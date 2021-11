Fiestas decembrinas, alcoholímetros y conciencia ciudadana

Como prolegómenos de la época navideña, empiezan a sentirse desde ahora ciertos acontecimientos propios de la temporada que propician el caos y nos causan estrés, sobre todo los que involucran congestionamientos viales y percances automovilísticos. Y es que para nadie es un secreto que a los sinaloenses se nos da el jolgorio y la celebración. Esto hace que en este periodo del año aumenten los convivios (pre-posadas, posadas y post-posadas) y que la población relaje su comportamiento y caiga en excesos. Dentro de estos últimos sobresale por supuesto el aumento en el consumo de alcohol, el cual en combinación con un volante se convierte en una verdadera arma homicida que es la causante de tanto dolor y luto familiares.

Si a lo anterior se le suma el factor de distracción que genera en la actualidad el uso del celular mientras se conduce; el resultado es un combinación mortal que según el Inegi representa más del 60 % de las causas por las que se originan los accidentes viales en México. De estas cifras, se desprende además que a consecuencia de ambos factores, los involucrados en su mayoría resultan ser jóvenes entre los 15 y 29 años, quienes con exceso de velocidad suelen conducir al alba poniendo en riesgo sus vidas y la de terceros inocentes. Como consecuencia de ello, autoridades del IMSS señalan que durante las fiestas decembrinas, más de la mitad de los accidentes viales involucran consumos elevados de alcohol, lo que provoca hasta un 40 % de defunciones en las víctimas que reciben atención médica.

En un escenario global y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), nuestro país ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de Latinoamérica en muertes por siniestros viales, con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al día, y 24 mil decesos en promedio al año.

Pero todas estas cifras, si bien nos alarman y asombran, parece no ser suficiente escarmiento para cambiar nuestras conductas y lejos, muy lejos de hacer cambios por convicción, nos indignamos ante la instrumentación de medidas coercitivas que, como los operativos de alcoholimetría (conocidos popularmente como alcoholímetros), lo único que buscan es hacernos cumplir con esas disposiciones legales que ya conocemos, pero que de alguna forma u otra buscamos evadir. El resultado son tragedias como las que han ocurrido en los últimos días, donde conductores ebrios propiciaron accidentes como el del puente Jorge Almada en Culiacán, donde perdió la vida un niño de apenas 10 años, o lo ocurrido en el Ejido 9 de Diciembre en Ahome, donde tres mujeres, entre ellas una menor, salieron seriamente lesionadas. Sin embargo, la instrumentación de operativos para evitar estos siniestros, no siempre dan los resultados esperados y, por el contrario, presentan serias fallas que les restan eficacia y legitimidad social. De hecho, para el caso en particular de los llamados alcoholímetros, existen grandes controversias generadas tanto por la forma en que se llevan a cabo, como por ciertos vacíos legales, uno de los cuales ha sido ocasionado por la omisión del propio Gobierno estatal, quien después de tres años, es hora que aún no expide un Reglamento para la Ley de Movilidad Sustentable, publicada desde el 10 de octubre del 2018. Este Reglamento, que debió quedar listo en abril del 2019, debe incorporar entre otras especificidades, aquellos aspectos que de hecho ya contemplaba la abrogada Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, tal como son el caso de las sanciones específicas según el grado etílico detectado, así como también los requisitos mínimos que deben cumplir las autoridades de Tránsito al momento de instalar un alcoholímetro. La falta de visión de muchos diputados y/o promoventes de iniciativas legislativas, ocasiona que sea muy frecuente la expedición de nuevas leyes, sin tener por lo menos proyectado un borrador de lo que debería contener el reglamento de las mismas. Tal es el caso de esta Ley de Movilidad Sustentable, misma que en su artículo 101 refiere que será el “Reglamento que se derive de dicha Ley, el que establecerá los niveles de alcoholemia, según se trate de aliento alcohólico o estados de ebriedad y su clasificación, así como las sanciones que para cada caso correspondan, y precisará el procedimiento respectivo para su aplicación. Del mismo modo dicho Reglamento definirá el tipo de alcoholímetro que se utilizará para la medición del grado alcohol universalmente aceptable”.

De este modo, cobijados por estas imprecisiones legales y sin una estrategia integral para la prevención de accidentes viales, lo que vemos es una instalación “aleatoria” pero sin planeación de estos puntos de alcoholimetría, los cuales por sí mismos representan una buena medida a la que nadie podría objetar, pero siempre y cuando funcionaran como es debido y no como puntos de extorsión para los conductores.

De prolongarse las imprecisiones y omisiones en la instalación y funcionamiento de estos operativos de revisión, le seguiremos haciendo al tío Lolo, pues su principal propósito que es la prevención no se cumple, ya que mientras las autoridades los ven como una medida recaudatoria (o peor aún como puntos de extorsión), muchos ciudadanos se las ingenian para evadirlos, propiciando la indiferencia y hasta la complacencia, sea por conducir uno mismo con unas copas encima o por permitir que otros lo hagan... sobre todo si es nuestra responsabilidad como padres y madres. Por último, hay quienes ya empiezan a hacer mención de medidas innovadoras como el Alcolock o alcoholímetro antiarranque, dispositivo electrónico que se pretende utilicen los vehículos nuevos en la Unión Europea a partir de julio del 2022. La verdad es que si bien este adelanto tecnológico representa una opción alentadora, cuyo propósito es evitar que el conductor pueda encender el vehículo si éste detecta niveles de alcohol por encima de lo permitido; la realidad es que todo se reduce finalmente a un aspecto cultural. De lo contrario, no faltará quién busque engañar al dispositivo o, como en el caso de los puntos de alcoholimetría, se busque el evadirlos o sacarles la vuelta, en lugar de apelar a la prudencia y respetar los límites y reglamentos.