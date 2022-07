Domingo 17 de julio de 2022. Ciclo C

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (10, 38-42):

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios; hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas; solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor, y no le será quitada». Palabra del Señor.

La verdad, nos resulta más simpática Marta que María, puesto que nos identificamos más fácilmente con ella: trabajadora, dispuesta, acogedora, pendiente de lo que hace falta para que el ilustre invitado esté a gusto. María, en cambio, nos parece que cree saber perder el tiempo: ahí sentada escuchando las superinteresantes conversaciones y anécdotas que Jesús estaría contando. Además, ve a su hermana ir y venir con la lengua de fuera, y ella ni se menea. Hasta que llega un momento en que Marta se planta y le echa un buen reclamo. Bueno, como no se atreve a decírselo directamente a ella, o quizá por darse un poco de importancia delante del Maestro, le pide a él que le diga algo: que le ayude un poco...

En nuestra sociedad y en nuestra Iglesia también, nos cuesta entender a María. Lo cierto es que la contestación de Jesús nos deja un poco «de a seis», porque en vez de darle la razón a la multiatareada Marta, defiende a María porque está haciendo lo mejor que se puede hacer. Y nos cuesta entenderlo porque no sabemos qué es eso de que «solo una cosa es necesaria» y que «María ha escogido la mejor parte». La mejor parte. Por eso no nos viene nada mal que Jesús nos diga a cada uno palabras así... – Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas…

¿Te das cuenta de que andas siempre con prisa, atareada con tantas cosas, nerviosa? Tu frase favorita es “tengo que”: tengo que ir a, tengo que estar en, tengo que comprar, tengo que arreglar, tengo que reunirme con... Con una cosa entre las manos y mil en la cabeza: el trabajo, la casa, los amigos, los compromisos... y con tantos nervios que no eres capaz de disfrutar de la vida ni vivirla con sentido. Agobio, agotamiento, vacío y estrés, y tendencia a emprenderla con los que están alrededor: la hermana, la vecina, el invitado y el lucero del alba...

- Mira Marta: SOLO UNA COSA ES NECESARIA. Ah, ¿qué no estás de acuerdo con el Señor? Ah, ¿te gustaría contestarle que todo para una sola y para la otra, nada? Hay siempre tantas cosas importantes qué hacer. Hay que multiplicarse para dar abasto a todo. Y a veces ni aún así. Y pensamos por dentro: «si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer?».

- María, en cambio, sabe sentarse a disfrutar de la compañía. Ante la ocasión que se le ha presentado de sentarse a escuchar un rato al Maestro, sabe que todas las demás cosas pueden esperar. Luego las realizará con más ilusión, con más interés, con sentido y con mucha más paz. ¿No nos hemos dado cuenta de que hemos perdido el silencio y la tranquilidad? Quizá por eso tienen tanto éxito los cursos de relajación, de concentración, de silencio, y toda esa espiritualidad que nos viene de oriente que busca encontrar el equilibrio interior... el hacer una sola cosa cada vez.

- Esa Marta que todos llevamos dentro necesita urgentemente sentarse a escuchar en silencio a cada miembro de la familia, a cada amigo, a cada persona que pasa. Marta tiene que aprender a contemplar con calma la naturaleza, mirar por la noche las estrellas, escuchar las conversaciones de las olas, sentir el canto de los pájaros y el quejido de la tierra seca. María sabía que un tiempo de silencio, de escuchar al Maestro, de dialogar a solas con él, a sus pies, de dejar que resuene su Palabra... es el mejor remedio para no andar inquieta y nerviosa, irritable e inaguantable durante todo el día y durante todos los días… Es mejor hacer menos cosas y hacer mejor cada cosa. Y además: ¿de verdad son todas tan importantes como decimos?

La Palabra de Dios hoy te invita a que recibas al Señor en tu casa, que te sientes a escucharlo con calma... sin olvidar que tiene la extraña costumbre de presentarse disfrazado de peregrino, de viajero, de amigo, de necesitado, de agobiado por los calores de la vida... Aparta un poco a esa Marta loca con tantas cosas por hacer y elige la parte mejor, la que llena el corazón, la que te puede de verdad hacer feliz… aunque confieso que todo esto me lo llevo diciendo a mí mismo mucho tiempo, y sigo sin aprender de María… ¡A escoger la mejor parte!

¡A disfrutar la presencia de Dios en la misa y en la familia!