Urge expandir los alcances de la política ambiental

La semana pasada fuimos testigos de la presentación de una iniciativa para reformar la Ley de Residuos de Sinaloa, con lo que se busca prohibir la distribución de productos de plásticos desechables como las bolsas que se usan en los supermercados. El anuncio lo hizo la presidenta de la Comisión de Ecología, dip. Roxana Rubio y estuvo acompañada por el titular de la Sedesu, Carlos Gandarilla. Esta iniciativa busca gradualmente eliminar el uso excesivo de plásticos que tienen un uso momentáneo, estableciéndose una clasificación de los productos, los plazos para que queden descontinuados y las sanciones en caso de incumplimiento.

Definitivamente que este tipo de acciones tienen un impacto positivo y gozarán siempre de una aceptación social; sin embargo, la agenda ambiental exige también acciones de mayor calado, donde se atiendan de manera integral todos esos problemas ecológicos que, al margen de sus particularidades, poseen como hilo conductor un aspecto al que las autoridades no le han brindado la atención que se requiere: la descentralización ambiental. Este es un tema que requiere abordar los criterios de sustentabilidad con un enfoque regional, y promover un federalismo complementario que facilite mayores esquemas de coordinación intersectorial.

Fortalecer una política de descentralización ambiental, implica acercar las decisiones al nivel de autoridad que mejor pueda resolver la problemática. Es lamentable encontrarnos con problemas ambientales que quedan sin atención, porque quien debe hacerlo no puede y quien puede hacerlo no debe. Ejemplos hay muchos, como el problema con el uso indiscriminado de plaguicidas y agroquímicos, cuya regulación es de competencia federal, pero vemos que no existe un control adecuado sobre ellos, ya que a pesar de esfuerzo aislados como el programa Campo Limpio, todavía persiste la contaminación de cuerpos de agua en donde se siguen desechando los envases que contienen estas sustancias tóxicas. Debemos urgentemente atender este problema y buscar un acuerdo con la federación para darle un tratamiento más adecuado, sobre todo por relación directa que existe con los casos de cáncer que a diario se detectan, principalmente en la población infantil. Según cifras vertidas por la propia directora del Hospital Pediátrico de Sinaloa, anualmente ingresan a dicho nosocomio un promedio de 80 nuevos casos de niños con cáncer.

Otro problema que poco se atiende debido a esta inadecuada centralización de competencias que mantiene la federación, es el caso de la deforestación, donde debido a la poca regulación y vigilancia que existe, se sigue con la tala ilegal que erosiona los suelos, evitando con ello la recarga de acuíferos y arrastrando sedimentos que generan grandes afectaciones en las poblaciones rurales.

Votación unánime. Ya vimos cómo nada les cuesta a nuestros diputados ponerse de acuerdo y legislar en favor de la ciudadanía. Tal es el caso de las últimas dos iniciativas que fueron votadas de forma unánime en el pleno. Con la primera de ellas se les facilitará el acceso a la información pública a todos aquellos grupos vulnerables. Con la segunda, se fortalece la economía de la población al establecer una vigencia indefinida en las actas de nacimiento y la gratuidad en la primera copia certificada. Con acciones como estas nos queda claro que solo a través del diálogo y la concertación se puede avanzar en la política.

Entrevista. El jueves pasado tuvimos como invitado en la radio al profesor Claudio López Camacho, quien con más de 30 años de servicio en el magisterio, es, sin lugar a dudas, un fuerte aspirante para dirigir los destinos de la sección 53 del SNTE, ya que el nuevo comité directivo deberá quedar concluido a más tardar en marzo del próximo año. En este proceso de renovación sindical, se deberán acatar las nuevas disposiciones aprobadas en la legislación laboral, donde se fortalece el voto libre, directo y secreto de los trabajadores.