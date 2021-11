Integrantes del gabinete de Rocha que empiezan a despuntar

Si bien no ha transcurrido ni siquiera un mes de iniciado esta nuevo Gobierno que encabeza el Dr. Rubén Rocha Moya, es un hecho que existen áreas de esta administración pública que no admiten demoras en su operación y ya han puesto a prueba a sus titulares desde el primer minuto en que asumieron el cargo. Una de ellas es por supuesto el área de salud, donde la pandemia vino a posicionarla desde hace casi dos años como una de las más visibles para el ciudadano. En este renglón, se puede palpar que las decisiones que adoptadas se están traduciendo en acciones concretas. Derivado de ello, los sinaloenses estamos siendo testigos de cómo es que sin descuidar los programas ordinarios (combate al dengue, vacunación contra la influenza, inspecciones sanitarias, etc.), el Gobierno Estatal le está haciendo frente a situaciones de carácter extraordinario como el conflicto laboral con el personal médico y las consecuencias de una pandemia que, aún pintados de verde, sigue lamentablemente costando la vida de muchos sinaloenses. Lo anterior, hay que reconocerlo, evidencia una total voluntad política del Gobernador Rubén Rocha Moya y un incesante trabajo de su Secretario Héctor Melesio Cuen Ojeda.

Otra de las dependencias donde se ha puesto a prueba el temple y la capacidad directiva de su titular es la SEPyC. La Secretaria Graciela Domínguez Nava, una de las más cercanas por cierto al actual mandatario estatal, le ha entrado como coloquialmente decimos “al toro por los cuernos”, ya que convencida de la necesidad y beneficios de un próximo regreso total a clases presenciales, se encuentra atendiendo a fondo el factor más importante que lo impide: la infraestructura escolar. Por otra parte, su decisión de mantenerse firme en el nombramiento de su equipo de trabajo, particularmente el sonado caso del Departamento de Educación Preescolar, le ha traído mucho más respaldo que críticas, donde resaltan su postura de no dejarse doblegar por grillas internas que obedecen a intereses particulares y/o sindicales. La realidad es que es hasta lamentable que habiendo tantos temas torales en el sector educativo que merecen su atención y seguimiento, sean este tipo de cuestiones las que acaparen las discusiones y los reflectores mediáticos. Que si es muy joven, que si acaba de concluir su carrera, que si no tiene experiencia… en fin, ¿qué entonces no hemos exigido que entren nuevas caras a la política y al servicio público?, ¿qué acaso la experiencia no se forma a partir de una primera responsabilidad?. Hay que saber embonar y aprovechar la juventud y la experiencia, sobre todo en el servicio público, ya que de lo contrario caeremos el burdo bloqueo laboral que sufre un joven por carecer de experiencia y una persona con experiencia por ya no ser tan joven. En todo caso, démosle el voto de confianza a esta nueva funcionaria y ya veremos, en un plazo prudente claro está, si tiene o no las tablas para esa encomienda que le fue asignada.

En el caso de la Secretaría de Obras Públicas, es una más de esas dependencias donde ya se mandaron las primeras señales de cómo se va a trabajar y cuáles son sus prioridades. El Ing. José Luis Zavala Cabanillas dios a conocer que ya iniciaron con obras en los 18 municipios, donde se priorizaran aquellas obras de bienestar social directo para las comunidades más vulnerables como electrificación, drenaje y rehabilitación de caminos entre otros. Es este sentido, el anuncio hecho por el Secretario de Obras Públicas, de quien se tienen por cierto muy altas expectativas por su capacidad y rectitud, nos reafirma esa clara vocación social y sentido humanitario que el actual Gobierno pretende imprimirle a todas sus políticas públicas. En este tema, es de justos reconocer que no se parte de cero, por el contrario, existe un enorme trabajo previo de gran valía que fue ejecutado al pie de la letra por el anterior Secretario, Osbaldo López Angulo, sin duda uno de los funcionarios más serios y capaces de la pasada administración. En el caso de esta dependencia, aún quedan espacios de enorme responsabilidad en su organigrama, en los cuales están siendo considerados prospectos de gran trayectoria en el ramo, dado que en este caso, por la urgencia de iniciar con el programa de obras anunciado, no se podría estar supeditado a una curva de aprendizaje que incluso suele extenderse más de lo debido en algunos de los nuevos funcionarios.

COLOFÓN.- Para cerrar esta reflexión sobre el desempeño de una parte del equipo rochista, considero prudente traer a colación el tema de la agenda cultural en los próximos seis años. Esto obedece que este rubro, además de ser una parte crucial de la formación educativa que deben tener nuestros niños y jóvenes, requiere para su desarrollo de un financiamiento adecuado para impulsar de manera integral todas sus vertientes (difusión cultural, formación artística, infraestructura y equipamiento, incentivos a creadores, etc.). De este modo y retomando el sentido social que pretende consolidarse como la impronta de esta nueva administración; el sentir y la exigencia de los ciudadanos es que a partir del próximo año, se empiecen por fin a desplegar todas esas actividades culturales presenciales que ya se extrañan y que fueron suspendidas a causa de la pandemia. La descentralización y democratización de la cultura encuentran hoy más que nunca el espacio idóneo para poder llevarse a cabo, ya que de acuerdo a lo conversado con algunos de los nuevos directivos de instituciones y dependencias en el ramo, como el caso de Juan Salvador Avilés en el ISIC y José Joaquín Leyva en el Centro Cultural del Magisterio (Casas Achoy) de la Sepyc, la instrucción del Gobernador es que entrando el próximo año, en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, se programen actividades presenciales bajo una política cultural coordinada, con dispersión social y con un mayor impulso al talento local.