Domingo 24 de julio de 2022. Ciclo C

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (11,1-13):

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo: «Cuando oréis, decid: “Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación”». Y les dijo: «Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche y le dice: “Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle”; y, desde dentro, aquel le responde: No me molestes; la puerta ya está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos”; os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite.

Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden?». Palabra del Señor.

Jesús no enseña a distancia. Quien no convive con él, no puede aprender de él. El evangelio nos lo acaba de recordar por medio de un discípulo anónimo que sorprende a Jesús rezando, y se sorprende porque todavía no le ha enseñado a rezar, cuando todos los demás maestros en Israel lo habían hecho con sus discípulos. Ver a su maestro orando le hace caer en la cuenta de lo que aún le falta por aprender.

En verdad no podemos olvidar que Jesús enseñó a rezar a quien se lo pidió. Hablaba de Dios a todos los que le escuchaban, exponía su voluntad a cuanto se encontraba. Pero enseñó a hablar con Dios como se habla con un padre, invitó a saberse hijo de Dios solo a quien le rogó que le enseñara a rezar como él lo hacía. Aunque no lo hayamos merecido ni lo podamos pagar, tenemos que valorar cuando Jesús puede enseñarnos.

Bien pensado, no ha de resultar penoso darse cuenta de que no se sabe rezar. Reconocerlo no es, ni mucho menos, un pretexto para dejar a Jesús, ni para desilusionarse de uno mismo. Más bien, es una razón añadida para quedarse con él más tiempo, hasta que aprendamos a rezar, hasta que él quiera enseñarnos. El discípulo que pidió lecciones de oración era uno de los que tuvieron la fortuna de acompañarle mientras Jesús hacia oración. Si no tuviéramos mejores motivos para quedarnos con Jesús toda una vida, podríamos utilizar como razón, ¡y es excelente!, nuestra incapacidad para orar; hasta que no sepamos rezar como él, necesitaremos que nos enseñe; mientras Jesús pueda enseñarnos, no podemos abandonarle. Nuestra ignorancia en materia de oración es una buena excusa para seguir con Jesús, para seguirle donde vaya. Quien desee que Jesús sea su maestro de oración, ha de mantenerse en su compañía. Quien vive lejos de Jesús, sin escucharte siempre, sin contemplarle a menudo, no tendrá ni idea de lo que significa rezar como él sabía.

Jesús enseñó palabras qué decir a Dios y en qué orden; y haciéndolo, nos mostró que, en la oración, los intereses de Dios preceden a nuestras necesidades. Incluso en oración Dios va en primer lugar, pero escogiendo las palabras, Jesús nos descubrió que todo aquel que se sitúa ante Dios cuenta con un padre.

Más que una plegaria, el Padre Nuestro es una escuela de oración. En la oración de Jesús, el criterio del éxito no está en conseguir lo que se pide, radica en saberse hijo de quien nos escucha. Cuando reza el discípulo de Jesús, puede que eche en falta muchas cosas; pero está cierto de que no le falta un padre en Dios. Cuando reza, el discípulo de Jesús se convierte en hijo de Dios; y entonces, solo entonces, puede pedir a Dios lo que se quiera, lo que más se quiere, su reino, para que Dios sea reconocido en la Tierra, y su Espíritu para que uno se sienta hijo suyo en el corazón. ¿Hay algo mejor que pueda desearse que tener a Dios como padre y su Espíritu como patrimonio familiar?

Y es que cuando rezamos, sabemos que esta experiencia tan normal podría debilitar nuestras mismas ganas de rezar, porque pensamos que con la oración vamos a conseguir lo que no conseguimos con nuestros esfuerzos; hacemos oración para lograr pequeños prodigios, olvidando que el prodigio mayor ya se había dado; antes de que le confesemos nuestras faltas o le rogamos su protección, Dios nos hace saber que lo tenemos como Padre a nuestra disposición.

La oración del hijo no depende, pues, de las graves que sean sus carencias, sino de lo grande que es su confianza. No es decisivo lo que se pide, ni cuánto, ni cuándo, sino la relación que media entre el orante y su Dios. Pedir es oficio de hijos; y dar, tarea del Padre.

¡A disfrutar la presencia de Dios en la misa y en la familia!