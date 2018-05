Garbanceros casi eliminados

Nuestro beisbol de estufa parece ser más de hornillo. Alguien tiene que atizarle y en serio. Cuando se es de estufa se enciende casi automáticamente. Pero en este hornillo hay que atacarlo con leña y no precisamente verde. Tiene que arder hasta que lleguen las cenizas. La serie entre Garbanceros y Astros de Estación Bamoa casi está definida. Los dueños del terreno no tuvieron piedad y les endilgaron par de derrotas y escandalosas de 9-2 y 9-1. Les pisaron la goma en 18 ocasiones. El bateo zarandeó al picheo de Dagoberto Gastélum y Pedro Salazar. Mientras que la majagua de los pupilos de Octavio López era silenciada y quemada por los lanzamientos de Óscar Bernal y Fernando Low. Y ahora están contra la pared. En una serie a ganar tres de cinco juegos, se ve difícil que Garbanceros logre la hazaña, mas no es imposible, y tienen toda la semana para la práctica de bateo. Este equipo que representa a The Rosca City en la Liga Arturo Péimbert Camacho tuvo una campaña entre azul y buenas noches.Y a propósito de gaglis, ursinis, mesitrikis, -traducción- “Cuando me enamoro, me enamoro y ya”. ¡Ai´sí! Garbanceros terminó a 6.5 en el standing general de la Liga. Tuvo un 7-0-9, para un .438 de porcentaje. Los Astros, -en cambio- finalizaron con 8-0-8, con .500 de porcentaje y terminaron en el cuarto puesto, a 3.0 juegos del líder, Bravos de San Pedro. Así las cosas, todo parece normal y que la eliminación de Garbanceros esté a un tris de consumarse. ¡A no ser que…!