Domingo V del tiempo de Pascua. Ciclo C

Lectura del santo evangelio según san Juan (13,31-33a.34-35):

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros». Palabra del Señor

El evangelio nos ha situado hoy en ese momento único de la vida de Jesús en que, acercándose a la hora de su muerte, confió a sus discípulos como última voluntad el precepto del amor fraterno. Como le quedaba poco tiempo que pasar entre los suyos, se ciñó a lo esencial en cuanto tenía que decirles: la gloria de Dios va unida a la gloria de su Hijo y esta se consigue donde los discípulos de Jesús son reconocidos entre los hombres, porque logran amarse mutuamente.

En aquella última noche de convivencia e intimidad, Jesús dejó dicho a sus discípulos que el mundo lograría conocerlo como Hijo de Dios, si pudiera reconocerlos como discípulos suyos; que los hombres darían gloria a Dios, si ellos pudieran distinguirse por el amor que se tienen. Estas últimas palabras de Jesús deberían ser para nosotros, como lo fueron para los primeros discípulos, fuente de consuelo y, al mismo tiempo, motivo de preocupación.

El mandato nuevo de Jesús —reparemos en ello— lo recibieron solo los íntimos, aquellos que pasaron la vigilia previa a su muerte junto a él y compartieron su última comida y sus confidencias. Solo ellos, que se arriesgaron a estar con quien era ya buscado y ya había sido traicionado, conocieron que debían amarse mutuamente, si querían ser vistos como sus discípulos.

El evangelista da por supuesto que Jesús descubrió su última voluntad solo a los que le quedaban fieles: conocer la existencia del mandato de Jesús supone poder contarse entre sus allegados. Conocer la obligación de amar al hermano es saberse íntimo de Jesús. Solo el amado por Jesús sabe que debe amar a sus hermanos: el mandato del amor mutuo es el secreto que Jesús reserva para los que ama.

No lo deberíamos olvidar: en vez de sentirnos defraudados por nuestra incapacidad real para cumplir su mandato, antes incluso de sentir el peso insoportable de su carga, tendríamos que sentirnos reconfortados al saber los íntimos de Jesús. Si Jesús impuso el precepto del amor fraterno solo a cuantos le acompañaron aquella noche y si nosotros sabemos hoy que tal precepto nos alcanza, quiere decir que podemos sentirnos, más que simples discípulos: amigos amados de

Jesús. Saber que tenemos que amar a los demás implica saberse amado por Jesús: quien nos dio el mandato nos había dado antes su amor y daría la vida para probárnoslo. Cristo Jesús nos exige solo cuanto nos dio.

Les doy un mandato nuevo, que se amen como yo los he amado. Jesús no pide de nosotros lo que no ha hecho posible: si exige que nos amemos, es porque ya nos ha amado. Tiene exigencias sobre nosotros, porque nos ha tenido predilección.

El cristiano no puede ilusionarse en alcanzar intimidad con su Dios si no se esfuerza en amar al hermano; si nos sentimos desasistidos por Dios, si no percibimos sus atenciones no es porque ya no nos quiera, sino porque hemos dejado desasistido al prójimo y no queremos atenderle. Difícilmente podemos sentir el amor que Dios nos tiene si no nos sentimos comprometidos a amarnos, como Él nos ha amado. No deberíamos exigir a Dios que nos ame, cuando no cumplimos su exigencia de amarnos unos a otros. El amor que Dios nos tiene es gratuito, pero no quiere decir que no tenga consecuencias: solo se siente amado de Dios quien intenta amar al hermano; porque solo sabe que Dios le ha amado, quien sabe que debe amar al prójimo. El amor fraterno es la contrapartida, la exigencia que cumplir, para experimentar el amor que Dios nos tiene. Y el hecho de que sea tan difícil no es buena excusa; más gravoso le fue a Dios amarnos, puesto que tuvo que entregarnos a su único Hijo.

¡Disfruta tu domingo, acompañado de Dios y de tu familia!