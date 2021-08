Génesis de mi amor por la música y la guitarra

En esta ocasión lanzaré una pregunta a todos los amables lectores de estas líneas: ¿Cuál es la primera melodía, canción, pieza musical de la que usted tiene un recuerdo?

Puede ser que usted ya tenga algunas respuestas en la mente, pero permítanme proponerles una respuesta antes de que me den las suyas, la primera melodía que usted escuchó y que usted pudo grabarse fue: la voz materna.

Independientemente de si una mujer embarazada le canta o no a su futura(o) hija(o), la “melodía del habla” (en alemán, como dato curioso, se escribe en una sola palabra: “Sprachmelodie”) se sabe que un feto en gestación tiene la capacidad de reaccionar al sonido, eso sucede más o menos a partir de la semana 16 de gestación, a partir de la semana 25, los órganos auditivos de ese pequeño ser humano empiezan a funcionar.

Una vez nacidos, los bebés distinguen la voz de la madre de entre otras voces, así de fuerte es el vínculo que esa primera melodía del habla crea entre los seres humanos, tan fuerte como el bramido de una vaca buscando a su pequeño becerro y distinguiéndole el berreo de entre otros tantos de una misma manada.

La melodía del habla de nuestra madre es sin habernos acordado de ello la primera música hermosa que nos conecta con este mundo, inclusive antes de ver la luz natural del sol o de respirar con nuestros propios pulmones, el canto (aunque este no esté ordenado en escalas musicales de sonidos con una altura respectiva) es desde el inicio de nuestra vida una manera identificar y de comunicar con nuestro mundo.

Conforme adquirimos consciencia del papel que la música tiene en nuestras vidas, la música que entra por nuestros oídos y después de varios años, nuestras preferencias musicales se pueden ver influenciadas por factores que nosotros no siempre somos capaces de decidir (a menos que nuestra familia, nuestro entorno y otros factores variables jueguen un papel en concreto para eso), ese es un fenómeno que se va dando “sobre la marcha”, que varía dependiendo de la historia musical o (no musical) que nos toca vivir.

En ese sentido, me gustaría contarles sobre la influencia que tuvo en mí aquel dueto a voces del cual hago mención en mi anécdota de la semana pasada. Sobre todo, me gustaría narrarles sobre una de esas dos voces, que voz tan increíble!, tuve la fortuna de escucharla desde que yo era un bebé, pero tuvieron que pasar muchos años para darme cuenta del tesoro que esa voz significaría para mí y de la gran influencia que habría de tener, esa voz se volvería un mentor, un amigo, un confidente, un maestro de solfeo, un director de orquesta (sin orquesta) al mover las manos marcando los compases que nunca nadie le enseñó en ninguna escuela de música, todo lo aprendió escuchando y cantando, se trata de mi tío Alfredo Pineda Urías (1945-2017).

Desde que era yo muy chico, recuerdo que mi tío Alfredo cantaba en dúo con su amigo Víctor, “Alfredo y Víctor” se hacían llamar, fueron una infinidad de fiestas de cumpleaños familiares en las que ellos cantaban, ambos se presentaron en varias ocasiones en otros estados de la República mexicana e inclusive llegaron a realizar grabaciones de estudio, si algo tengo muy presente de esas dos voces eran la potencia, afinación y la cantidad de matices que lograban hasta ponerle a los escuchas la piel de gallina.

Mi tío Alfredo, que venía de una familia muy humilde, aprendió el oficio de la sastrería, no fue a ninguna escuela, aprendió “viendo” a sus amigos sastres, “el Zurdo” como varios de sus amigos solían llamarlo, era un ser humano súper inteligente, pero sobre todo muy sensible. Era una persona tan bondadosa, que en cada una de mis idas a Guamúchil, en mis años viviendo en Morelia o inclusive estando yo ya en Europa, mi tío siempre le “echaba un ojo” a los trajes que yo usaba para mis conciertos, nunca aceptó un solo peso como paga.

En aquellos años en que cursaba la escuela primaria en mi querido Guamúchil, antes del año 1997, tengo el recuerdo muy guardado de la emoción que me causaba el entrar a la casa de mis tíos allá yendo para la presa Eustaquio Buelna “enfrente de la escuelita” del lado izquierdo, me subí muchísimas veces el camión de transporte urbano para bajarme en ese mismo lugar y muchas otras tantas (años más tarde) me iba a pie, sin importar si hacía un tremendo calor en los veranos.

