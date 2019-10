En estos últimos cuatro días, he leído tantas notas y artículos sobre lo acontecido el jueves pasado en nuestro querido Culiacán, que mis neuronas ya no alcanzan a discernir algo novedoso y útil en torno a esos aciagos momentos. Fue un día que vino a desquiciar a toda una ciudad y de paso, alimentar ese morbo social que en pocas horas y gracias al internet, logró expandirse y trascender las fronteras de nuestro estado y del país. Al igual que cuando pierde la selección de futbol, e inmediatamente se multiplican en los aficionados, los conocimientos técnicos que les permite juzgar las causas de la derrota; en estos momentos, no falta también quien se erija como experto en seguridad e inteligencia militar, capaz de señalar las fallas que tuvo el Estado y que hizo a este doblegarse (o arrodillarse, no sé cuántas veces he leído últimamente esta palabra en la prensa) ante el crimen organizado, el cual por cierto, nos dimos cuenta que en verdad está muy bien organizado.

Ante todo ello, me surge una pregunta a la que no escapamos nadie: ¿y nosotros qué? Qué estamos haciendo como sociedad para evitar que el hedonismo, el egocentrismo y la indiferencia, sigan atizando el fuego de una hoguera que esparce llamas de violencia y que, con cada pavesa que esta desprende, nos expone a nosotros mismos y tarde o temprano, terminaremos siendo alcanzados por el fuego.

Cuántas veces hemos escuchado frases como: “es cosa de narcos, ahí que se maten entre ellos”; cuántas veces no hemos pensado para nuestros adentros (to ourselves dirían los norteamericanos): “mientras no me pase a mí o a los míos”. Pensar que uno nada tiene que ver con la violencia que existe, más que una manera de evadir la realidad, es una contribución a esa indiferencia colectiva que diluye nuestra condena e indignación entre el materialismo y las trivialidades de la vida moderna.

Hoy en día, vivimos en una sociedad donde constantemente se están creando y perfeccionando cada vez más mecanismos punitivos formales y legales, con los que se pretende combatir o, por lo menos, disuadir el crimen; sin embargo, siguen siendo escasos y aislados los esfuerzos que se hacen para modificar los nocivos patrones conductuales que, sin ser ilegales, contribuyen a fomentar la violencia con prácticas, usos y costumbres que hacen una clara apología hacia ella.

Pongamos por ejemplo el caso del periodo clásico romano, donde como una medida para combatir la delincuencia, se acostumbraba ponerles en el rostro una marca infamante a quienes cometían un ilícito, de modo tal que cuando pasearan por el pueblo, pudieran distinguirse fácilmente y generar en la sociedad un repudio a sus acciones. En la actualidad, el criminal pasa muchas veces a ser un héroe o un modelo de vida, y aquello que lo caracteriza se convierte en una moda que otorga estatus y distinción. Ahí están los narcocorridos que siguen teniendo gran difusión, la notas rojas que son material predilecto para la lectura, la alta demanda de aquella ropa distintiva de tal o cual narcotraficante, etc.

Por otra parte, se encuentran también los hábitos personales que en nada contribuyen al orden y la pacificación sociales. Me refiero a esas conductas que transgreden las normas y los valores establecidos por la sociedad y que son los que nos llevan a vivir en un estado de derecho. El abstenerse de hacer algo indebido debería ser motivado más por la integridad que por el castigo.

Aquí es donde entra la educación, pero una educación humanista y de carácter holístico, que nos permita desarrollar tanto las capacidades cognitivas y racionales, como el aspecto afectivo y emocional, de modo tal que ello nos lleve a elegir el bien por convicción personal y no por temor a ser descubiertos. Este dilema fue abordado de manera muy ilustrativa por el filósofo y psicólogo francés Michel Focault, quien construyó una teoría para explicar cómo se desarrolla el papnotismo dentro de una sociedad, donde la vigilancia y el castigo orientan nuestro comportamiento, aun cuando en realidad solo creamos estar siendo observados. La pacificación de una sociedad empieza por el comportamiento individual, mientras no reflexionemos sobre nuestras conductas y nos convirtamos en verdaderos ejemplos para nuestros hijos, estos seguirán creciendo con modelos de vida distorsionados, donde todo se vale, a menos claro que estés siendo vigilado.

Afortunadamente, esa gran resiliencia que nos caracteriza a los sinaloenses, ha logrado que nuestra ciudad esté de nuevo de pie, en movimiento y avanzando.

