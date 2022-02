El gran reto de generar públicos para los eventos culturales

audima

Al margen de toda esta polémica que se ha generado por los eventos masivos, las clases presenciales y el aumento de contagios por la variante ómicron, de lo que también se está hablando es acerca de la reactivación de eventos culturales en nuestra entidad, algo que, como siempre lo hemos dicho, más que buscar competir con el entretenimiento comercial, su mayor mérito será la formación de públicos que le den sentido a una política cultural que promueva la diversificación como una alternativa para la cohesión social.

Hace apenas tres días, un reconocido artista mexicano logró atiborrar el estadio de beisbol de los Tomateros, dejando en evidencia el factor de la fidelidad que un público puede llegar a tener, donde incluso, las restricciones por la pandemia y los altos costos para su acceso, no fueron impedimento para tener un lleno total.

Ante esta demostración de convocatoria, no falta quién suele señalar aquello de que “para todo hay público”; sin embargo, los públicos no se generan espontáneamente, por lo que toda actividad que ofrezca un esparcimiento para las personas requiere necesariamente, además de la calidad del artista, por supuesto, de estrategias bien focalizadas en materia de planeación y mercadotecnia. Y esto no tiene por qué ser diferente para las actividades que se desarrollan como parte de la oferta cultural que promueven los gobiernos. Los alcances y efectividad de una programación cultural dependerán finalmente de a cuántos consumidores de la misma se pueda llegar. De ahí la relevancia de una oferta cultural bien pensada y una convocatoria adecuada. Logrado este cometido, lo siguiente y quizá la tarea más difícil, será lograr mantener la permanencia de ese público y buscar cómo innovar para lograr acrecentarlo.

Con el paso de los años, las actividades de Difocur (Dirección de Fomento y Cultura Regional) y su posterior evolución a ISIC (Instituto Sinaloense de Cultura), lograron paulatinamente ir posicionando algunos de sus programas más emblemáticos y, a través de acciones orientadas hacia la descentralización cultural, se buscó siempre generar nuevos públicos y erradicar ese estigma elitista donde solo los cultos e intelectuales eran capaces de apreciar el arte.

Con la llegada del covid, la actividad cultural fue una de los rubros más afectados, ya que por cuestiones sanitarias se tuvieron que suspender muchas actividades ya programadas y se trató de volcarlas hacia un esquema virtual, algo para lo cual como en muchas otras actividades no estábamos preparados.

En estos momentos, si bien la variante ómicron sigue siendo una amenaza, la mayor parte de la población está ahora consciente de que el covid debe ser asimilado más bien como una endemia que eventualmente estará presente en nuestras vidas, y que como muchos otros virus, será la inoculación y las medidas preventivas la mejor manera de evitar el desarrollo de sus síntomas. Bajo estas consideraciones, la prohibición o restricción de actividades debe ser en casos estrictamente necesarios, toda vez que la mayor parte de la población cuenta con el esquema completo de vacunación y eso nos sitúa en un contexto muy diferente al que vivimos cuando inició la pandemia.

Dentro de este escenario y evidenciados los trastornos psicoemocionales que ha generado el confinamiento, la actual administración del Dr. Rubén Rocha Moya, tiene ante sí el enorme reto de conciliar las medidas sanitarias con esa necesidad de socialización y esparcimiento que demanda y requiere una población como la nuestra, en donde la algarabía y la festividad son parte de nuestra idiosincrasia. Además del regreso a clases presenciales que tanta falta les hacía ya a nuestros niños y jóvenes, la cultura representa ese complemento necesario para su formación educativa integral, de ahí que resulta muy destacable la gestión del actual titular del ISIC, Dr. Juan Salvador Avilés Ochoa, quien en estos primeros meses ha logrado revitalizar la actividad cultural, con lo que será posible recuperar, mantener y generar nuevos públicos. Para ello, se advierte necesario privilegiar la segmentación (poblacional y territorial) y el aspecto cualitativo de la oferta cultural, considerando no solo los intereses y demanda del público, sino priorizando también en su programación artística a ese talento local (formado y en formación) con el que contamos.

Si Usted amable lector (a) gusta del esparcimiento y hasta suele pagar un alto precio por ver a sus artistas favoritos, lo invitamos también a echarse una vuelta por las actividades culturales que desarrolla el ISIC…no cuestan y son una alternativa que le pueden llegar a sorprender.