Garzón, el polémico. Vaya berenjenal en el que se metió el alcalde de Concordia, el priista Felipe Garzón, con el último mensaje que le envió a los ciudadanos de ese municipio a propósito de la pandemia por el Covid-19. El presidente municipal, en su afán por exponer los peligros reales que representa la enfermedad, declaró que ya había víctimas mortales en esa zona, específicamente en la comunidad de El Verde.

Pero lo hizo con tan mal tino, que ahora los familiares de la supuesta víctima exigen una disculpa pública. Y es que, al menos lo que dice el acta de defunción, la supuesta víctima murió en realidad por un infarto al miocardio.

Lo peor, es que debido a las declaraciones del alcalde, los familiares ya han sufrido de hostigamiento y discriminación. La situación se hizo más extraña, pues apenas dos días antes, Garzón había llamado a los ciudadanos a respetar la identidad de los enfermos por el Covid-19 y no revelar datos personales sobre ellos.

Saturación. Conforme avanza la pandemia del Covid-19, y la curva de contagios no se aplana, las camas en los hospitales de Sinaloa comienzan a agotarse. Por ejemplo, el Hospital Civil está casi al 100 por ciento de su capacidad; lo mismo que el hospital general.

Donde enfermeras y médicos han revelado que actualmente tienen 36 pacientes confirmados con coronavirus y 20 casos sospechosos, lo que tiene rebasada su capacidad hospitalarias, y no hay espacio para separar a pacientes sospechosos y positivos; por lo que no comprenden por qué no han abierto la nueva área que fue construida en el estacionamiento del hospital general, que ya está terminada y equipada para recibir a pacientes.

Culiacán es el epicentro de los contagios, donde hay más casos y defunciones; aunque el Gobierno del Estado tiene un par de ases para atender a más pacientes. Una es esa área del hospital general, que esperan que en los próximos días sea utilizada, y el nuevo hospital general de Culiacán, que es operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, y comenzará a recibir pacientes una vez que no haya una sola cama en los hospitales públicos de la capital sinaloense.

Cambios. La pandemia ha golpeado al Gobierno de Navolato, que ha tenido pérdidas lamentables por el Covid-19. Una de ellas fue el secretario del Ayuntamiento, que es el cargo más importante después del presidente municipal. Andrés Salvador Padilla Guerra falleció el pasado 19 de abril, tras varios días de permanecer hospitalizado.

La Administración Municipal debe continuar en funcionamiento; y un mes después, el cabildo de Navolato sesionó para aprobar de manera unánime la propuesta del alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo, quien designó a Jesús Ángel Reátiga García como nuevo secretario del Ayuntamiento para lo que resta de la presente administración, que concluye el 31 de octubre de 2021. Reátiga García ya formaba parte del Gobierno municipal, ya que se venía desempeñando como director de Asuntos Jurídicos desde noviembre de 2018.

Apareció. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, reaccionó de inmediato al llamado de “Se Busca” que hizo Carlos Castaños Valenzuela, diputado federal por el Partido Acción Nacional, quien afirmó que el alcalde estaba desaparecido y criticó su actuar y falta de apoyo a la ciudadanía durante la emergencia sanitaria a causa del coronavirus.

En rueda de prensa por videollamada, Estrada Ferreiro “le brincó” al panista y le pidió que deje de estar publicando tonterías y que se ponga a trabajar para aportar algo en beneficio de los culiacanenses. De acuerdo con el primer edil, todos los días sale a las calles a trabajar, y no está escondido, ha acudido a supervisar trabajos de obras y servicios públicos en el municipio, y a diario acude a su despacho en el Palacio Municipal.

Y sobre el problema con la broma que le hicieron, todavía recibe una que otra llamada para pedirle cerveza “de aguaje”, pero ya es menos que al inicio. El alcalde se reunió el viernes pasado con dirigentes de la iniciativa privada, a quienes les compartió todas las medidas que habrán de atender para que puedan reanudar las actividades a partir del mes entrante, pero todavía no hay fecha.