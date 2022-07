Domingo 31 de julio de 2022 Ciclo C

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (12,13-21):

En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús: «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia». Él le dijo: «Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros?». Y les dijo: «Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes». Y les propuso una parábola:

«Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos, diciéndose:

“¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha”. Y se dijo: “Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, come, bebe, banquetea alegremente”. Pero Dios le dijo: “Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de quién será lo que has preparado?”. Así es el que atesora para SÍ y no es rico ante Dios». Palabra del Señor.

No es lo que ya se tiene, ni lo que se va a alcanzar, sino cuanto se es lo que bien merece lucha y esfuerzo. Si la vida propia no depende de las propias cosas, de poco sirve desvivirse por tenerlas. Jesús se niega a mediar en una disputa entre hermanos, no por eludir una decisión controvertida, sino para liberar a su interlocutor de su afán de poseer. No quiere entrar en dificultades porque no desea enjuiciar a nadie; busca que todos se abran a la justicia de Dios. No es juicioso perder la vida familiar en este caso por aquello que no puede mantenernos en vida. La parábola desarrolla la enseñanza de Jesús: el terrateniente actúa sabiamente al prever una buena cosecha, pero no cae en la cuenta de que lo que tiene es mayor que cuanto le falta; y no se cuida tanto de lo que ya dispone, por ser grandes sus deseos de poseer más.

Quien no pone su seguridad en Dios, no podrá asegurar sus bienes ni una noche siquiera, porque nadie, ni él mismo, le puede asegurar la vida; su necedad sería mayor que sus graneros: no ha de llenar nuestra vida cuanto aún no se posee; dejarse poseer por lo que puede uno tener todavía lleva a perder lo que desde siempre se tuvo, a Dios y sus bienes; el bien no es lo que nos falta, sino lo que Dios estaría dispuesto a concedernos si él fuera nuestro único bien. Frente a un Dios que pretende ser nuestro bien único no pueden nacer más que el deseo de tenerle. Y si se le tiene no se mantienen otros deseos ni otros bienes.

Que en una ocasión un desconocido buscara apoyo en Jesús para que la ayudara a dirimir una disputa familiar en torno a una herencia, señala el grado de aceptación social que había ya obtenido Jesús con su predicación y la autoridad que se concedía a sus opiniones. No obstante, el hecho en sí puede parecernos mera anécdota sin importancia; tan acostumbrados estamos a ver cómo se dividen familias por patrimonios que repartir que nos parece lógico que Jesús evitara pronunciarse en asunto tan familiar.

Pero si es verdad que no quiso entrar en una discusión entre hermanos, no lo es menos que no dejó pasar la oportunidad para enseñar a todos sus oyentes el puesto que los bienes han de tener en la vida. Aunque no le pareció prudente pacificar una familia, aprovechó la ocasión para instruir a la gente que le seguía. Jesús respondió al hermano que imploraba justicia -¡solo justicia!- que mejor es renunciar a los bienes que nos son debidos que perder la vida, y la familia en el intento de recuperarlos. ¿De qué serviría ganar lo que es nuestro si no tenemos tiempo para disfrutar de ello? ¿Para qué ser dueños de muchas cosas, si no somos amos de nuestra vida?

Y es que, si la abundancia de bienes no asegura la supervivencia, quien comete injusticia por obtenerlos no está seguro de gozarlos. Es precario fundar la propia existencia en bienes que no pueden garantizarla. Tener cosas que pertenecen al hermano no es la mejor manera de mantener la propia vida. Acumular lo que se debe a otros puede que nos haga más ricos, pero ciertamente nos hace menos humanos. Ni somos mejores por los bienes que tenemos, ni nos hace bien conservar lo que pertenece al hermano. Las cosas que tenemos, las personas con las que convivimos, son buenas en la medida en que sostiene nuestra vida, satisfaciéndonos las necesidades más urgentes, sean de pan o de amor. No es digno de ser robado a nadie lo que no asegura ni un día nuestra vida. Por muy necesario que sea, ningún bien es tan precioso como la propia vida o la vida del hermano: a todo deberíamos poder renunciar menos a ellas.

Por lo tanto, quien pone su confianza en lo que ha conseguido, quien cifra su felicidad en la abundancia, dejará sus bienes al dejar la vida, se quedará sin propiedades y sin Dios. Algo muy grave tiene que esconderse en esa actitud del rico, tan razonable en apariencia, como para que Jesús ponga en boca de Dios -algo inusual en sus parábolas- la condena: es necio quien pone su felicidad en poseer cosas, quien se siente seguro por lo mucho que va a tener, sin percatarse que, por mucho que acumule en la vida, no sabe si amanecerá de nuevo mañana. Los bienes qué tan fácilmente pueden perderse no han de ser los bienes mejor apreciados, ni son los más preciosos. No tener a Dios como supremo bien, hace inútiles todos los bienes que se tengan. Poner en algo que no sea Dios la razón de la felicidad, es arriesgarse a perderla; no podrá asegurar sus bienes ni una noche siquiera quien no se asegura de que Dios es su Bien.

¡A disfrutar la presencia de Dios en la misa y en la familia!