La emoción que me causaba la visita a la casa de mío tío Alfredo y mi tía Angelina, no era solo el hecho de verlos a ellos y a mi primo “Alfredito” y a mi prima Venus, eso ya se daba por entendido, ellos ya lo sabían de sobra pues les daba un gran abrazo cada que los veía, la emoción que yo sentía surgía al ver que mi primo Alfredo tocaba algunos acordes en la guitarra al igual que mi tío, los suficientes como para acompañarse canciones.

¡El ver siempre una guitarra en el sillón de la sala de mi tío fue para mí una imagen que invitaba a hacer música en cualquier momento del día, increíble!, pero; ¿Cómo era eso posible?, ¿Cómo un trozo de madera con 6 cuerdas podía tener ese poder de hipnotizarme y más aún cuando mi tío cantaba? No era solo el instrumento, no era el “qué” sino el “cómo”.

Mi tío Alfredo era muy musical. Tenía una muy buena entonación al cantar, un vibrato muy bien controlado, recuerdo haberlo visto cantar cómodamente sentado, pero para ciertas canciones y cuando tenía que alcanzar notas muy agudas (altas), se paraba para poder lograrlo de manera óptima, apoyando con el diafragma como a veces se suele decir.

Cuando Alfredo y Víctor cantaban, recuerdo la intensidad del sonido que ellos producían sin usar ningún tipo de micrófono o amplificación, para los oídos de aquel niño de menos de 11 años la sensación que la potencia en decibeles de aquellas dos voces lograban era alta, tan alta que lo sentían mis tímpanos pues empezaban a vibrar de una manera poco común.

El dueto, cantaba entre otras cosas canciones rancheras, corridos “de los de antes” (nada que ver con lo actual), ellos sabían muchas canciones de la época de revolución, inclusive hace no muchas semanas encontré en Youtube una grabación del dueto cantando uno de esos tantos corridos. Los Boleros no podían faltar tampoco Polkas y Valses que aunque más conocidos en versiones instrumentales ellos hacían sus versiones a dos voces, eran varios cientos de canciones las que interpretaban, no terminaría ni con el doble de estas líneas para citarlas todas.

Ya estando yo cursando la Secundaria Federal # 1, después de haber tomado un año de clases particulares de guitarra con el Profe. Cesáreo Martínez Tavizón (en aquel entonces, las clases eran aun en la Colonia Las Garzas), sabiendo yo varios acordes básicos y hasta algunos “requintos” de varias canciones regionales y de algunos otros grupos de Rock/Pop en español (todo de memoria y sin leer nada de notas musicales), recuerdo perfectamente todas esas tardes en que mi tío Alfredo y yo nos sentamos a hacer música: El cantaba y yo lo acompañaba.

“Tío, pero yo no me se esa canción, como se la voy a acompañar....?”, “no te preocupes Pepito, yo te voy a decir cómo le hagas...”

Inventamos juntos un sistema de señas. Él me mostraba con una mano el ritmo de la canción (el compás) y con la otra mano me decía que acordes tenía yo que tocar. Mi tío nunca recibió instrucción musical (hasta donde tengo entendido) para lograr hacer este tipo de “señas”, todo lo aprendió “de oído” de manera empírica, el sistema de señales que creamos era sencillo y complejo a la vez, me daba la oportunidad de entender los elementos más mínimos para poder echar a andar la maquinaria musical, pero me obligaba a activar mi escucha para poder acompañar con la guitarra de una manera aceptable, me ayudaba a entender que cuando la voz cantaba más lento o “estiraba” alguna de las frases del texto había que ir junto con ella, lo mismo si subía de intensidad o si cambiaba su “color” al hacer algún matiz.

En pocas palabras, mi tío sin ser un “músico profesional” (en el sentido más estricto de la palabra, sin ser un músico con estudios musicales), si me estaba enseñando ya los parámetros de la música como lo son Altura, Duración, Timbre e Intensidad, esa base cognitiva me ayudaría con el paso de los años a sentar unos cimientos musicales muy sólidos que me ayudarían en mis estudios musicales y para interpretar obras de distintas épocas en la guitarra.

Siempre tuve la sensación de que el acompañar con mi guitarra era algo que se me daba de manera natural, sin embargo, tendrían que pasar varios años hasta poder descubrir mis oídos poseían una especie de habilidad, pero que también podía llegar a ser como una maldición si no lo entrenaba bien: el oído “absoluto”.

Pero esa es una anécdota musical para otra ocasión…

Dedico con mucho cariño a la memoria de mi tío Alfredo Pineda estas líneas, así como también a mi tía Angelina y a mis primos Alfredo y Venus. Gracias por la paciencia, el apoyo, cariño y amor por la música que aprendí en casa de ustedes, jamás podré regresarles pagarles de regreso lo que hicieron por mí.