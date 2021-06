Hace unos días, mientras exploraba entre la oficina de mi padre, me encontré con la revista Fresh Trends de The Packer (FTTP) de 1988. Cabe destacar que The Packer es una publicación que hasta la fecha se especializa en temas de frutas y hortalizas.

¿Qué estaba de moda en esa época? ¿Cuáles eran los “Fresh Trends” (tendencias de consumo) de 1988?

El primer artículo que nos comparte la publicación habla de la necesidad de poder identificar las frutas y verduras con un número único, con un código de barras. Incluso, el ahora comúnmente usado PLU (Price Look Up number) era de uso irregular entre supermercados. Era muy difícil tener estadística de consumo y más difícil todavía tener rastreabilidad. ¿Recuerdan de niños cuando las frutas y verduras se embolsaban y se ponía precio en la misma sección de su venta? Ahora, en 2021, 33 años después, el cliente puede tener acceso al producto, variedad, origen (país, estado, ciudad, hasta lote), incluso hasta qué persona lo empacó, qué día y a qué hora.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Y cuáles eran las tendencias?

Primero, los productos con más consistencia en calidad y valor eran las manzanas, los plátanos, las zanahorias, las uvas y las naranjas. Los de menos consistencia los duraznos, el maíz amarillo, las fresas, los melones y sorprendentemente, los tomates.

Algunos de los productos que los compradores consumían por primera vez eran los kiwis, los espárragos, las alcachofas y los pimientos de colores (rojos y amarillos). De estos, los pimientos, sin duda, son los que más crecieron en demanda en las últimas 3 décadas; y los productores de Sinaloa fueron pieza fundamental para que eso sucediera en el invierno.

¿Qué es lo que más valoraba el consumidor del área de frescos? En orden de importancia: limpieza y apariencia, disponibilidad, precio y variedad. Muy por debajo: productos de temporada, información nutricional y recetas. Como verán, gracias al comercio estas variables están prácticamente resueltas en la actualidad. En el FTTP 2020 el precio es una de las variables que más valora el consumidor, sin embargo, también demanda el menor uso de empaques y el uso de empaques reciclables como medidas de sustentabilidad.

En temas de inocuidad, FTTP 1988 menciona que aunque el consumidor estaba preocupado por posibles residuos de químicos en las verduras y frutas, esta no alteraba sus compras. Y a pesar que en 1987 algunos supermercados ofrecían ya análisis de laboratorios, era poca la demanda para dichos productos. ¿Qué les puedo decir de hoy? Ni siquiera pensar que un tomate o pimiento pudiera traer un residuo. Ya no es un lujo o estrategia de venta. “It’s a given”, es decir, es dado por hecho.

En temas de expectativas tecnológicas, FTTP 1988 menciona que estaba cerca la tercera revolución en producción de frescos. La primera en 1920 cuando se cambia el uso de gasolina a diésel, la segunda en 1950 con el uso de pesticidas, y la tercera por llegar sería la biotecnología, decían, lo que traería “mayor producción y eficacia, y desaparecería para el año 2000 la mitad de las empresas productoras de frescos”. Una predicción que se cumplió en cierta forma. Los rendimientos con las nuevas variedades y tecnologías han crecido hasta 4 veces en las últimas décadas y la vida de anaquel de los productos triplicado.

En cuanto a marcas, el 50 % de los consumidores “a veces” preguntaban por alguna en específico. Y de preguntar, las más populares eran: Sunkist, Chiquita, Indian River, Del Monte & Dole. Sin duda, esta encuesta actualmente mencionaría a “Avocados From Mexico” y esperemos pronto a la marca sinaloense de Caades, “Veggies From Mexico”.

¿Qué encontramos en la publicidad y marketing de la revista en 1988? Pareciera que las “Banana Republics” seguían con poder en ese entonces. Anuncios y anuncios de “bananas” (plátanos) por todos lados. Algo de promoción de otras frutas y poca promoción de hortalizas (incluido el tomate). Sorprendentemente me encontré con dos páginas completas de una empresa promoviendo el aguacate de California. Me pregunto, ¿Quién comería aguacate en 1988 en EUA? 32 años después, en el último FTTP de 2020, nos encontramos con publicidad de todo tipo de productos frescos: uvas, tomates, fresas, plátanos, cebollas, pimientos; producto de EUA, México, Israel y Chile. ¿Serviría de algo la globalización?

¿Cuáles serán las tendencias en 33 años más, en 2054? Con un poco de suerte nos tocará vivirlas: frutas con alta cantidad de vitaminas; frutas y verduras usadas como medicamentos; un incremento en la agricultura vertical; la inteligencia artificial diciéndonos qué sembrar y en dónde sembrar; Blockchain determinando la inocuidad y trazabilidad; robots trabajando los invernaderos, y seguramente muchas otras maravillas. ¡Esperemos con emoción los sinaloenses el futuro de la industria de los frescos!

Síguenos en