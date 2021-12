Unifica Estrada Ferreiro a la clase política morenista

audima

Se nos informa que por fin el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, logró limar asperezas con sus compañeros legisladores de Morena y ahora tanto Feliciano Castro como Pedro Lobo, Marco Antonio Zazueta y Serapio Vargas, han decidido cerrar filas en torno a su proyecto político de mediano y largo plazos, el cual incluye como primer paso la senaduría y posteriormente la gubernatura en el 2027.

Con esta jugada de tres bandas, el presidente municipal logra no sólo sumar en sus aspiraciones a estos importantes cuadros de su partido, sino que también logró establecerse como un liderazgo genuino entre sus homólogos de los demás municipios, al lograr que el Congreso rectificara en su aprobación de las claves catastrales, para lo cual se programará un periodo extraordinario de sesiones para finalmente fijar un aumento general del 7 % al predial, porcentaje que corresponde a lo que originalmente solicitó el mismo Jesús Estrada en su propuesta de Ley de Ingresos.

Bueno, estimados lectores, supongo que al adentrarse en las líneas anteriores ya muchos habrán caído en cuenta de que en esta ocasión lo expresado en esta columna es algo inverosímil y responde simplemente a una broma por el día de los santos inocentes. Sin embargo, lo que sí nos han comentado fuentes cercanas al alcalde de Culiacán, es que su proyecto político está más firme que nunca y su primera meta será alcanzar la senaduría para, desde ahí, buscar ser quien tome las riendas del estado una vez concluido el periodo del Dr. Rubén Rocha. De hecho nos dicen que el primer paso será lograr destrabar el proyecto del metrobús, pero que buscará hacerlo directamente en la ciudad de México, con lo que según dicen, quedaría más que claros los afectos y la cercanía que el alcalde tanto presume tener con AMLO.

La realidad de las cosas es que Estrada Ferreiro vive en su propio mundo, uno donde según él está haciendo un excelente trabajo y por eso la gente lo quiere mucho y está dispuesta a respaldarlo para llegar a gobernar la entidad. Esta situación no podría distar más de la realidad, una donde hasta el propio mandatario estatal ha catalogado de “tonteras” algunas de sus declaraciones, como la de querer endilgarle (al gobernador) la culpa por no permitírsele violar las disposiciones sanitarias del Congreso recinto, el cual pretendía llenar con sus acólitos la vez que asistió a regañar, ¡oh, perdón!, a explicarles a los legisladores su propuesta de actualización de los valores catastrales y la eliminación de los descuentos que se le hacen a jubilados y pensionados.

Como consecuencia de lo anterior y ante la serie de amparos y demandas que se ciernen sobre el presidente municipal de Culiacán, por tantas y tantas decisiones unilaterales y autoritarias que ha venido tomando, es muy probable que en unos meses más en lugar de andar presumiendo figurar en esos listados a modo acerca de los alcaldes mejor evaluados del país, su nombre aparecerá más bien dentro del ranking dado a conocer ayer por el Inegi, donde los alcaldes del país acaparan actualmente el mayor número de quejas y denuncias por violaciones a los derechos humanos de sus gobernados, por encima incluso de instituciones tan desprestigiadas como las fiscalías y procuradurías.

Así pues, la verdad es que el alcalde de Culiacán sí está logrando un proceso de unificación en torno a su figura, pero para su desgracia es inversamente proporcional a sus aspiraciones, tanto así que hasta los electores que le dieron su voto lamentan hoy haber tomado esa decisión. Pero estos nuevos periodos gubernamentales apenas inician, y bien haría Estrada en dejar de andar futureando políticamente con tanta anticipación y ponerse mejor a trabajar bajo esa política humanitaria, asistencialista y de consensos que les ha pedido implementar el gobernador a todos los alcaldes del estado.

MEJOR NO NOS AYUDE DIPUTADO.- Esto parece ser lo primero que pasó por la mente al gobernador del estado, Dr. Rubén Rocha Moya, cuando declaró ayer en su semanera en torno a la polémica declaración del diputado federal del PT- Morena, Leobardo Alcántara, quien dijo que presentará en enero próximo una iniciativa en la Cámara Baja para eliminar el impuesto predial urbano. En sus propias palabras, el mandatario estatal dijo no compartir esa iniciativa y que “el diputado debería buscar cómo ayudarnos y no ponernos en la picota”. Recordemos que este legislador ha sido nota no sólo por sus intempestivas, populistas y poco sustentadas iniciativas como la de desaparecer la Conapesca, dependencia federal que se ubica precisamente en nuestra entidad y que resulta vital como salvoconducto para la gestión de apoyos a estos sectores (pesca y acuacultura) tan importantes para Sinaloa. También pesan en su haber serias denuncias cuando fungía como Comisionado Estatal del PT, una por tráfico de influencias en la repartición de candidaturas, otra por la entonces candidata de ese partido a la gubernatura (Gloria González Burboa) sobre el acaparamiento de las prerrogativas, y una más grave aún, por acoso sexual contra una jovencita.

No puedo concluir esta entrega sin agradecerles su valioso tiempo que han destinado a leer mis reflexiones durante este año que termina, y aprovecho por supuesto para desearles que tengan una muy grata velada para recibir con el favor de Dios otro año más, uno que esperemos nos traiga muchas satisfacciones y buenos momentos. ¡FELICIDADES!