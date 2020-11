Con un enfoque eminentemente pedagógico pero no necesariamente de estricta lectura académica, el nuevo libro del M. C. Sergio Jacobo Gutiérrez (docente universitario y actual diputado local), titulado Política comparada, representa un texto de gran utilidad no solo para los especialistas en temas de ciencia política, sino que es igualmente una obra muy didáctica y de fácil lectura para quienes simplemente encontramos interesante conocer un poco más sobre la evolución de los fenómenos políticos que rigen las diferentes formas de gobierno.

En los prolegómenos de su obra, Sergio Jacobo nos ilustra sobre los grandes referentes en el ejercicio de la política comparada, desde los pioneros de la filosofía política como Aristóteles, hasta aquellos politólogos e intelectuales contemporáneos como el estadounidense Gabriel Almond, el alemán Nohlen Dieter o el neerlandés Arend Lijphart, autores estos últimos quienes, al igual que el creador de este libro, se nutren de los grandes precursores de esta disciplina como el barón de Montesquieu, Woodrow Wilson, Stuart Mill, Alexis de Tocqueville, Nicolás Maquiavelo, Gaetano Mosca y Giovanni Sartori, por mencionar a algunos.

Las pretensiones de este libro no son para nada elitistas, puesto que estas se decantan fácilmente como parte del razonamiento lógico que guía la construcción de todo conocimiento, ya que el simple hecho de indagar, analizar y plasmar el desarrollo de un objeto de estudio nos induce de manera natural a poner en práctica el ejercicio comparativo. A partir de ello, es posible formular hipótesis y construir teorías que expliquen (o justifiquen) los contrastes y similitudes, clasificando posteriormente las variables que se presentan para proyectar o predecir escenarios.

En virtud de lo anterior y una vez planteadas las potencialidades y limitaciones de los métodos empleados en la investigación de los fenómenos políticos, Sergio Jacobo pone en práctica las variables metodológicas del estudio comparativo (objetivo-delimitación-enfoque), lo que le permite retomar los sistemas políticos y explicar sus procesos de cambio, a fin de identificar los factores que promueven dichas variantes, o por el contrario, aquellos que favorecen su estabilidad.

Para lograr este propósito, se retoman diversas variables políticas como las formas de gobierno, los partidos políticos, los sistemas electorales, la constitución del Estado, la organización parlamentaria, la democracia, la cultura política y el comportamiento cívico-electoral. Con el desarrollo ordenado y sistemático de cada uno de los temas abordados en los trece capítulos de que consta el libro, el maestro Sergio Jacobo pretende, sin lugar a dudas, que el lector pueda (en su experiencia personal) referenciar o relacionar dichas variables con escenarios actuales que estamos viviendo. De ahí que de cada apartado del libro brotan casi espontáneamente escenarios actuales que son fácilmente identificables, por ejemplo: la existencia en nuestro país de un partido político dominante pero sin estructura, el cual surgió y se posicionó en torno a la figura carismática y mesiánica de un líder populista; la crisis que está viviendo actualmente el sistema político bipartidista y colegiado en Estados Unidos, sobre todo tras los recientes comicios de la semana pasada; los conflictos que amenazan el arreglo federalista en México debido a lo anacrónico de su pacto fiscal; o bien, la tergiversada concepción que puede dársele a la democracia deliberativa, la cual, como bien lo señala el texto en una de sus citas, “debe organizarse en torno a un ideal de justificación política” (Joshua Cohen), pero lo que hoy estamos viendo es un uso faccioso tanto de la comunicación política (mañaneras), como de los mecanismos de consulta ciudadana.

Reseñar este libro en un espacio tan pequeño como una columna es materialmente imposible, por lo que mi intención con esta colaboración es simplemente resaltar la temática y algunos de los aspectos relevantes del texto, los cuales bien pueden resultarle a usted lo suficientemente interesantes como para incentivar su lectura. Ojalá que así sea, esta publicación es un ejemplar que vale la pena. El libro se encuentra ya en algunas librerías, pero en los próximos días se llevará a cabo su presentación formal…hay que estar pendientes.