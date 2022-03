Generemos una sociedad plena, digna y libre de discriminación

audima

El día que hoy se conmemora a nivel internacional permite hacer conciencia, informarse y ser empáticos, ante la búsqueda de vivir de manera plena y digna como sociedad ejerciendo la cero discriminación.

Es verdad que actualmente todavía existen desigualdades de acceso y de derecho, muchos de ellos enfocados por aspectos de edad, ocupación, discapacidad, orientación sexual, religión, raza, género y muchas otras que van transgrediendo la integridad de las personas.

Tristemente en estos últimos días hemos podido ver por noticieros, redes sociales u otros medios, todo lo que en estos momentos aqueja a un país, convirtiéndose en un ejemplo claro de discriminación, donde están siendo vulnerados todos sus derechos, familias enteras en búsqueda desesperada por un futuro incierto pero menos difícil que el que tienen actualmente, madres e hijos caminando a la deriva en búsqueda de nuevos refugios, generándose la desintegración de sus familias al tener que separase de la figura paterna, así como también el desprenderse de sus hogares, amistades, escuela, generando en ellos un evidente inestabilidad emocional.

Quizá este ejemplo sea uno de los más recientes y de mayor impacto a nivel internacional, donde por imposición o decisión de otros con mayor poder, se llega a transgredir la integridad de un ser humano.

Sin embargo, existe muchos otros tipos de discriminación por criterios, los que como sociedad podemos enfrentar, entre ellos están la discriminación individual que se da cuando una persona trata de manera negativa o despectiva a otra; la discriminación colectiva al desvalorizar a un grupo de personas; el racismo ejercido por discriminar a una persona según su raza u origen étnico; la discriminación por maternidad, minimizando el papel de la mujer embarazada en el ámbito laboral; la discriminación religiosa al ser rechazados por las ideologías practicadas tanto de manera individual como grupal; la discriminación por edad al minimizar las capacidades de las personas por no ser considerada dentro del rango de edad con mayor eficiencia laboral; la discriminación por discapacidad o enfermedad, rechazándolos por sus condiciones de salud tanto física como mental; la discriminación por apariencia física; la discriminación transgénero, la cual se presenta en aquellos que su género no coincide con su sexo biológico, y la discriminación por ideología política al no compartir ideologías establecidas en la sociedad que se desenvuelven.

Tanto en estas como en muchas otras acciones a su alrededor habrá ocasiones que no estará en sus manos intervenir directamente para que mejoren; sin embargo, siempre habrá alguna persona o autoridad que sea vínculo para favorecer la cero discriminación ya sea en el hogar, escuela, trabajo, comunidad o sociedad en general, lo importante es tener el valor y la autonomía de evitar omitir esas situaciones de riesgo para con los demás.

Leer más: Cultura de la sumisión

Momentos… A partir del 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) establece el 1 de marzo como el Día Internacional de la Cero Discriminación, generando un momento para hacer conciencia sobre el derecho de todas las personas a vivir una vida plena, con dignidad, libre de discriminación.