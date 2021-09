Genaro García, Antonio Vega, Ramón López Félix y Carlos Cota son parte del gabinete de Gerardo Vargas

Palomeo. Por presiones, para bajar los ánimos o por lo que sea, el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, oficializó ayer lo que en parte ya era del dominio público: algunos de quienes iniciaran con él la próxima administración municipal, porque no se sabe si van a terminar. Y es que ratificó que Genaro García Castro va como secretario del Ayuntamiento; Antonio Vega Arellano como tesorero, y Ramón López Félix en Salud Municipal. Se sabía que Verónica Medel estaría en la administración, pero ya quedó firme en Turismo. En conferencia de prensa, Vargas Landeros también dio a conocer que Magdalena Rocha va al Instituto Municipal de las Mujeres y Feliciano García a Servicios Públicos Municipales. Lo que sí cayó de sorpresa a varios es que se definiera por Carlos Cota Soto para Comunicación Social. Y hasta ahí se quedó. Aún hay más, pero la hará de emoción. Por lo pronto, esta primera lista es la que acordó con el gobernador electo Rubén Rocha Moya, que dicen mínimo apuntaló a Magdalena Rocha, esposa de Ascensión Zepeda, su operador en este municipio. Los dos tienen su origen en la UAS.

Descarte. Algunos tendrán que seguir comiéndose las uñas porque no aparecieron en la primera hornada. Y de veras que quedan algunas importantes, como Inspección y Normatividad, Obras Públicas, Desarrollo Económico, Japama y Seguridad Pública, en los que ya han surgido algunos nombres que Vargas Landeros ni quiso ni tocar y los que tocó de plano descartó como a Marco Antonio Osuna Moreno, excandidato priista a la alcaldía. No va a Seguridad Pública, dijo. Incluso, no tiene pensado por el momento a ningún priista. Además, en Seguridad Pública no contempla al exdirector Héctor Ochoa Polanco, aunque dicen que a este se le mueve una “patita”. La novedad es que el que llegue va a ser en calidad de secretario, ya que la subieron de nivel. Ya no va a ser dirección sino secretaría.

Definición. Indiscreción para unos y franqueza para otros, el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, reveló que hoy se reunirá con el gobernador electo Rubén Rocha Moya para definir a qué secretaría va. Si le da su preferida, la de Educación Pública, la que quiere, él encantado, pero si acuerda la de Salud o Desarrollo Económico, no se agüita. Es más, aseguró que si no le da ninguna de esas tres “ni pucheros va a hacer”. Sin embargo, muchos comentan que Cuen Ojeda la hace de cansada porque de que ya está dentro del gabinete rochista, ya está. Por eso se le vio entero y relajado ayer al reunirse con los regidores y diputados locales electos de Ahome, a quienes ya se les hace tarde que llegue el 1 de octubre y el 1 de noviembre para tomar protesta y “tirar el pelo”. No por nada se desviven en halagos hacia Cuen Ojeda.

Revire. Si antier fue la diputada local priista electa pluri de Ahome, Deisy Judith Ayala, ayer fueron los diputados locales electos de Morena en Ahome, Juana Minerva Vázquez, César Guerrero y Cecilia Covarrubias, que se registraron ante el Congreso del Estado previo a la toma de protesta el 1 de octubre. Estos sí ganaron en las urnas, pero algunos les recomiendan que se vayan ubicando de que no fueron por ellos, sino por el efecto Morena y López Obrador.

Con bombo y platillo. El alcalde de Ahome, Juan Fierro, reveló ayer que van a dejar finanzas sanas luego de anunciar que pagaron en su totalidad la compra de una pipa, dos camiones de volteo y un vactor. Terminaron de pagar los 24 millones de pesos que costaron. Sin embargo, el 1 de octubre, cuando inicie el proceso de entrega-recepción, se va a saber si realmente van a dejar las finanzas sanas, si van a dejar en caja capital suficiente para que la nueva administración haga frente a los compromisos de fin de año. Y también cuando ya esta administración se vaya.