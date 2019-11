Atentar contra una mujer va mucho más allá de una cuestión de género

El día de ayer se conmemoró el Día Internacional para Eliminar la Violencia hacia las Mujeres, un decreto (ONU) que consideramos llegó cronológicamente muy desfasado, si consideramos que las nefastas repercusiones de nuestra ancestral cultura patriarcal están documentadas desde mucho antes de aquel tristemente célebre feminicidio, acaecido en 1960 en República Dominicana, el cual dio origen a un movimiento internacional que llevó por fin a las Naciones Unidas a establecer una ecuménica resolución para instaurar cada 25 de noviembre esta conmemoración (desde 1999). Recordemos que incluso antes del triple asesinato de las hermanas Mirabal, el Gobierno (o más bien desgobierno) del dictador Leónidas Trujillo, quien estuvo más de 30 años en el poder en República Dominicana, fue el responsable de aquel genocidio de odio y discriminación en 1937. En esa ocasión se dio muerte a miles de haitianos, incluidas muchas mujeres y niños, con el estúpido pretexto de proteger la economía y los empleos que estos le quitaban a los dominicanos. Algo similar a los insulsos y racistas argumentos que esgrime hoy contra todos los inmigrantes el huésped principal de la Casa Blanca en EUA.

Pero volviendo al tema de la violencia contra la mujer, la ONU define a esta como todo acto que atenta en su contra por su condición de género y que resulta en un daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual, incluido el acoso y la privación de su libertad. Si analizamos esta definición, nos damos cuenta de que estos agravios se dan en todos los ámbitos (familiar, laboral, social e incluso eclesiástico) y sin importar ascendencia de raza, edad, condición social o preferencias personales de la mujer que es violentada. La Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada apenas en el 2007, lleva a la fecha una decena de reformas, lo que nos habla de que este problema, más allá de disminuir por simple decreto, es una práctica que lamentablemente va en aumento, y por más parches legales que se decreten, lo que no se ve es que en nuestro país exista una política integral, que atienda transversalmente a nivel institucional acciones de prevención e impartición de justicia.

El contar con un día mundial para condenar la violencia contra la mujer o el que existan decretos (alerta de género) y legislaciones que tipifiquen las causales de daño a las que cotidianamente son sometidas, no representa per se una garantía de que estos delitos vayan a disminuir, y así lo hemos constatado. Lo mismo sucede con la violencia que sufren nuestras niñas y niños, donde más allá de disculpas públicas por señalamientos misóginos, la realidad es que el desprecio por la vida ya no tiene límite alguno y ahora se atenta lo mismo contra una mujer quien es sinónimo de vida, como de un infante quien es sinónimo de un futuro mejor.

Podemos seguir ampliando las penas de prisión (y hasta solicitar pena de muerte) para quien abusa de una mujer o un niño, pero si no se vemos caer culpables y no se fortalecen las políticas de prevención, educación y culturización; el tema quedará en la simple retórica oficial, en el manejo mediático y en la efímera indignación social.

La predominante y antropológica “superioridad” del hombre y ese trasnochado machismo que aún impera en nuestras sociedades es producto de una distorsionada formación axiológica en la que todos tenemos alguna responsabilidad, toda vez que hemos permitido (y hasta impulsado) la falsa idea de que el género masculino es quien posee mayores cualidades para prosperar en una sociedad tan competitiva como la nuestra, en donde para la mujer existen menos espacios de superación. En este caso, hablamos de un darwinismo social que no contempla al ser humano en general, sino que, de entrada, excluye, segrega y antepone un género a otro. Esta atávica y distorsionada valoración genérica ha originado que en nuestro país, casi el 65 % de nuestras mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, y lo más lamentable es que solo una de cada veinte se atreve a revelarlo o denunciarlo. Igual de grave resulta que de las denuncias presentadas, solo el 5 % culminan en sanciones y cárcel para los victimarios. Estas cifras, como las que arroja la ONU al señalar que en México nueve mujeres son asesinadas cada día, seguirán siendo solo estadísticas en tanto no desterremos esos estúpidos y anacrónicos prejuicios que cosifican a la mujer.

Si las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos, es nuestro deber, desde el hogar mismos, adoptar la igualdad y equidad como valores inobjetables e irreductibles, pues mientras se siga vulnerando la dignidad, la integridad y la libertad de la mujer, la estabilidad social, la gobernanza política y hasta el progreso económico serán tareas pendientes, pues está más que demostrado las grandes cosas que pueden hacer las mujeres cuando se les brinda las mismas oportunidades de desarrollo que a los hombres. Y será mejor que los hombres no le busquemos a esto más cuestionamientos, porque en un descuido y llegaremos a la conclusión de que son muchos, muchísimos los campos en los que las mujeres nos superan y con creces. De todos los spots o campañas sobre el tema que hoy abordamos, hay uno auspiciado por la ONU que es sumamente ilustrativo y aleccionador, se los recomiendo, se llama “Todos somos mujer” (lo pueden ver en YouTube).