trabajo del Dr. Rocha, donde muchos acuerdos se están cumpliendo es verdad, pero lo que vemos es que en ellos se está respetando el perfil profesional de las personas, y garantizando a su vez que éstas puedan, sin protagonismos, integrarse a un engranaje gubernamental que busca ser más eficaz y eficiente. En pocas palabras, un Gobierno menos burocrático y más humanitario, que opere a través de la tan anhelada transversalidad institucional, esa que por años hemos escuchado y que de alcanzarse, potencializaría el impacto social de las políticas públicas. Ya veremos si ahora sí es posible.

Por último, aprovecho este espacio para desearle a usted, amigo lector, amiga lectora, que pase muy feliz Navidad, y que Dios le bendiga siempre junto al resto de sus seres queridos, trayéndoles mucha prosperidad y, sobre todo en estos momentos, mucha salud y protección. ¡Felices convivencias con la familia y los amigos!