Gente buena o gente mala

En varias ocasiones, en las que por la mañana acompaño a mi hija a tomar el camión escolar, pasa una señora y la saluda, la chulea y le hace pequeñas preguntas que pudieran parecer como si quisiera sacarle plática. En automático me “bota” que una señora mayor quisiera conversar con una niña de 7 años, realizando preguntas acerca de, por ejemplo, por dónde se va el camión o si tiene hermanos.

Desde pequeños nos empiezan a enseñar que hay personas malas, que quieren hacernos daño y que debemos tener cuidado. La señal de alarma y la frase: “Ojo, mucho ojo” me viene a la mente.

Ya que se retiró la señora, en automático giré a mi hija para que me viera a los ojos y le recordé lo que en mi infancia me repetían. Le advertí que, aunque la saludemos, no quiere decir que la conozcamos, por lo tanto no sabemos cuáles son sus intenciones.

Mientras hablaba me sentí un poco alarmista y tampoco quise irme al extremo en el que llegan las ciudades grandes donde ni entre vecinos se saludan. Así que le expliqué que puede saludarla pero que si le llegaba a pedir que la acompañara o que si le decía que se fuera con ella, simplemente no hiciera caso.

Me quedé reflexionando acerca del concepto de las personas malas y de cómo en la nivelación nos repetían que el pedagogo Jean-Jacques Rousseau afirmaba que nacemos buenos pero que la sociedad es la que nos corrompe.

Independientemente de si es o no cierta la tesis de Rousseau, es imposible determinar si una persona es buena o mala por una acción que realice. Es tener un resultado a medias.

Con el boom de las redes sociales se vino un fenómeno donde sacamos los hechos de contexto, donde juzgamos a cualquiera que sea o piense diferente. Nos hemos vuelto menos tolerantes y más ansiosos por sentenciar.

Me vienen a la mente el famoso musical Wicked o la película de Maléfica, donde ambos personajes principales fueron los malos en otras historias pero en estas versiones nos presentan su contexto, lo que las orilló a hacer lo que hicieron y logramos entender por qué actuaron así.

Cuando empecé a dar clases me topé con situaciones muy similares. El alumno “problemático” resultaba ser un niño reaccionando al entorno que le tocó vivir.

Etiquetar a las personas se volvió una costumbre y es más fácil señalar a alguien que no coincide con lo que creemos que es lo correcto, sin siquiera tratar de entender el por qué lo hizo.

Deducimos que es una persona mala por lo que hizo, cayendo en la tentación de sentirnos buenos porque es algo que haríamos de diferente manera.