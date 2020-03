Garantizan fuentes de trabajo. El Grupo Pueblo Bonito en Mazatlán y Los Cabos no despedirá a ningún trabajador. La crisis que viene a consecuencia del COVID-19 golpeará gravemente a la industria turística nacional. Y el Grupo Pueblo Bonito no estará ajeno a esos efectos. El director general del grupo, Alberto Coppel, envió un mensaje a todos los trabajadores y colaboradores. Incluyó a proveedores con quienes se comprometió a cerrar filas con todos, ante lo que está por venir, pero “que sin duda nos dejará una mayor fortaleza”. En estos momentos hay muchos hoteles en Mazatlán incluso en Los Cabos que reportan una ocupación importante. Este no es el problema. Lo que está por venir es crítico. Las reservaciones hoteleras se desplomaron. Y de acuerdo con el director general del Grupo Pueblo Bonito se están llevando a cabo gestiones ante sus clientes para garantizarles su seguridad al instrumentarse acciones de protección higiénica que establecen los lineamientos internacionales de las instituciones de salud. Ante la amenaza de esta pandemia, todos los hoteles Pueblo Bonito estarán sujetas a las indicaciones y estándares de salud que se han establecido. Paralelamente comentó en su mensaje Alberto Coppel los proyectos de inversión estarán sujetos a revisión sin llegar a la paralización. Lo más importante para el Grupo Pueblo Bonito son sus trabajadores. “Esa es nuestra mayor fortaleza” y por ello han garantizado que ningún trabajador será despedido. ¿Habrá más hoteles que garanticen a sus trabajadores que no habrá despidos, pase lo que pase?

No les cae el 20. En Mazatlán se están confiando. Pareciera para muchos que la pandemia del coronavirus está lejos. Hace lo vimos y muchos lo sentimos cuando se dio a conocer su aparición en China. Pero cuando llegó a México, y también a Sinaloa (con dos casos oficialmente comprobados) ya algunos comenzaron a verlo con seriedad. Hasta hoy en Sinaloa los contagios han llegado con personas que llegaron de otros países. No hay indicios que demuestren que haya contagios de locales que no han salido del país, incluso del estado. Pero todo está en la previsión. Y en Recaudación de Rentas en Mazatlán se está dando una indolencia brutal que expone a ciudadanos que acuden a realizar trámites y a los empleados que los atienden. Ningún protocolo se había impuesto el pasado martes. Ni gel antibacterial se tuvo. Y las instalaciones abarrotadas. En tanto el Gobierno municipal anunció la cancelación de permisos para fiestas de particulares. En las instituciones de salud en todos sus ingresos ya instalaron gel antibacterial. En tiendas departamentales como Walmart sus empleados comenzaron a utilizar “tapabocas”. Es la prevención. Pero aún hay quienes no le dan importancia. Y por negligencia ponen en riesgo a los demás.

Incertidumbre económica. Si en salud estamos alarmados por lo que dice el presidente López Obrador y el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, de que con amuletos evitarán el contagio al presidente y que su “fortaleza moral” impedirá que AMLO se contagie. ¡Por favor! El problema económico esperemos que lo tomen en serio. Millones de trabajadores mexicanos están en riesgo de perder sus empleos. Cientos de miles de empresas “cerrarán” eventualmente por la pandemia. Y el país no saldrá adelante si siguen con rifas y descalificaciones. Es hora de ser serios.