Indignación y entropía sociales

Al día de hoy, seguramente usted ya leyó muchas notas, artículos o columnas periodísticas, que a manera de réplicas han sido publicadas en torno al execrable crimen de Guillermo, el menor originario de Badiraguato que no pudo resistir más y sucumbió, lenta y dolorosamente, ante los deletéreos golpes que le fueron propinados. No creo que exista alguien a quien este abominable suceso le sea indiferente o, más aún, no le cause un grado de indignación, tal que aunque sea por un momento, haya pensado en erigirse cual valiente centinela y hacer justicia por mano propia.

¿Pero qué pasará dentro de uno o dos meses (si mucho me apura)? La amnesia de la que constantemente somos presa como colectivo social, seguramente disipará la furia e indignación, y encontraremos en el olvido ese falaz bálsamo que nos deslinda de la responsabilidad que nos toca. El nivel de entropía social que hemos alcanzado, ha llegado ya a límites caóticos. El grado de maldad rebasa los alcances de la reflexión dialéctica que durante siglos ha venido desarrollando el hombre para discernir el bien del mal.

Para adoptar una postura más proactiva, que nos permita tener mayor conciencia de cómo, en mayor o menor medida, todos contribuimos al deterioro de nuestro tejido social, es necesario conocer un poco más sobre la condición humana que nos puede transformar de corderos en lobos. En este aspecto resulta muy ilustrativo el libro El corazón del Hombre, del psicoanalista alemán Erich Fromm, quien nos explica de manera muy llana (para quienes no somos psicólogos, sociólogos o antropólogos), cómo se puede lograr un punto de inflexión para liberarnos de esos factores que inconscientemente nos atan al odio, la avaricia, la ambición y todos esos miedos que nos llevan utilizar la violencia como válvula de escape. En este libro, Fromm nos plantea los tipos de violencia desde una perspectiva orientacional, es decir, de cómo le asignamos valor a las cosas que tenemos y cómo satisfacemos nuestras necesidades humanas.

Más allá de aquellas tesis doctrinales sobre el comportamiento primigenio del hombre, sobre si este es bueno o no por naturaleza o por un acuerdo contractual (como lo planteaban Rousseau, Locke o Hobbes), lo importante es saber dominar nuestros deseos y pasiones para evitar, consciente o inconscientemente, proferir algún daño o ser proclives a la violencia.

Como lo señala Fromm en su obra, el hombre no es bueno ni malo, ya que puede regresar en algún momento a orientaciones destructoras e irracionales, o bien puede evolucionar hacia el progreso y la sana convivencia. Aquí es donde el desorden puede volver al orden, para ello, necesitamos circunscribir nuestro libre albedrío en un marco ponderaciones axiológicas. Cuando actuamos correctamente por coacción, siempre habrá un riesgo latente de transgresión; si en cambio formamos generaciones que lo hagan por convicción, cualquier proceso de deformación que pueda empujarnos a una entropía social, será siempre reversible, sin llegar a esos extremos de caos y maldad donde alguien, sin la más mínima humanidad, puede acabar con la vida de un inocente como Guillermo.

Destacar la necesidad de ahondar en una educación holística, humanista y existencial, no nos exime de la obligación moral y la responsabilidad social que tenemos de exigir que se cumpla el estado de derecho y se castigue con todo rigor a quienes cometen cualquier delito, más si en ello está de por medio la vida. Desde este modesto espacio de opinión, exigimos a las autoridades de justicia una actuación rápida y expedita, porque de nada sirve, cada vez que sucede un crimen que lamentar, salir a pedir que se aumenten las condenas a quienes los perpetran (asesinos, violadores, feminicidas, pedófilos, etcétera), si en la gran mayoría de los casos no se procesa debidamente a los culpables para que las cumplan.