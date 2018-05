Gana Zamora y pierde Clouthier en el debate del INE

Tras el debate de candidatos al Senado, sostenemos lo que está a ojos vistas: el ganador fue Mario Zamora Gastélum, del PRI-PVEM-Panal, y el perdedor indiscutible resultó el independiente Manuel Clouthier Carrillo.



Tan manifiesto como el hecho de que el debate presidencial del 22 de abril lo ganó Ricardo Anaya y lo perdió AMLO, quien, no obstante, ha continuado su ruta de ascenso hacia las votaciones. Una cosa son los debates y otra las preferencias de los electores.



Hoy hablamos de los debates. En particular, del de quienes encabezan las fórmulas que compiten para alcanzar un escaño en la Cámara de Senadores.



A los cuatro les tocaron «llegues», como suele ocurrir en los debates de candidatos; la verdad sea dicha, es lo que les atrae público. Las propuestas, que son lo importante, suelen pasar a un plano secundario en el interés popular.



La diferencia entre Mario Zamora y el resto es que todas las acusaciones que recibió no fueron hacia él, sino a su partido y sus gobiernos. Quedó de patente que es real lo que tanto presume Mario: una hoja de vida limpia.



Otro aspecto que le valió puntos a Zamora fue que no solo respondió a cada cuestionamiento, sino que aprovechó para revirarlo a sus contendientes. «Me la pusiste de pechito», le dijo en una ocasión a Clouthier.



Lo curioso aquí es que quien debió salir más «raspado», puesto que recibió los más fuertes señalamientos (las permutas, la exdiputada Lucero Sánchez, la UAS al servicio del PAS, su enriquecimiento y hasta la autenticidad de su grado de maestro en Ciencias), fue Melesio Cuen, quien prefirió no responder en la mayoría de los casos, incluso llegó a rechazar los minutos que se le daban por alusiones personales.



La otra «bomba» que allí se lanzó fue la revelación, por parte de Clouthier, de que un hijo de Rubén Rocha es contratista de gobierno en el área de Obras Públicas. Rocha no respondió, pero Clouthier tampoco le insistió; el independiente dejó ir su oportunidad dorada de lucirse.



No responder o «hacer como que la virgen les hablaba» (como cuando, a pregunta de Clouthier sobre quién fue el padrino político de la exdiputada de Cosalá, Cuen le contestó en tono candoroso: «A lo mejor tú») resulta clave para no acabar en la lona en un debate. Remember el Peje.



Creemos que la derrota de Clouthier radicó en que las reglas del INE le impidieron sacar sus mejores armas: el grito, el insulto y la bravuconería. Volvimos a comprobar que eso es todo lo que sostiene su carrera política, pues ni siquiera pudo negar la principal acusación que recibió: su falta de aportes en favor de Sinaloa durante sus dos incursiones como diputado federal. «Reconozco que eres valiente, pero dudo que seas eficiente», le dijo Zamora.



El candidato priista no solo mostró habilidad para debatir, además fue convincente en todas sus intervenciones, lo mismo al hermanarse con la ciudadanía en la inconformidad social por los malos gobiernos que al ratificar que, de llegar al Senado, su único jefe será el pueblo.



Elemento clave en materia de rentabilidad electoral es la imagen y Mario, desde su primera intervención, destacó el hecho de ser el más joven de los cuatro contendientes, aunque con una experiencia de quince años en el servicio público. Las fotos de la mesa no dejan lugar a dudas: lo primero que sobresale es la frescura de Zamora (44 años) frente a Rocha (69), Cuen (63) y Clouthier (56).



BOLA NEGRA. La senadora sinaloense Diva Gastélum fue ratificada en una de las más difíciles encomiendas del CEN del PRI para la presente elección: secretaria de Atención para Estados en Oposición.



El nuevo líder nacional del tricolor, René Juárez, sostuvo ayer una reunión con la guasavense «para trabajar una nueva estrategia de la mano de la base priista que fortalecerá las acciones para garantizar el triunfo», señala un comunicado.



Para algunos, Diva con este nombramiento «se sacó la rifa del tigre», pero, en cincuenta días, todo puede suceder.