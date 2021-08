Ganan el SÍ y la abstención

En el ámbito nacional apenas votó el 7.7 por ciento de los electores, el 89.6 por ciento de las personas que votaron se pronunciaron a favor de enjuiciar a los expresidentes; sin embargo, a la mera hora ganó el abstencionismo y aunque las autoridades electorales aseguran que la consulta fue todo un éxito, la realidad es que las casillas lucieron vacías y esto se puede atribuir a muchos factores.

Un día antes, el Partido Sinaloense de Héctor Melesio Cuen, apoyado por morenistas había echado toda la carne al asador con caravanas en las principales ciudades del estado, para promover la consulta, pero fue una jugada de última hora que tuvo muy poco éxito. Ayer, la sorpresa es que por la tarde acudió a votar el gobernador Quirino Ordaz, a pesar de que había anunciado que no votaría.

Por la mañana, el gobernador electo, Rubén Rocha; Melesio Cuen; el alcalde de Ahome, Billy Chapman, y el alcalde electo, Gerardo Vargas, habían subido a las redes sociales sus fotos votando y algunos de ellos mostrando la boleta con el SÍ, e invitando a la gente a participar en la jornada ciudadana.

Lucio Antonio Tarín, quien estuvo concentrando resultados de la votación, se quejó que además de la poca difusión que le dio el INE, que incluso prohibió a Morena que la difundiera, por la mañana todo era confusión, porque a la gente la traían de un lado para otro, buscando su casilla, porque solo se instaló el 30 por ciento de las que se instalaron en la elección pasada, esto es unas 51 mil 700, además aquí en Ahome la gente se volcó masivamente a los centros de vacunación.

En el ámbito nacional se suscitaron escaramuzas entre funcionarios del INE y directivos de la 4T. El representante morenista ante el consejo, Sergio Gutiérrez, acusó directamente a los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama de haber boicoteado la consulta, porque no le dieron difusión, redujeron el número de casillas y solo la gente que tenía internet podía consultar dónde encontrarlas.

El presidente de Morena acusó al INE de comportarse peor que la Inquisición y se pronunció por cambios profundos en las leyes, para limpiar al instituto, mientras que la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez, acusó que no instalaron casillas especiales para poder votar la gente que andaba afuera. Lorenzo les contestó a todos.

No había ninguna duda que iba a ganar el SÍ, pero las apuestas se concentraron en sí se lograría o no rebasar el 40 por ciento de la votación que se requería para que los resultados fueran vinculatorios y desde ahora se puede decir que los ganadores fueron los expresidentes, porque todo indica que gozarán de total impunidad. La oposición se dedicó a hacerle el vacío a la consulta y funcionó su estrategia. Hoy estará el conteo final, pero ya no habrá sorpresas.

Popurrí. La sorpresa del fin de semana es el decreto que sacan el presidente y la Secretaría de Energía para bajar fijar un preció máximo de 21.3 pesos por kilo al gas LP, con lo que de inmediato baja entre 11 y 27 por ciento y se le da un duro golpe a las empresas que monopolizan la distribución. Hay que esperar cómo reaccionan. También la gasolina baja, aunque muy poquito.

El INE se comporta como la Inquisición”, Mario Delgado, Dirigente de Morena

