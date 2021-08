Rubén Rocha y la importancia de un gabinete que le ayude a trascender

Dentro del coaching motivacional existen muchos conferencistas que abordan las cualidades de un buen líder y los pasos que se deben seguir para conseguirlo; sin embargo, para potencializar ese liderazgo es vital la integración de un equipo de trabajo que lo lleve no solo a lucir o destacar, sino más importante aún, a trascender. Para el escritor estadounidense John Calvin Maxwell, la trascendencia de un líder estriba en su capacidad para seleccionar a sus colaboradores, teniendo siempre la premisa de que “uno sólo es demasiado pequeño para pretender hacer grandes cosas”.

Bajo esta visión y dado ese expertise que como académico, funcionario público y político le anteceden al Dr. Rubén Rocha Moya, es entendible que aún analice con lupa los nombres de quienes le acompañarán en su gabinete, en el cual seguramente se privilegiará la capacidad y la honestidad, por encima de ese trasnochado sectarismo de quienes siguen viendo el poder como un botín que debe repartirse entre cuotas y cuates.

Independientemente de los nombres de mujeres y hombres que son insistentemente mencionados para cada una de las secretarías que conforman el Poder Ejecutivo, las señales enviadas por el Dr. Rocha en torno a la integración de un gabinete plural e incluyente han servido para cribar algunos de esos nombres, quienes hay que decirlo, no poseen esas características que el gobernador electo requiere en estos tiempos para trascender.

Recordemos que como parte de las “17 Leyes Incuestionables del Trabajo en Equipo” (John C. Maxwell), existen tres tipos de personas que por su naturaleza debiesen ser analizadas antes de invitarlos a colaborar en un equipo, sobre todo en el ámbito político. En primer lugar están los que no quieren la pelota, es decir, que evaden las responsabilidades y gustan sólo de nadar de muertito y vivir del presupuesto. Luego están los que quieren la pelota, pero no es prudente dárselas, es decir, que tienen un ego tan grande que les impide ver que no son capaces para tal responsabilidad. Y finalmente están los que quieren la pelota y deberían de tenerla. Estos últimos son llamados “catalizadores”, ya que son quienes poseen esa capacidad y disposición que el líder necesita para enfrentar con éxito los retos y poder trascender. ¿Tendrá ya visto el gobernador electo esos catalizadores que requerirá a partir del primero de noviembre, para cumplir con sus metas e impulsar el desarrollo de nuestra entidad? Por muchos de los nombres que se ventilan (además de los ya oficializados), creemos que sí. Por mencionar a algunos: Graciela Domínguez Nava, Héctor Melesio Cuen, Aarón Rivas Loaiza, Rosa Elena Millán, Carlos Káram Quiñones, Gerardo López Cervantes, Estela Robledo Conde, Óscar Fidel González, Federico Bazúa, etc.

Y bueno, a manera de colofón en esta reflexión, hay que señalar que también dentro de esos prospectos que cuentan con la capacidad, trayectoria y requisitos éticos exigibles en estos tiempos, destaca el nombre de Juan Salvador Avilés Ochoa, de quien es un secreto a voces su llegada al Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC). Recordemos que Juan Avilés conoce a fondo este renglón y mantiene muy buenas relaciones con el gremio de artistas, creadores y promotores culturales. Además de su trato afable y sereno, la experiencia que le dejó ser alcalde de su municipio (Mocorito) le ha permitido manejar una mano izquierda conciliadora que seguramente le rendirá buenos dividendos en su trato con todos esos grandes talentos que tenemos en nuestro estado. A final de cuentas, la comunidad cultural en nuestro estado solo exige lo que a pulso se han ganado por años, y es el tener mayores espacios de proyección para mostrarle a los sinaloenses que hay una diversidad de opciones artísticas que pueden ver, escuchar y sentir. Expresiones culturales que reeducan y que van más allá, pero mucho más allá, de esas banalidades que campean dentro de lo estrictamente comercial.

HAY SERGIO JACOBO PARA RATO.- Ya se sabe que la política, además de ingrata, es también en muchas ocasiones un espectáculo de canibalismo donde los intereses dejan al descubierto la superficialidad de las relaciones humanas, mismas que se desmoronan ante el más mínimo interés personal que deja al descubierto la hipocresía y la traición. Pues bien, ante los aciagos momentos que pasó el amigo Sergio Jacobo como consecuencia del covid, hubo efervescencia de algunos que quisieron aprovechar su temporal ausencia en la Secretaría General del PRI, para impulsar proyectos alternos a la presidencia estatal de ese partido. Afortunadamente, el aún diputado y coordinador de su fracción partidista en la actual legislatura, se encuentra prácticamente restablecido y con las pilas recargadas para continuar con su monumental encomienda: reposicionar electoralmente al PRI y meterlo de lleno en la jugada para el 2024. De este modo, ante la inminente llegada (el 1 de octubre) de la actual presidenta de ese partido, Cinthia Valenzuela Langarica, a la 64 Legislatura del Congreso del Estado, se vaticina que el Lic. Jacobo asuma esa posición y, en dupla con una prestigiada dama que lo acompañe en la Secretaría General, se dé inicio a un proyecto de refundación partidista a mediano y largo plazos.