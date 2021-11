Transición de gobierno: entre grandes expectativas, compromisos coherentes y la angustia de Quirino

La fecha pactada llegó y la transición se consumó. A partir del primer minuto de ayer, el Dr. Rubén Rocha Moya asumió oficialmente sus funciones como gobernador constitucional de nuestro estado. Desde que tenemos memoria, nunca habíamos presenciado un despliegue de cobertura mediática tan grande como en este cambio de poderes. Todos los medios, formales y no tanto, abarrotaron la sede del Congreso del Estado para ser partícipes de este histórico suceso que marca un verdadero hito en la vida política de Sinaloa, ya que por primera vez se asoma una alternancia real (y no simulada), donde emerge una nueva clase política con rostros distintos (en su gran mayoría) a los que por años vimos permanecer encumbrados en el poder. Mención aparte merece la cobertura de esta casa editorial EL DEBATE, que demostró una vez más por qué se ha consolidado como uno de los principales medios de comunicación en el país, no solo por su cobertura, sino también por el impacto social que genera la calidad de sus contenidos.

Con la llegada de esta administración se cumple pues con un mandato popular que si bien se hizo presente en las urnas, sus consecuencias se mantendrán vigentes durante los próximos seis años, donde las expectativas son muy grandes y los retos aún mayores. Ante este escenario, es que resultan entonces muy interesantes las lecturas que arrojan todo lo que se vivió el pasado domingo en la toma de protesta del Dr. Rocha. La selecta lista de invitados dejó de manifiesto el enorme respaldo político, económico y social que tendrá el nuevo gobernador, quien como respuesta a ello, se comprometió una vez más en no dilapidar el tiempo en revanchismos políticos y aprovecharlo en cambio en ejercer un gobierno incluyente, austero y con una profunda vocación humanista que le haga justicia a los grupos y sectores más desprotegidos y vulnerables. Las palabras del mandatario fueron inmediatamente validadas con compromisos precisos que dejaron buen sabor de boca en los sinaloenses, empezando por la atención inmediata a las necesidades y demandas tanto del gremio médico como de los colectivos de familiares desaparecidos y grupos desplazados por la violencia. De igual forma, de beneplácito general resultó la enumeración de una serie de acciones concretas a desarrollar en lo inmediato y el anuncio de siete acuerdos pactados con el Ejecutivo federal. Cada uno de estos anuncios, además de representar un esperanza para atender sectores tan marginados como los campos pesqueros, las personas con discapacidad o los asentamientos urbanos irregulares; reflejan por otro lado un mensaje de congruencia, como el de impulsar la educación y el regreso a clases presenciales, pero reconociendo previamente la enorme necesidad que aún existe de llevar a cabo una rehabilitación en muchos planteles escolares, para lo cual se hizo el compromiso de destinar adicionalmente recursos estatales a los ya establecidos en el programa La Escuela es Nuestra.

Como testigo principal de todos estos acuerdos y de las expectativas generadas con la llegada del Dr. Rocha, destaca por supuesto la presencia de Quirino Ordaz Coppel y su familia, a quien el propio Dr. Rocha le reconoció como un acto de enorme civilidad política, algo que dijo no sucedió en otras entidades pero que aquí, por el contrario, fue un una deferencia institucional que vino a coronar un proceso de transición ordenado y armonioso. Curiosamente, ese mismo día del cambio de poderes, el exgobernador Quirino Ordaz volvió a ser nota, ya que en la sesión del Consejo Político Nacional del PRI, le fue negada por mayoría de votos la dispensa solicitada a su militancia para poder fungir como embajador en España, cargo al que fue propuesto por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Con mucho sarcasmo, empezaron inmediatamente a circular voces que expresaban la angustia que seguramente invadía al mandatario saliente por esa decisión de su partido político (por lo menos el que lo llevó al poder). La realidad es que esta resolución adoptada por el CPN del PRI le hará a Ordaz Coppel lo que el viento a Juárez, pues además de la crítica situación actual en que se encuentra ese partido, y la escasa legitimidad y autoridad moral que posee su dirigente nacional (inclusive al interior de sus filas); está el hecho de que fue el mismo AMLO quien se encargó anticipadamente de desarticular la estrategia trazada por Alejandro Moreno, cuando en sus mañaneras declaró que el invitar a Quirino como a otros actores políticos distintos a su partido, no estaba condicionado a que renunciaran a su propia militancia, espetándole en esa ocasión al líder priista aquella frase de que “eso sería indigno de nuestra parte”.

Aprovecho este espacio para hacer este día un sentido homenaje a todos nuestros seres queridos que se nos adelantaron y con quienes (para los que así lo creemos) tarde o temprano esperamos poder reencontrarnos.